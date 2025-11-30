이 대통령, 3일 '계엄 1년' 특별담화 발표한다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2025.9.11 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 오는 12월 3일 '비상계엄 1년'을 맞아 대국민 특별담화를 발표할 예정이다.이규연 대통령실 홍보소통수석은 30일 브리핑에서 "(12.3 비상계엄 1년이 되는 내달 3일은) 우리 시민과 많은 언론인들이 내란 계엄에 맞서 국민 주권을 수호한 뜻 깊은 날"이라며 "이 대통령은 '빛의 혁명 1년'을 맞아 차분하지만 의미 있는 일정을 가질 예정"이라고 알렸다.그에 따르면, 이 대통령은 내달 3일 오전 특별담화를 통해 12.3 비상계엄 1년에 대한 대국민 메시지를 전달할 예정이다. 이 수석은 "(특별담화 내용은) 총부리에 맞선 함성으로 극도의 혼란을 평화로 바꾼 우리 대한민국 국민들의 노고를 기억하는 내용이 될 것"이라고 했다.이 대통령은 이어 '새롭게 선 민주주의, 그 1년'이란 행사명으로 외신 기자회견을 한다. 회견은 약 1시간 가량 생방송으로 진행될 예정이다.이에 대해 이 수석은 "국제사회에 K-민주주의 회복을 천명하고 국민 통합의 메시지도 전할 예정"이라며 "전 세계 외신기자 80여 명이 참석하며, 국내 기자 풀단에도 (기자회견을) 개방할 생각"이라고 설명했다.이 대통령은 같은 날 우원식 국회의장, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김민석 국무총리, 노태악 중앙선거관리위원장 등 5부 요인을 초청해 오찬 간담회도 진행한다.국가 5부 요인이 한 자리에서 내란 극복 및 헌법 수호 의지를 재확인하는 자리가 될 것으로 보인다. 이 수석은 이와 관련해 "빛의 혁명 1주년의 의미와 과제를 나누는 시간이 될 것으로 기대한다"고 설명했다.