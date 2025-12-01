악보대로 vs. 느낌대로... 더 중요한 건 따로 있다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
얼마 전 한 수강생이 내게 이렇게 물었다.
"선생님, 음악은 악보대로 정확히 치는 게 더 중요해요? 아니면 느낌대로 연주하는 게 더 중요해요?"
순간 쉽게 답하지 못했다. 그 질문은 단순히 연주 방식만의 문제가 아니라, 우리 삶을 대하는 방식과도 연결되었기 때문이다. 그리고 그 답은 상황마다, 더 정확히 말하자면 작곡가마다 다를 수 있다. 어떤 작곡가는 음 하나 흔들리는 것조차 용납하지 않았고, 또 어떤 작곡가는 악보보다 지금 이 순간의 감정을 더 중요하게 여겼다. 이 대비는 완벽주의자와 즉흥주의자, 두 작곡가의 태도에서 분명하게 드러난다.
[바흐] 즉흥에서 출발해 구조로 완성한 작곡가
바흐는 당대 최고 수준의 즉흥 연주자였다. 1747년, 프로이센의 프리드리히 2세는 그에게 복잡한 음악 주제를 제시하며 즉석에서 푸가로 연주해보라고 요청했다. 바흐는 잠시 생각하더니 여섯 성부의 완전한 푸가를 즉흥으로 연주했고, 그 자리의 모두가 감탄했다. 그는 떠오르는 음악적 아이디어를 자유롭게 표현하되, 그것을 이성적인 구조 속에서 정교하게 정리해내는 능력이 뛰어났다.
대표적인 곡인 '평균율 클라비어 1권 1번 C장조 BWV 846'은 단순한 아르페지오로 시작되지만, 그 반복 속에는 긴장과 이완, 진행과 회복이 정확하게 설계되어 있다. 즉흥에서 출발했을지 모르지만, 최종적으로는 완벽하게 균형 잡힌 음악이다. 바흐의 음악은 감정을 억누르기보다는 감정을 질서 안에 담아내는 방식으로 표현한다.
[라벨과 브람스] 완벽주의의 대가
연주자의 자유로운 해석을 가장 제한했던 작곡가는 바흐보다는 라벨과 브람스에 더 가깝다.
라벨은 한 마디를 완성하기 위해 며칠씩 고민했으며, 소나티네나 쿠프랭의 무덤(Le Tombeau de Couperin)처럼 완전히 통제된 음악을 남겼다. 감정을 과하게 실으면 오히려 본질에서 벗어난다. 브람스 역시 수십 개의 초고를 스스로 태웠다는 일화가 있다. 즉흥이 자유롭게 흐르는 물이라면, 라벨과 브람스의 음악은 그 흐름을 정교한 항아리에 담아낸 작업이었다.
[모차르트] 정확함 위에서 자연스럽게 흘러야 하는 음악
모차르트는 자유로운 즉흥 감각과 정확한 구성력을 동시에 갖춘 작곡가였다. 연주회에서 즉석으로 변주하거나 선율을 발전시키는 데 능숙했고, 한 번 떠오른 음악을 거의 수정 없이 악보로 남겼다고 전해진다. 그 특징이 잘 드러나는 곡이 <Fantasy in D minor, K.397>이다. 형식보다 감정의 흐름을 따른 이 곡은 연주자마다 다양하게 해석될 수 있지만, 그렇다고 감정만으로 연주하는 음악은 아니다. <경향신문>보도에 따르면 피아니스트 손열음은 2023년 3월 진행한 기자간담회에서 모차르트에 대해 이렇게 말했다.
"저는 모차르트 음악이 '하늘에서 뚝 떨어진 것 같다'는 느낌을 받았어요. 고민해서 썼다기보다 자연스럽게 만들어진 것 같아요. 정해진 규칙을 따라가는 음악보다 자연스럽게 즉흥적으로 표현하고 싶다고 느꼈어요."
그녀의 이 말은 모차르트 음악이 감정적으로만 움직인다는 뜻이 아니라, 오히려 기술적 정확함을 갖추되, 그 정확함이 드러나지 않을 만큼 자연스럽게 흐를 때 가장 아름답다는 의미로 이해할 수 있다. 모차르트의 음악은 정확하되, 계산되지 않은 듯 자연스럽게 흘러야 한다.
완벽과 즉흥, 어느 하나가 아니라 균형의 문제
결국 수강생의 질문은 정확함과 감정 중 무엇이 더 중요하냐는 것이었지만, 연주는 그 둘 중 하나를 선택하는 문제가 아니다. 완벽주의에는 즉흥의 순간이 필요하고, 즉흥에는 축적된 정확함이 기반이 된다.
바흐는 즉흥에서 시작해 구조로 완성되었고, 모차르트는 정확함 위에서 자유를 얻었으며, 라벨과 브람스는 완성되지 않은 자유를 허용하지 않았다. 중요한 것은 어떤 곡을 연주하느냐보다, 그 곡을 어떤 태도로 마주하느냐이다.
완벽하게 준비된 뒤 시작해야 할 순간이 있고, 완벽하지 않아도 움직여야 할 순간이 있다. 음악 뿐 아니라 우리의 삶도 마찬가지다. 계획대로 살아야 할 때가 있고, 마음이 끌리는 대로 행동해야 할 때도 있다. 어쩌면 우리는 모두, 바흐처럼 완벽을 향해 고민하고 동시에 모차르트처럼 순간을 살아내며 그 중간 어딘가에서 우리만의 삶을 연주하고 있는지도 모른다.
덧붙이는 글 | 완벽하게 준비된 뒤에야 비로소 움직일 수 있을 것 같았던 시절이 있었다. 하지만 음악처럼 삶도 때때로 미완성인 채로 시작되기도 한다는 것을, 연주를 통해 알게 되었다. 이 글은 그 질문에 대한 정답이 아니라, 음악과 삶 사이에서 스스로 찾아가는 균형에 대한 작은 생각이다. 악보 위로 내려오는 햇살이 잠시 멈추는 순간처럼, 이 글이 누군가에게 자신의 리듬을 돌아보는 계기가 되기를 바란다.