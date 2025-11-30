가자지구 사망자 7만 명의 의미, 우크라이나 전쟁보다 월등하게 많아

AD

이스라엘 공격으로 인한 가자지구 사망자 수가 7만 명을 넘었다. 29일(현지 시간) 가자지구 보건당국은 2023년 10월 7일 전쟁이 시작된 이후 사망한 가자지구 주민이 70,100명을 넘었고 부상자는 약 170,900명이라고 밝혔다.가자지구 사망자 7만 명이 말해주는 건 두 가지다. 하나는 가자지구 전쟁의 사망자가 다른 전쟁과 비교해 월등하게 많다는 것이고, 다른 하나는 특히 민간인 사망자가 많다는 것이다.가자지구 민간인 사망자 비율은 전체의 83% 정도다. 이는 지난 8월 21일 영국의 가디안이 이스라엘군 정보당국의 데이터베이스를 근거로 보도한 것이다. 가디안은 이스라엘-팔레스타인 매체인 '+972 매거진', 히브리어 매체인 '로칼 콜(Local Call)'과 함께 한 공동조사 결과 2025년 5월 기준으로 이스라엘군 공격으로 사망한 하마스와 다른 무장 집단들의 전투원 수가 8,900명 정도라고 보도했다. 이에 따라 전체 사망자 중 83%가 민간인 사망자라고 결론지었다. 이는 여성과 어린이 사망자가 60-70% 정도라는 점을 고려하면 충분히 이해가 가는 숫자다. 이 비율을 적용하면 70,100명 중 58,183명이 민간인 사망자인 셈이다.가자지구의 민간인 사망 비율은 냉전 종식 이후 있은 전쟁 중 네 번째로 높은 것이다. 가디안이 웁살라 분쟁 데이터 프로그램(Uppsala Conflict Data Program)을 참고해 보도한 민간인 사망 비율을 보면 가장 높은 건 1994년의 르완다 내전의 학살로 99.8%였고, 두 번째는 2022년 러시아군의 우크라이나 마리우폴 학살로 민간인이 95%를 차지했다. 그리고 세 번째는 1992-1995년 보스니아 전쟁 중 스레브레니차에서 일어난 학살로 약 92%가 민간인이었다. 그리고 네 번째가 민간인 비율이 83%인 가자지구 전쟁이다. 최근 집단학살, 성폭력, 식량 무기화 등의 전쟁범죄로 국제사회의 분노를 산 수단 내전의 민간인 사망자 비율은 49.5%였다.민간인 사망자 비율이 높았던 다른 사례와 비교해도 가자지구 사례는 이례적이다. 다른 사례는 무장 집단이나 반군, 또는 국제사회의 강한 비난을 받는 국가에 의한 학살이었다. 그러나 가자지구 민간인 학살은 이스라엘이라는 국가가, 그리고 국제 정치를 주도하는 서구 선진국들의 지원을 받는 국가가 저지른 학살이다.가자지구 전쟁보다 훨씬 일찍 시작해 몇 달 후면 4년이 되는 우크라이나 전쟁의 경우와 비교하면 가자지구 민간인 사망자 수가 월등히 많음을 알 수 있다. 유엔에 따르면 전쟁 후 약 3년 7개월 후인 2025년 10월 기준으로 우크라이나 민간인 사상자는 총 53,006명이었고 그중 사망자는 14,534명이었다. 숫자로도 차이가 많이 나지만 인구 비례로 치면 더 큰 차이를 확인할 수 있다. 우크라이나 인구 약 3,900만 명중 14,534명과 가자지구 인구 약 230만 명중 70,100명은 비율로 볼 때 충격적인 차이다.어린이 사망자 숫자를 비교해도 충격적이다. 2025년 7월 말 기준으로 우크라이나 민간인 13,883명 중 어린이 사망자는 726명으로 약 5.2%였다. 그런데 가자지구 미디어국에 따르면 2025년 8월 말 기준으로 가자지구 어린이 사망자 수는 약 20,000명으로 전체 사망자의 약 30%를 차지했다. 