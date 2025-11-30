백악관, 언론사 공개 저격하는 '치욕의 전당' 신설

AD

(서울=연합뉴스) 김연숙 기자 = 미국 백악관이 도널드 트럼프 행정부에 비판적 기조인 언론사를 공개 저격하는 '블랙리스트'를 지난 28일(현지시간) 웹사이트에 신설했다.29일 웹사이트 내 '미디어 범죄자'(Media Offenders) 화면에 들어가 보면 상단에 '오도. 편향. 폭로'라는 문구가 적혀있다.보스턴 글로브, CBS 뉴스, 인디펜던트 등 언론사가 '이번 주의 미디어 범죄자'로 지목됐다.화면 하단에는 '치욕의 전당' 항목에 워싱턴포스트, CBS 뉴스, CNN 등이 올라 있다.화면에서는 기자들의 이름과 기사 관련 자료를 검색할 수 있다. 각 기사는 '편견', '부정행위', '좌파의 광기' 등의 이름으로 분류돼있다.백악관은 '이번 주의 미디어 범죄자' 3사가 최근 트럼프 대통령의 민주당 의원 관련 언급을 편향 보도했다고 주장했다.문제의 언급은 민주당 의원 6명이 군인들에게 "불법적 명령은 반드시 거부해야 한다" 등의 메시지를 보내자 트럼프 대통령이 이들 의원을 겨냥해 "사형으로 처벌할 수 있는 반란 행위"라고 지목한 것이다.백악관은 "민주당과 가짜 뉴스 매체는 트럼프 대통령이 군인들에게 불법 명령을 내렸다고 암시했다"며 "트럼프 대통령이 내린 모든 명령은 합법이었다"고 적었다.또 "현직 의원들이 미군 내 불복종을 조장하는 것은 위험하며, 트럼프 대통령은 이들의 책임을 묻기를 촉구했다"고 덧붙였다.nomad@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>