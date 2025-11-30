장경태 "사건 본질은 추행 아니라 데이트 폭력"

▲기자회견하는 장경태 의원더불어민주당 장경태 의원이 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 자신의 성추행 의혹 보도 등과 관련해 입장을 밝히는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기