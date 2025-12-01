섬진강에 몸을 던져 순국한 의병, 임실 소충사에 없는 이름

큰사진보기 ▲임실 성수면 소충사 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 성수면 소충사의 의병 활동 부조, 무명의 의병 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 성수면 소충사의 의병 활동 부조, 무명의 의병 ⓒ 이완우 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲임실 신평면 가덕리 앞 대티보가 있었다는 위치의 섬진강 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 성수산, 의병의 산 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 삼봉산, 의병의 산 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 고덕산, 의병의 산 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲진안 내동산, 의병의 산 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 신평면 대티보의 정미의병을 기억하는 섬진강 ⓒ 이완우 관련사진보기

백 년 전, 임실의 섬진강 깊은 물에 몸을 던져 순국한 의병이 있다. 그러나 임실의 호국 보훈 시설 묘역인 소충사에 그 의병의 이름은 없었다. 박갑쇠 의병, 그의 자리는 왜 아직 비어 있는가?임실 성수면 오봉리 산 130-1번지 일원에 조성된 소충사(昭忠祠)는 구한말 이석용 의병장과 순국한 28인의 의병이 배향된 사우(祠宇) 겸 묘역이다. 소충사는 이석용 의병부대의 순국한 의병들을 기리는 보훈 시설이며 기념 공간으로 조성되었다.그런데 이석용 의병부대에서 활동하다가 의롭게 순국한 이분이 임실 소충사의 배향에서 제외되어 있음을 알게 되었다. 박갑쇠 의병을 비롯하여 이름 없이 산화한 의병이 있다면, 그분들을 찾아내서 임실 소충사에 추가 배향하는 게 필요하다고 여겨졌다.박갑쇠(박삼봉, 1887~1910). 임실 성수산 권역을 중심으로 항일 전투를 전개한 이석용 의병부대에 지휘관 박갑쇠 의병이 있었다. 그는 임실읍 성가리 출신이었다. 1907년 9월, '호남의병창의동맹단'을 결성하여 항일 투쟁을 시작할 때부터 박갑쇠 의병은 이석용 의병부대의 핵심 지휘자로 선봉에 섰었다. (이석용 의병장의 <호남창의일록(湖南倡義日錄)> 기록)박갑쇠 의병은 1908년 9월 임실경찰서(헌병주재소)를 기습해 전북 동부 항일전선에 큰 충격을 주었다. 1910년에 일본 헌병에게 체포되어 압송되던 그는 "잡혀 치욕을 당하느니 스스로 죽겠다."라고 말하며 강에 몸을 던져 순국했다고 기록되었다. (대한민국 공훈전자사료관, '박갑쇠' 공훈 기록)박갑쇠 의병의 손자인 임실군 광복회 박양현 회장이 조부의 행적을 증언하였다. 박양현 회장은 조부가 임실 신평면에서 일본 헌병에게 체포되었고, 조부가 몸을 던져 순국한 강이 '임실 신평면 원천 대티보의 섬진강'이라고 구체적으로 밝혔다.일본 헌병이 조부님을 신문하며 이석용 의병부대의 무기 은닉 장소를 대라고 다그쳤대요. 