조국혁신당, 박성재 전 장관 '정당 불법 사찰' 의혹 제기

조국혁신당에 대한 박성재 전 법무부장관의 불법 사찰 증거가 공개됐습니다.



내란 특검에 따르면, 박성재는 지난 10월 서초동에서 열린 조국혁신당의 '윤석열 탄핵 선언 대회' 당시, 이모 법무부 공공형사과장으로부터 집회 동향을 네 차례나 실시간으로 보고받았습니다.



법무부 공공형사과의 업무는 공공수사사건에 관한 사항입니다. 수사대상도 아닌, 정당의 합법적 집회 상황을 염탐하고 장관에게 보고하는 것은 법무부의 업무가 아닙니다. 당시 조국혁신당의 집회는 수사 대상도 아니었고, 따라서 법무부의 소관사무도 아니었습니다.



윤석열 탄핵을 공식적으로 제기한 첫 번째 정당 집회였기 때문입니까? 박성재의 법무부는 윤석열의 흥신소 노릇을 했습니다. 일선 검사를 시켜 야당 대표의 동향을 감시했습니다. 아직 밝혀지지 않은 불법 사찰의 목적, 사찰 내용, 관련자, 보고 경로 등 모든 증거들을 남김없이 밝혀내야 합니다.



윤석열은 검찰총장 시절 '판사 사찰 문건'을 만들었습니다. 명백한 불법 사찰임에도 검찰은 '셀프 무혐의' 결론을 내렸습니다. 윤석열의 지독한 공작 본능이 이번에는 법무부 장관의 손을 빌렸을 뿐입니다. 수사권을 사유화하여 사법부를 겁박하던 그 못된 버릇을 버리지 못한것입니다.



윤석열은 과거 이명박·박근혜 정권이 자행했던 '조국 죽이기' 공작의 망령을 다시 불러냈습니다. 당시 국정원은 조국 대표를 스토킹하듯 불법 사찰했고, 대법원은 이를 명백한 국가폭력으로 판결했습니다.



이 끔찍한 역사를 교훈으로 삼기는커녕 윤석열은 오히려 더 노골적이고 조직적으로 이를 답습했습니다. 국정원에서 법무부로 간판만 바뀌었을 뿐, 정적 제거를 위한 저들의 비열한 습성은 단 한 치도 변하지 않았습니다.



이번에 드러난 박성재식 불법 사찰의 목적은 명백합니다. 12.3 불법 계엄을 위한 사전 정찰이었습니다. 박성재가 조국 대표와 조국혁신당의 동향을 파악한 시점은 계엄 선포 불과 한 달 전이었습니다.



그리고 계엄 당시 조국 대표는 이재명 민주당 대표 등과 함께 계엄군의 최우선 검거 대상이었습니다. 김용현이 계엄의 총칼을 준비할 때, 박성재는 정치인 체포 준비라는 위법한 임무를 수행한 것입니다. 박성재는 내란 음모의 실무를 담당한 내란의 길잡이였습니다.



이 모든 헌정 유린의 배후에는 윤석열과 함께 김건희가 있었습니다. 특검에 따르면 '박성재와 윤석열, 김건희는 정치적 목적을 긴밀히 공유하는 공동체 관계'였습니다.



박성재는 김건희가 연루된 공천 개입 의혹 수사 상황을 실시간으로 보고받았습니다. 또한, 김건희로부터 '김정숙 여사 수사는 왜 진척이 없느냐', '내 수사는 어떻게 되고 있나'라는 노골적인 항의성 메시지를 받았습니다.



선출되지 않은 권력인 김건희가, 법무부 장관에게 '내 사건은 덮고 정적의 사건은 캐라'고 불법적인 수사 지휘를 내린 것입니다. 박성재는 휴대전화에 김건희를 '김안방'으로 저장하고, 이 위헌적인 지시를 충실히 이행하는 개인 집사 노릇을 자처한 것입니다.



김건희가 검찰권과 사법권을 자신의 사유물로 여긴 것은 어제오늘 일이 아닙니다. 2022년 공개된 녹취록에서 그는 '우리가 정권 잡으면 거기는 다 죽어', '가만히 있었으면 조국, 정경심도 구속 안 되고 넘어갈 수 있었다. 조용히만 좀 넘어가면 그렇게 하려고 했는데' 라고 말했습니다.



내 말을 들으면 봐주고, 대들면 감옥에 보내겠다는 그 오만방자함이 결국 법무부장관을 하수인처럼 부리며 야당 대표를 사찰하는 국정농단으로 현실화된 것입니다.



조국혁신당은 법원과 특검에 강력히 촉구합니다. 법원은 박성재에 대한 구속영장을 이미 두 차례나 기각했습니다. 새로운 증거들이 속속 드러나는데 범죄자에게 시간을 벌어주고 있습니다.



이번 사건은 박성재 개인의 일탈이 아닙니다. 이 불법 사찰과 사법농단 행위는 윤석열-김건희-박성재라는 '정치적 공동체'의 조직적 범죄 행위입니다.



특검은 박성재에 대한 추가 소환 조사를 신속히 진행하고, 구속 영장을 다시 청구하십시오. 법무부를 김안방의 흥신소로 전락시킨 내란 길잡이를 또다시 거리에 활보하게 만들 수 없습니다.



법원은 '다툼 여지가 있다'는 안일한 핑계 뒤에 숨지 마십시오. 내란의 길잡이에게 구속영장을 발부하지 않는다면, 사법부 스스로가 헌법 수호 의지가 없음을 자인하는 것입니다.



특검 수사를 통해 확인된 것은 단순한 불법 사찰이 아닙니다. 윤석열, 김건희, 박성재 등으로 이어지는 내란 카르텔이 대한민국을 어떻게 유린했는지 보여주는 결정적 증거입니다.



아울러, 정성호 법무부장관에 촉구합니다. 지난해 10월 조국혁신당 집회는 합법적인 정당활동이었습니다. 그럼에도 당시 이모 과장은 공공형사과의 소관 업무 범위를 벗어나 정당의 동향을 파악하는 월권을 저질렀습니다.



법무부는 현재 검사로 재직중인 이모 과장의 직무를 즉각 정지하고, 불법 사찰 행위에 대한 고강도 감찰을 실시하십시오.



조국혁신당은 권력의 안방에 숨어 민주주의를 농락했던 자들을 남김없이 역사의 심판대에 세우겠습니다.



2025년 11월 30일

조국혁신당 의원 일동