한편 유니세프는 지난 10월 어린이 사망자와 부상자 수가 약 64,000명이라고 밝혔다. 이 또한 전체 사상자 중 대략 30%쯤 되는 숫자다. 가자지구 어린이 사망자가 많은 이유는 이스라엘군이 학교, 피란처, 병원 같은 민간시설을 무차별 폭격했기 때문이다. 또한 지난 9월 유엔이 집단학살 보고서에서 확인한 대로 이스라엘군이 피란 중인 어린이들의 가슴이나 머리를 저격해 살해한 경우도 많았기 때문이다.가자지구 민간인 사망자 수는 20년 동안 계속된 아프간 전쟁과 비교해도 월등히 많다. 미국 브라운대학의 왓슨국제공공문제연구소의 '전쟁 비용 프로젝트(Cost of War Project)'의 통계에 따르면 20년의 아프간 전쟁 동안 민간인 사망자는 70,418명이었다. 이는 아프가니스탄 민간인 사망자 46,319명과 아프간 전쟁에 노출됐던 파키스탄의 민간인 사망자 24,099명을 합한 숫자다. 이와 비교하면 가자지구에서 2년 남짓의 시간에 발생한 사망자 70,100명, 그중 58,183명의 민간인 사망자는 가히 충격적인 숫자다.지난 10월 유엔 팔레스타인 난민구호기구(UNRWA)는 전쟁 시작 이후 가자지구에서 하루에 약 100명이 사망했다고 밝혔다. 서울 면적의 3분의 2보다 작고 서울 인구의 약 4분의 1 정도인 가자지구에서 매일 100명 정도가 죽고 그 몇 배가 부상을 당했다는 건 전쟁 중이라는 상황을 고려해도 매우 충격적인 일이다.가자지구 사망자가 7만 명이 넘었다는 사실이 말해주는 건 이스라엘의 가자지구 공격이 전쟁임을 고려해도 얼마나 야만적인지를 보여준다. 이 숫자에 하마스와 다른 무장 집단들에 속한 전투원이 포함돼 있지 않다는 점은 별로 위로가 되지 않는다. 대다수 사망자가 민간인이기 때문이고 더 비극적인 건 휴전 상태인 현재도 민간인 학살이 계속되고 있기 때문이다.29일 가자지구 보건당국은 10월 10일 휴전이 발효된 이후의 사망자가 352명이라고 밝혔다. 한편 유니세프는 지난 11월 21일 휴전 이후 67명의 어린이가 살해됐다고 밝혔다.이스라엘군의 어린이 살해는 29일에도 있었다. 가자지구 남부의 칸 유니스 인근에서 이스라엘군 드론이 학교 근처에 있던 민간인들에게 폭탄 공격을 가했고 두 명의 어린이가 중상을 입었다. 형제인 이들은 곧 병원으로 옮겨졌지만 모두 사망했다. BBC 등 언론은 동생이 8살, 형이 10-11세 정도였다고 보도했다. 친척들에 따르면 두 형제는 땔감으로 쓸 나무를 줍던 중 폭격을 맞았다.이스라엘군은 BBC에 휴전 합의에 따른 이스라엘군 철수선인 노란선(yellow line)을 건너려는 수상한 두 명을 공격했다고 말했다. 이스라엘군은 노란선 침범을 이유로 계속 민간인을 살해하고 있지만 폐허 가운데 어떤 표식도 없어서 민간인들이 노란선을 구분하는 건 사실상 불가능한 상황이다.전쟁은 현실 세계에서 계속 생기지만 그렇다고 전쟁이 정상적인 일로 인정되는 건 아니다. 침략 전쟁이나 학살을 위한 전쟁은 국제법으로 인정되지 않으며 정당한 전쟁이라 해도 최후의 수단인 경우에만 허용된다. 또한 정당한 이유가 있더라도 모든 전쟁은 민간인 피해를 최소화하는 방식이 되어야 한다.반인륜적이고 야만적인 전쟁은 국제 규범과 국제법에 의해 금지된다. 그러나 가자지구 전쟁에서는 전쟁에서조차 상상하기 힘든 야만적인 일이 벌어졌고 그중 가장 참혹한 건 숫자가 보여주는 것처럼 이스라엘의 계획적이고 무차별적인 민간인 학살이었다. 그리고 민간인 학살은 휴전 발효 후 국제사회의 시선이 멀어진 가운데 지금도 계속되고 있다.