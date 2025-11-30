'전통과 현대가 만나는 거리' 선정릉 어진 길목 저잣거리 축제

큰사진보기 ▲선정릉 어진 길목 저잣거리 축제국악 퓨전 공연 ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲선정릉 어진 길목 저잣거리 축제궁중 아랫전 상점가 ⓒ 이용민 관련사진보기

큰사진보기 ▲선정릉 어진 길목 저잣거리 축제세자의 놀이터 ⓒ 이용민 관련사진보기

29일 오전 11시부터 저녁 7시까지 선정릉 일대에는 '선정릉 어진 길목 저잣거리 축제'가 열렸다. 가족 단위 방문객부터 인근 주민, 관광객까지 골목은 온통 사람들로 북적였다. 평소 조용했던 골목은 전통과 현대가 어우러진 시장으로 변신하며 활기를 뿜어냈다.축제의 시작을 알리는 개막공연이 관객들의 활기를 북돋았고 객석에서는 어깨를 흔들며 분위기를 띄우며 호응했다. 첫 무대는 국악밴드 '국악인가요'의 연주로 전통 선율에 현대적 리듬을 더한 독특한 공연을 선보였다. 이어서 봉은사 풍물놀이팀의 힘찬 장단으로 무대를 가득 채우며 관람객들의 흥을 돋우었다. 공연이 끝나자 공연자와 관객은 우리 민족의 숨겨진 끼인 신명으로 서로 소통하고 화답했다.본 행사 이후 오후 5시부터는 축제의 열기를 이어갈 다채로운 이벤트가 준비되어 있었다. 거리를 가득 채우는 DJ 공연, 가까운 거리에서 펼쳐져 몰입감을 높인 마술 퍼포먼스 등 많은 방문객들은 해가 진 뒤까지 머물며 축제를 즐겼다.축제는 왕의 연회마당, 왕비의 사랑방, 궁중 아랫전 상점가, 세자의 놀이터, 조선 오락실이라는 다섯 개의 마당으로 나뉘어 관람객들은 조선시대로 온 듯한 기분으로 옛 풍류를 즐겼다. '왕의 연회마당'에서는 전통적인 국악과 현대적인 쇼가 펼쳐졌고, '왕비의 사랑방'에서는 여성들이 관심 가질 만한 공예품과 장식품을 구입할 수 있다. '궁중 아랫전 상점가'에서는 지역 특산물 장보기도 할 수 있고, '세자의 놀이터'에서는 다양한 체험존이 마련되어 있고, '조선 놀이터'에서 전통놀이를 즐길 수 있다. 전통과 현대가 공존하는 문화도시 강남구의 진면목을 보여주는 마당들이었다.행사가 진행된 선정릉 일대는 평소 차량 통행이 잦은 구간이지만 이날만큼은 온전히 시민들의 전용 축제 공간이 되었다. 늘어선 상점마다 사람들의 발걸음이 이어졌고, 곳곳에서 들려오는 공연 소리와 상인들의 활기찬 목소리가 늦가을 골목을 가득 채웠다.특히 지역 농가와 연계한 직거래 장터인 '궁중 아랫전 상점'이 가족 단위의 방문객에게 많은 관심을 받았다. 계란과 버섯, 제철 농산물들이 시중보다 저렴하게 판매되면서 장바구니를 가득 채운 사람들이 눈에 띄었다. 상인들은 "도심에서 이렇게 주민들과 직접 소통하며 물건을 판매할 수 있어 뜻깊다"며 활짝 웃으며 행사 취지에 만족감을 드러냈다.아이들과 함께 나온 가족들은 '조선 오락실'에서 오래 머물렀다. 우리의 전통놀이인 투호놀이를 성공할 때마다 아이들이 환호성을 질렀고, 부모들은 그 모습을 흐뭇하게 지켜보며 사진을 남겼다. 윷놀이와 떡메치기 등 전통놀이를 직접 체험할 수 있다는 점이 젊은 세대에게 신선하게 다가오는 모습이었다.한편 오후 시간이 되며 더 많은 주민들이 무대 주변으로 모여들었다. 퓨전 음악 공연과 전통 퍼포먼스가 번갈아 이어졌고, 관람객들은 박수와 환호로 장내 분위기를 끌어올렸다. 선정릉 숲길을 배경으로 펼쳐진 야외 공연은 자연과 어우러져 한층 더 특별한 감성을 자아냈다.축제 도중 만난 한 상인은 "이 길목은 역사적 가치가 높은 곳인데, 이런 문화행사가 꾸준히 열리면 지역 활성화에도 큰 도움이 될 것"이라며 후속 프로그램에 대한 기대감을 전했다. 행사 관계자 역시 "전통과 현대가 자연스럽게 어우러지는 저잣거리 문화가 주민들에게 큰 호응을 얻고 있다"며 "앞으로도 문화재 주변을 지역문화 중심지로 만들기 위한 다양한 시도를 이어가겠다"고 밝혔다.해가 지기 시작한 저녁 7시, 천막들은 하나둘 정리되었지만 거리에는 여전히 따뜻한 여운이 남아 있었다. 하루 동안 펼쳐진 '선정릉 어진 길목 저잣거리'는 시민들에게 역사적 공간에서 누리는 일상의 축제가 얼마나 특별할 수 있는지를 보여준 자리였다. 추운 초겨울, 잠시 활짝 열린 이 저잣거리는 주민들의 발걸음과 웃음으로 다시금 생기를 얻었고, 도심 속 전통문화의 새로운 가능성을 확인한 채 아쉬운 막을 내렸다.이번 '선정릉 어진 길목 저잣거리 축제'는 삼성2동만의 동네 행사가 아니라 전통문화·청년창업·골목상권·지역 공동체가 함께 하는 의미 있는 행사였다. 가족과 함께 누구나 즐길 수 있는 강남의 새로운 문화 놀이터이자 모두에게 잊지 못할 추억을 주는 축제였다.