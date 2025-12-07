보너스 받는 중학생, 8년간 해온 습관의 효과

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'일 년 동안 아이들과 잘 지냈는가?'

'부모로서 아이들을 잘 키우고 있는가?'

[습관 ①]

큰사진보기 ▲8년간 해 온 아이의 습관현관 앞 신발정리 ⓒ 우재인 관련사진보기

[습관 ②]

큰사진보기 ▲씨를 뿌려 식물 기르기비트 씨를 뿌려 싹이 나온 모습 ⓒ 우재인 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이가 직접 베란다에서 키운 감자 ⓒ 우재인 관련사진보기

[습관 ③]

[습관 ④]

"엄마, 이번 주는 900원."

큰사진보기 ▲주간 정산, 월초 용돈아이가 저축해달라며 내민 돈 ⓒ 우재인 관련사진보기

큰사진보기 ▲공부기록유치원 시절, 아이가 직접 찍은도장판/100개 모으면 만원 ⓒ 우재인 관련사진보기

큰사진보기 ▲성장일기 선물성장일기로 받은선물 ⓒ 우재인 관련사진보기

12월이다. 회사에서는 한해를 돌아보는 송년회가 잦고, 학교에서는 학사 일정을 마무리하는 분위기다. 음식점은 연말 판촉을 계획하고, 학원들은 방학맞이 학생 유치에 분주하다. 우리 가정도 올 12월에는 1년을 돌아보고, '가정 송년회'를 할 계획이다. 부모로서 육아 중간 점검을 하고 가족 간 화합도 다져야겠다.고3 수능이 끝나고 대입 결과가 발표 나면, 방송에 꼭 출연하는 분들이 있다. 수능 만점자 부모나 명문대에 합격 시킨 방송인 부모가 그들이다. 부모의 교육 철학과 가정 교육 방법을 들여다보며 후배 부모들은 내 아이를 더 잘 키워보고자 다짐한다. 누구보다 많은 노력을 했을 아이 뒤에 부모의 든든한 지지와 격려가 있었음을 알게 되면 박수가 절로 난다. 결과가 과정을 빛나 보이게 한 것인지, 과정이 훌륭해 결과가 당연한 것인지는 알쏭달쏭하지만, 배울 점이 많아 보기 좋았다.대입 결과가 TV에 나와서 자랑할 정도는 아니어도 멋진 부모와 아이는 많다. 그들의 인터뷰를 듣고 싶다. 하지만, 그런 인터뷰는 접하기 쉽지 않다. 그래도 요즘은 개인 유튜브 방송을 통해 육아의 아쉬웠던 점, 잘못된 점을 솔직히 인정하고 후배 부모들을 위해 조언을 아끼지 않는 분들도 많다. 아이마다 육아법이 다르고 부모가 처한 상황과 환경이 다르기에 다양한 사례를 접하면 많은 도움이 된다. 명문대 합격한 아이만이 아닌 보통 아이의 반짝임, 그 자체로 인정받는 세상을 자주 보고 싶다.현재 중고등학생을 키우는 부모로 후배 부모에게 권하고 싶은 게 있다. 초등학생을 키우는 아이에게 습관이 된다면 아이의 자존감 형성에 좋을 것 같아서다. 필자의 아이도 꾸준히 실천했더니 긍정적인 면이 많아 추천하는 습관들이다.중학생 아이가 7살 때부터 해온 습관이니 8년 차다. 아이는 잠들기 전에 가족들 신발을 가지런히 정리해 두고 잔다. 이제는 잠자기 전, 이 닦지 않은 것처럼 찝찝하다며 건너뛰는 법이 없다. 아이의 이 습관으로 우리 가족은 매일 아침 흐뭇한 마음으로 출근하고 등교한다.씨앗 모으기를 좋아하는 아이는 봄이면 베란다 화분에 각종 씨를 뿌린다. 올해는 비트, 팥, 완두콩, 감자 등을 심었고, 지극 정성으로 길러냈다. 해가 잘 드는 곳에 화분을 옮겨주고, 미리 받아둔 미지근한 물을 챙겨주고, 해충까지 몰아내며 정성을 기울였다.아이와 대화하다 보면, 식물의 성장에서 본인의 성장 가능성을 다져가는 마음을 읽을 수 있다. 모든 것이 빠르게 돌아가는 학교와 세상에서 천천히 자라며 사랑 받는 식물이 아이에게는 숨 쉬는 공간인 것도 같았다. 수확한 감자를 쪄서 밥에 올려주니 기쁨을 감추지 못했다.우리 집 반려동물은 도마뱀 두 마리다. 아이는 도마뱀의 먹이를 챙겨주고, 똥을 치워준다. 습도조절을 위해 물그릇에 물을 담아주고, 사육장 벽면에 물을 뿌리기도 한다. 먹이인 밀웜을 잘 먹지 않으면 다른 메뉴인 귀뚜라미를 제안하기도 한다. 그것도 거부하면 분말 제품에 물을 타서 이유식처럼 해서 먹인다. 반려동물을 안전하게 보호하고 돌보면서, 가족의 일원으로 누군가를 책임지는 일의 가치와 무게를 배우는 중으로 보인다.아이가 하는 집안일 중 일부에 대해서 정당한 대가를 지급한다. 일종의 용돈을 직접 벌게 하는 습관을 들이고자 시작한 일이었다. 아이는 장부에 본인이 한 일을 기록하고 일요일이면 주간 정산을 해서 내게 말한다. 빨래 정리 100원, 재활용 분리수거 150원, 청소기 돌리기 150원 등 아주 소소한 금액이지만 아이는 성실하게 임한다.열심히 한 모습이 대견해 나는 100원 보너스를 더해 1000원 지폐를 내민다. 이 습관도 8년 차가 되어가니 쌓아둔 장부가 두툼하다. 본인이 번 돈과 한 달 용돈 2만 원, 명절 등에 받는 돈을 합쳐서 다시 저축한다. 힘들게 번 만큼 허투루 소비하지 않는다.집안일해서 번 돈만 있는 것은 아니다. 아이가 그날 할 공부나 독서를 하면 받던 도장이 100개 모이면 만 원을 보너스로 준다. 도장 역시 본인이 직접 찍는 보람이 있는 모양이다.성실한 기록과 적절한 보상이 시스템이 되어 아이는 느리지만 천천히 성장했다. 학교에서도 성장 일기를 쓴 모양인데, 꾸준히 쓴 보상으로 상품을 받아왔다. 끝까지 다 쓴 친구가 거의 없다고 하니 아이의 성실함은 아주 큰 차별점임이 틀림없다. 성실한 자신에게 많이 뿌듯해하며 자랑하는 모습이 내게도 큰 기쁨이다.인공지능 시대가 도래하면서 '성실'이라는 가치가 약화하고 있다. 힘들고 반복적이며 하기 싫은 일은 기계에 맡기고 고귀하고 독창적이며 인간만이 할 수 있는 일을 해야 가치가 있어 보이는 세상이다. 하지만, 성실하게 하루를 마무리한 성취가 쌓여야 큰 일에 대해서도 도전할 수 있다고 생각한다. 아이들에게 충분히 할 수 있는 집안일을 통해 가족 구성원으로서 그들의 역할을 부여하고 정당한 보상을 주면서 성취의 기쁨과 돈의 가치를 알게 해주면 좋을 것 같다. 올해는 특별히 연말 보너스를 챙겨줘야겠다.