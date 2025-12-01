악보대로 vs. 느낌대로... 더 중요한 건 따로 있다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"선생님, 음악은 악보대로 정확히 치는 게 더 중요해요? 아니면 느낌대로 연주하는 게 더 중요해요?"

[바흐]

큰사진보기 ▲악보 그대로 vs. 마음 그대로 ⓒ whitfieldjordan on Unsplash 관련사진보기

[라벨과 브람스]

[모차르트]

"저는 모차르트 음악이 '하늘에서 뚝 떨어진 것 같다'는 느낌을 받았어요. 고민해서 썼다기보다 자연스럽게 만들어진 것 같아요. 정해진 규칙을 따라가는 음악보다 자연스럽게 즉흥적으로 표현하고 싶다고 느꼈어요."

덧붙이는 글 | 완벽하게 준비된 뒤에야 비로소 움직일 수 있을 것 같았던 시절이 있었다. 하지만 음악처럼 삶도 때때로 미완성인 채로 시작되기도 한다는 것을, 연주를 통해 알게 되었다. 이 글은 그 질문에 대한 정답이 아니라, 음악과 삶 사이에서 스스로 찾아가는 균형에 대한 작은 생각이다. 악보 위로 내려오는 햇살이 잠시 멈추는 순간처럼, 이 글이 누군가에게 자신의 리듬을 돌아보는 계기가 되기를 바란다.