조부님은 그들에게 안내하겠다며 섬진강 대티보로 유인하였답니다. 섬진강 물살이 깊은 장소에 이르자, 조부님은 하늘을 우러러 천천히 말했다고 해요. "대한 의병의 이름은 죽어도 더럽힐 수 없다." 조부님은 좌우에서 팔을 붙잡고 있는 일본 헌병을 뿌리치고, 깊은 강물로 뛰어들어 순절하셨다고 합니다.박갑쇠 의병은 정미의병의 존엄을 지켜낸 당당한 대한 의병이었다. 섬진강의 대티보 물살 위로 햇빛에 출렁이는 금빛 윤슬이 의병이 바라본 마지막 조국 대한의 풍경이었다.기자는 지난 30일, 임실 신평면 가덕리 앞의 섬진강 대치보 위치를 찾아가 보았다. 1980년대 <임실군지>의 지명 자료에 '대티보, 대티봇들, 대티쏘'의 지명이 나온다. 늦가을 아침 섬진강에는 안개가 자욱하였다. 100년 전의 지형은 찾을 수 없었지만, 섬진강 아침 안개는 의병의 이야기를 기억하고 있을 듯했다.지난달 12일, 임실 삼봉산 기슭에서 의병의 길을 역사 문화 탐방하며 걸었다. 이때 임실 의병 활동의 역사를 찾아 여러 자료를 살피다가, 이석용 의병부대의 지휘관으로 활동한 한 의병의 이름을 발견하였다. (관련 기사: '의병의 길'을 걸을 땐 비석 속 이름들을 찾아보세요)가시밭길을 걸었던 의병들의 호국 행렬1907~08년 정미의병 시기에 활동한 임실 성수산을 중심으로 삼봉산, 고덕산과 진안 내동산으로 이어진 임실 성수산 권역의 산줄기 일대는 의병부대가 빈번히 이동하며 지휘, 은신과 전투를 이어간 중심 지역이었다.가을에서 겨울로 바뀌는 계절인 11월 마지막 날, 임실 성수산, 삼봉산, 고덕산과 진안 내동산 기슭을 차례로 찾아가 보았다. 임실 이석용 의병부대의 중심 활동 지역에서 그들의 가시밭길 의병활동 여정을 확인해 보고 싶었다.성수산에는 왕의 숲 자연휴양림이 조성되어, 왕건의 이성계의 포부가 서린 역사적인 산에서 생태관광지로 거듭나고 있다. 기자가 날짜순으로 임실 성수산과 관련된 <호남창의일록>의 내용을 찾아서 간략히 요약해 보았다.(1907. 8. 27.) 약속대로 상이암(성수산)에서 종일 의논하다. (11. 14.) 군사를 정돈하여 성수산에 올라갔다. 상이암에서 점심을 먹고 팔공산 서쪽 비탈을 지났다. (12. 10.) 화동(삼봉산 아래 도화동) 본집에 들르니 빈집이라 무서웠다. 운현에서 상이암으로 갔다. [이석용의 <호남창의일록>에서 성수산 상이암 관련 부분]의병들의 행적을 찾아 정리하면서, 의병들이 활동 장면이 생생히 살아나는 듯했다. 하루하루 한 걸음 한 걸음이 생사의 갈림길에 있었던 의병들의 행적은 장엄한 서사시와 같았다.어느 산골짜기 소나무 등걸을 의지해 어둡고 추운 하룻밤을 지새웠고, 주먹밥 한 덩이로 허기를 채웠을 것이었다. 무거운 행낭을 메고 총을 들며 조심스레 한 걸음씩 행진하였을 것이었다. 임실 이석용 의병부대의 행렬에 함께하고 있었을 박갑쇠 의병을 상상해 보았다.임실 삼봉산은 성수산에서 서쪽으로 약 7km 위치에 있다. 이 산 아래 죽전마을에 이석용 의병장의 출생지가 있으며, 이 산의 골짜기 도화동으로 어린 시절에 서당을 다녔다. 이석용 의병장은 1909년에 의병부대를 해산하였다. 이곳 서당에 머물며 항일활동을 새롭게 계획하다가, 일경에게 체포 되어 1914년에 대구형무소에서 교수형으로 순국했다.임실 고덕산은 성수지맥 암릉이다. 이 산은 임실 북쪽의 진산이자 의병부대가 일본군의 시야를 피하며 오르내리던 비밀 능선이었다. 