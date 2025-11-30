장경태 "사건 본질은 추행 아니라 데이트 폭력"

여성 비서관으로부터 준강제추행 혐의로 고소당한 장경태 더불어민주당 의원이 30일 "추행은 없었다"고 주장하며 "고소인을 무고죄로 고소해 그 의도와 동기를 밝히겠다"고 알렸다. 장 의원은 이 사건의 본질에 대해 성추행 사건이 아니라 "고소인 남자 친구의 데이트 폭력" 사건이라고 주장했다. 그는 여성 비서관의 남자 친구로 지목된 인물도 폭력 혐의로 고소 및 고발하겠다고 밝혔다.
이날 오후 3시 10분 장 의원은 서울 여의도 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 "진실을 밝히고 강력하게 대응하고자 이 자리에 섰다"고 말했다. 단상에 오른 장 의원은 당시 상황을 설명했다. 그는 "당시 저는 지인의 초대로 뒤늦게 동석했다. (장소는) 여의도에 있는 개방된 족발집이었고 다른 의원실 소속 보좌진으로 여자 셋, 남자 둘. 총 다섯 명이었다"며 "자리는 화기애애하게 진행되었고, 다소 저에게도 불편한 상황들이 있었지만 그러려니 하고 넘어갔다"고 설명했다.
장 의원은 "그러던 중 갑자기 한 남성(고소인의 남자 친구)이 나타나 큰 소리를 지르며 폭력을 행사하기 시작했고, (본인은) 그 자리를 떠났다"라며 "이후 누군가 남성의 폭력을 막기 위해 경찰에 신고까지 하였고, 경찰과 고소인의 여동생까지 와서야 상황이 정리되었다는 얘기를 들었다"고 했다.
이어 자신의 성추행 의혹을 적극 부인했다. 그는 "그 당시 경찰 출동이 추행(때문)이었다면 저는 이미 무조건 조사를 받지 않았겠는가?"라며 "전혀 그런 사실이 없다"라고 강조했다.
장 의원은 사건 발생 다음 날 복수의 동석자들과 나눈 대화 내용을 소개하며 '주변인의 만류에도 불구하고 발생한 사건'이라는 고소인의 주장을 반박했다. 그에 따르면, 한 동석자는 '어제 너무 즐거웠다', '(고소인) 남자 친구분이 오셔서 소리 지르고 그러셨다'라고, 또 다른 동석자는 '같이 자리해 주셔서 감사했고, 덕분에 즐거웠다. 다음에 또 보자'라는 대화를 각각 장 의원과 나눴다.
그러면서 "오히려 이 사건의 본질은 고소인 남자 친구의 데이트 폭력"이라고 주장했다. 장 의원은 "고소인은 다음 날 남자 친구의 감금, 폭행 때문에 출근도 못 했고, (고소인의) 동료들은 고소인을 데이트 폭력 피해자로 걱정했다고 한다"고 말했다.
이어 "무려 1년이 넘은 지금 고소장이 제출되었다"며 "그 의도와 동기를 의심할 수밖에 없다. 고소인을 무고죄로 고소하여 그 의도와 동기를 밝히겠다"고 밝혔다. 또 "저에게 폭력을 행사하고 데이트 폭력을 행사한 고소인의 남자 친구인 국민의힘 소속 동대문구청장 보좌 직원을 고소 및 고발하겠다"고 알렸다.
장 의원은 동대문구청장을 향해 "해당 직원(고소인 남자 친구)의 폭행, 불법 촬영, 데이트 폭력 등 모든 범죄 행위에 대해 조사하고 감찰하라"고 주문했다.
관련 내용을 보도한 TV조선과 동아일보를 향해서는 "한 사람의 인생과 삶과 명예를 무너뜨리는 것은 매우 중대한 범죄"라며 언론중재위원회 제소를 예고했다.
회견을 마치고 취재진과 만난 장 의원은 "무고와 데이트 폭력 고소장은 준비되는 대로 즉시 제출할 예정"이라고 했다. '추행이 전혀 없었는가'라는 질문엔 "없었다"면서 "오히려 그 영상에서 보면 제가 피해자 아닌가?"라고 반문했다.
'고소인이 문제 삼는 건 데이트 폭력이 발생하기 전 상황'이라는 지적에 장 의원은 "그렇지 않다"라며 "데이트 폭력은 이어져 오고 있는 과정이었고, 그 과정에서 제 사건도 함께 결합해 있는 것"이라고 주장했다.
'고소인의 남자 친구에게 당시 즉시 무고를 주장했는지'를 묻는 질문엔 "그때 저는 봉변을 당했다고 생각했기 때문에 자리를 피해야겠다고 생각했다"라고 말했다. '왜 그때 바로 고소인 남자 친구를 고소하지 않았는지'를 묻는 질문엔 "공인으로서 누군가를 폭력으로 고소하는 것에 대해 신중하게 생각한다"라고 답했다.
[관련기사]
'장경태 성추행 의혹'에 민주당 "사안 가볍게 보지 않아"
https://omn.kr/2g7jg
장경태 민주당 의원, 성추행 혐의 피소... "사실 무근, 강력 대응"
https://omn.kr/2g7a8