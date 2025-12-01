[주장] 한덕수 전 총리에 대한 구형량, 적절한가?

큰사진보기 ▲내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 26일 서울중앙지법에서 열린 1심 결심 공판에 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

지난 11월 26일 내란특검이 내란 방조 등 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에 대해 징역 15년을 구형했다. 일부에서는 이 구형량을 두고 "너무 과하다"고 평하기도 하지만 "너무 약하다"고 평하는 목소리가 더 큰 것 같다. 박지원 더불어민주당 의원은 "제가 대북 송금 특검 때 구형 20년 받았다. 그런 검찰이 내란 부두목한테 15년 구형?"이라며 너무 약하다고 불만을 내비쳤다. 그는 "지금이라도 재판받으면서 대통령을 막지 못한 것은 제 잘못이라고 나와야 한다"면서 "윤석열 정부 사람들은 다 그렇게 비겁한 사람들"이라고 비판했다.우리 형법 제87조는 내란죄를 범한 자에 대한 형량을 규정하고 있는데, 우두머리는 사형, 무기징역 또는 무기금고에 처한다고 규정하고 있고, 모의에 참여하거나 지휘하거나 그 밖의 중요한 임무에 종사한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역이나 금고에 처한다(살상, 파괴 또는 약탈 행위를 실행한 자도 같다)고 규정하고 있으며, 부화수행(附和隨行)하거나 단순히 폭동에만 관여한 자는 5년 이하의 징역이나 금고에 처한다고 규정하고 있다.헌법 규정에 따르면 "국무총리는 국정에 관하여 대통령을 보좌하며, 행정에 관하여 대통령의 명을 받아 행정각부를 통할한다"(제87조 제2항). 그리고 '계엄과 그 해제'에 관한 사항은 국무회의의 심의를 반드시 거쳐야 하는데(제89조 제5호), 국무총리는 국무회의의 부의장이 된다(제88조 제3항). 이처럼 헌법상 막중한 책임을 맡고 있는 국무총리가 대통령의 위헌·위법적인 비상계엄 선포를 막지 못하고 동조한 것은 엄중한 법적 책임을 지워야 마땅하다. 사형 내지 무기징역의 형을 구형함이 적절하다는 것이 내 생각이다. 그래야만, 형법의 취지에 부합하고, 다른 범죄자에 대한 형벌과 균형이 맞고, 국민의 법감정에 부합한다고 볼 수 있다.한편, 한덕수 전 총리 외의 다른 국무위원들에 대한 법적 책임 추궁에도 소홀함이 없어야 할 것이다. 일부 국무위원은 "나는 계엄 선포에 반대했다" "나는 계엄 선포에 소극적 태도를 보였다"고 주장하고 있는데, 이러한 주장 때문에 그들의 법적 책임을 가볍게 볼 일은 아니다. 국무위원은 국무회의의 구성원으로서 국무회의가 저지른 위법행위에 대해 연대책임 내지는 준 연대적 책임을 지는 것이 마땅하리라고 본다.예컨대, 농업협동조합법 제53조의 규정내용을 보자. 이 규정은 '임원의 의무와 책임'에 대해 규정하고 있는데, 제1항은 "지역농협의 임원은 이 법과 이 법에 따른 명령 및 정관의 규정을 지켜 충실히 그 직무를 수행하여야 한다", 제2항은 "임원이 그 직무를 수행할 때 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 지역농협에 끼친 손해에 대하여는 연대하여 손해배상의 책임을 진다", 제3항은 "임원이 그 직무를 수행할 때 고의나 중대한 과실로 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 연대하여 손해배상의 책임을 진다", 제4항은 "제2항과 제3항의 행위가 이사회의 의결에 따른 것이면 그 의결에 찬성한 이사도 연대하여 손해배상의 책임을 진다. 이 경우 의결에 참가한 이사 중 이의를 제기한 사실이 의사록에 적혀 있지 아니한 이사는 그 의결에 찬성한 것으로 추정한다"고 규정하고 있다.협동조합 이사회의 구성원인 이사들에 대해 엄중한 법적 책임 즉 '연대책임'을 규정하고 있는 것이다. 사법인적 성격을 지닌 협동조합의 임원에게도 이처럼 엄중한 법적 책임을 규정하고 있는데, 국정 운영의 중요사항을 심의하는 국무회의 구성원(국무위원)들에게 각자의 개별적인 사정을 참작해 죄책을 차별적으로 묻는 것은 부적절한 측면이 있다고 생각된다. 검찰과 법원의 현명하고도 합리적인 판단을 기대한다.