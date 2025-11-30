김지련 작가, 2025대한민국베스트브랜드어워즈 대상 수상

큰사진보기 ▲김지련 작가김지련 작가가(오른쪽) ‘2025대한민국베스트브랜드어워즈’ 대상 수상 후 대한민국베스트브랜드협회 이윤태 이사장(왼쪽)과 기념 사진을 촬영하고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

지난 29일 오후 3시 대한민국베스트브랜드협회가 주최하고 국회의원 송기헌의원실, 브랜드가치연구소가 주관한 '2025대한민국베스트브랜드어워즈'에서 김지련 작가가 대상을 수상했다.대한민국 국회의원회관 대회의실에서 열린 이번 행사는 대한민국 국회와 서울특별시회, 세종대왕국민위원회 후원으로 '가상자산의 정책전략, 금융거래 신기술개발 검증포럼' 이라는 주제로 오후 1시에 '글로벌 K-브랜드혁신포럼'이, '2025 대한민국 한류 연예 대상'과 '2025 자랑스런 한국인 대상' 시상식이 오후 2시에 앞서 열렸다.김지련 작가는 "처음에 붓이 아닌 머리카락으로 그림을 그린다고 주변에 이야기하면 모두 반신반의했다"면서 "이번에 큰 상을 받게 되어 그간의 마음 고생을 보상 받는 느낌이다"라고 소감을 전했다.모련화(毛連畵)는 김작가의 살아 있는 머릿카락을 직접 사용하는 그림을 그려서 에너지 그림이나 치유의 그림이라고 불린다고 한다.김작가는 "모련화를 그릴 때는 컨디션이 안 좋거나, 마음이 편하지 않을 때는 그리지 않는다. 작품에 제 감정과 마음이 머리카락으로 그대로 전해짐으로 그림을 의뢰한 고객에게 그 안 좋은 기운이 전해지지 않게 하기 위해서이다"라면서 몸과 마음을 수양하는 자세로 그림을 그린다고 설명했다.최근 전세계적으로 인기를 끌고 있는 애니메이션 케이팝데몬헌터스의 주인공 루미가 댕기머리인 것에 착안하여 루미를 직접 모련화로 그려 지난 9월 방한한 매기 강 감독을 김작가가 만나 전달한 바 있다.그 이 후 김작가는 댕기작가로 더 유명해졌다고 한다. 김작가가 본인의 댕기머리에 다양한 컬러와 모양의 댕기를 묶고 다니면서 이제는 그의 트레이드마크가 되었고, 실제 댕기를 활용한 상품을 개발하자는 사업 제안을 받았다고 한다.김작가는 "이번에 영광스럽게도 2025대한민국베스트브랜드어워즈 대상을 수상하게 되었다. 모련화 창시로 대한민국 문화예술 발전에 기여한 공로를 인정받은 것으로 알고 있다"면서 "앞으로 모련화와 댕기상품으로 K-아트를 전 세계 알리고 발전시키는 역할을 하고 싶다"고 포부를 밝혔다.한편, 김작가는 지난 11월에 송도컨벤시아에서 열린 인천아트쇼 2025에서 전시부스에서 3일 동안 직접 모련화를 그리는 시연을 선 보여 화제가 된 바 있다.