이어지는 암릉과 피아골, 바위터는 자연이 만든 요새였다. 고덕산은 삼봉산에서 서쪽으로 1.4km 거리로 가깝게 있다. 이석용 의병부대가 수없이 지나가는 길목이었다. 박갑쇠 의병은 부대의 지휘관으로서 이 성수산 권역의 지형을 상세히 파악하고 있었을 것이다.진안 내동산은 백마산이라고도 한다. 이 산은 성수지맥의 성수산에서 삼봉산으로 이어지는 마루금이 운현 고개에서 북쪽으로 분기하여 내동산을 이루었다. 임실 성수산에서 서북쪽으로 직선거리 8km 위치에 있다. 진안의 백운 들녘을 내려다보는 이 산은 이석용 의병부대의 전략적인 장소였다.성수산을 주산으로 가까운 지역에 위치한 삼봉산, 고덕산과 내동산은 이석용 의병부대의 근거지라고 해도 과언이 아니었다. 그리고 이들 산을 연결하는 중심에 운현 고개가 있었다. 이 고개는 일본 경찰과 헌병의 감시 눈초리가 집중되었다.1908년 3월 21일 비 오는 날, 의병부대가 운현 마을에 머물렀다. 이때 일본군이 은밀히 의병부대의 뒤를 밟았다. 운현 마을에서 쉬고 있는 의병부대를 일본군이 기습하였고, 의병부대는 많은 전사자와 부상자가 발생하였다. 박갑쇠 의병은 이 전투에서 일본군에 저항하며 생존하였다.(1908. 3. 21.) 운현에 머무는데 비가 퍼붓듯 내렸다. 왜놈이 뒤를 밟아왔다. 왜놈 군경이 기습해 왔다. 우리 군사는 비에 젖어 총을 쏠 수 없고, 왜놈은 여세를 몰아 공격해왔다. 군사를 수습하여 불동(임실 성수 왕방리)로 물러났다. [이석용의 <호남창의일록>에서 운현전투 관련 부분]성수산 산줄기를 타고 내려온 찬 바람은 1908년 3월 21일 임실 운현 전투 현장에 불어닥친 그 세찬 비바람 같았다. 동료 의병들이 이곳 운현에서 스러져 갈 때, 이 전투 장소를 벗어날 때 박갑쇠 의병은 마지막으로 이곳에서 무엇을 보았고 어떤 생각을 하였을까?아아, 우리의 행진 앞에모진 눈보라가 몰아쳐도,이 한목숨 붉은 산천에 묻을지언정,우리 의병의 혼은 쓰러지지 않으리라.이석용 항일 의병부대는 임실 지역을 중심으로 진안, 장수, 남원, 순창 등 전북 동부 산간지역의 넓은 영역을 무대로 투쟁하였다. 진안 용담 내원사, 순창 화암, 임실 청웅 두복리, 남원 보절 사촌, 장수 번암 지지, 진안 조월리. 이곳의 전투에 항상 박갑쇠 의병은 지휘자로 핵심 역할을 했다.임실 성수면 소충사에는 이석용 의병장과 28분의 순국 의병 영령을 모시고 있다. 이석용 의병부대에서 항일 전투에 참여하여, 운현 전투 전사 16명, 운현 전투 이외 장소 전사 11명, 일제 형무소 순국 여주목과 이석용 의병장이다.이름 없이 산화한 의병이 있다면, 찾아내어 기억해야 한다. 소충사 28위 순국 의병 비석군. 아직 이곳에 적히지 못한 이름이 있었다. 이름 없이 산화한 의병이 더 있다면, 우리는 찾아내야 한다. 임실 소충사에 배향된 순국 의병 28위는 완성된 숫자여야만 하는가?박갑쇠 의병은 임실 이석용 의병부대의 지휘관으로 항일 투쟁에 앞섰다. 일본 헌병에 체포되어, 당당하게 대한 의병의 기개를 발휘하여 순국하였다. 정부에서는 고인의 공훈을 기리어 1990년에 건국훈장 애국장을 수여하였다. 그러나 그의 이름을 임실 소충사 묘역의 비석에서 찾을 수 없었다.임실 소충사는 과거의 기억이 아니라 현재 진행 중인 기억의 공간이어야 한다. 백 년 전 임실 의병들이 걸었던 항일 투쟁의 성수산 권역 산줄기 능선을 오늘 우리가 밟는 이유. 그것은 대한의 의병들을 이 시대에 다시 불러내어 기억하기 위함이다.