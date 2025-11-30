경기북부노동공제회, '든든' 사회적협동조합으로 법인 전환

큰사진보기 ▲조명심 운영위원장조명심 운영위원장 ⓒ 경기북부노동금고 든든 관련사진보기

경기북부 지역의 불안정노동자와 영세자영업자들의 상호부조를 위해 활동해 온 경기북부노동공제회가 마침내 사회적협동조합 법인으로 전환하며 새로운 도약을 선언했다. 조합은 지난 29일 양주시 사회적경제지원센터에서 임시총회를 열어 기존 공제회 해산을 결의하고, 곧바로 같은 장소에서 '사회적협동조합 든든' 창립총회를 개최했다. 이날 총회는 조명심 운영위원장의 사회로 진행되었다.경기북부노동공제회는 임시총회에서 2025년 사업성과 및 결산보고, 감사보고서 채택 등의 안건을 처리한 뒤 , 사회적협동조합 창립을 위한 해산결의의 건과 잔여재산 귀속 결의의 건을 의결했습니다.특히, 임시총회에서는 지난 4년간 공제회 활동과 발전에 기여한 오희준, 임성수, 신동진 세 명의 회원들에게 감사장을 수여했다.창립총회의 시작은 격려사와 축사로 그 의미를 더했다. 신우신협 표덕준 이사장은 축사를 통해 신우신협이 경기북부노동공제회와 임의단체 시절부터 함께 협력해 온 동반자임을 밝히며, 사회적협동조합으로의 새로운 도약을 진심으로 축하하고 지역 노동자들의 금융 안전망 구축이라는 숭고한 목표를 달성할 수 있도록 신우신협도 적극적으로 돕겠다고 약속했다.경기북부 사회적경제네트워크 강상렬 연구소장은 든든이 지역 사회적경제의 중요한 축이라며, 불안정 노동자와 영세자영업자에게 실질적인 도움을 제공하는 상호부조 모델을 사회적협동조합이라는 안정된 틀 속에서 더욱 발전시켜, 지역 사회경제 활성화의 모범 사례가 되길 기대한다고 격려했다.경기북부노동인권센터 임성수 센터장은 경기북부노동인권센터가 지난 4년간 경기북부노동공제회가 씨앗을 뿌리고 새싹이 돋아나도록 전폭적으로 지원해왔다고 회고하며, 든든 사회적협동조합이 법인화를 통해 더욱 안정적인 조직으로 자리매김하고, 노동자들의 권익 향상에 기여하는 '노동금고'로서 그 역할을 더욱 공고히 할 수 있도록 지속적으로 연대하고 협력하겠다고 축하를 전했다.창립추진위원회에 따르면, 기존 경기북부노동공제회는 4년여 만에 회원 130명, 기금 4천만 원 규모로 성장했으나, 비영리 임의단체 형태로는 기금의 체계적이고 투명한 관리와 공익적인 역할 수행에 한계가 있었다. 이에 조합은 취약계층 노동자에게 실질적인 금융 안전망이자 '지역 노동금고'로서의 역할을 목표로, 사회적협동조합으로의 전환을 추진해 왔다. 장기적으로는 회원 1,000명, 기금 3억 조성을 목표로 정하고, 지역 노동금고 설립을 위한 첫걸음을 내디뎠었다.창립총회에서는 정관 제정, 임원 선출 등의 안건이 처리되었으며, 오희준 이사장을 포함한 11명의 임원 후보가 모두 선출되었습니다. (이사장: 오희준, 이사: 김태진, 류지호, 신동진, 오상운, 임성수, 조명심, 최혜영, 감사: 박성이, 목영대)오희준 초대 이사장은 당선 직후 인사말을 통해 조합원들에게 깊은 감사를 전하며 새로운 출발에 대한 의지를 다졌습니다. "오늘 '사회적협동조합 든든'이 창립하기까지 헌신해 주신 모든 조합원 여러분께 진심으로 감사드립니다. 4년 가까이 임의단체로 활동하며, 저희는 노동 현장의 가장 낮은 곳에 있는 불안정 노동자와 영세 자영업자들의 눈물을 닦아주는 '든든한 버팀목'이 되기 위해 노력해왔습니다."라고 운을 뗀 오 이사장은,"이제 법인으로 전환한 만큼, 기금 운용의 투명성과 공익성을 강화하고, '지역 노동금고'로서의 책임을 다하겠습니다. 앞으로도 조합원들의 생활 안정과 권익 증진을 위해 한 걸음 더 나아가, 연대와 상호부조의 힘으로 더 강한 공동체를 만들어 가겠습니다. 함께 가봅시다!"라며 조합원들의 적극적인 참여와 연대를 당부했다.창립총회에서는 2026년 사업계획 및 예산안도 의결되었습니다. 조합은 조합원 활동 참여를 독려하는 '노동자 안전망 구축'에 집중하여 2026년 말 기준 조합원 130명 달성을 목표로 설정했다. 주요 사업으로는 불안정노동자를 위한 금융 교육 및 상담 사업과 조합원들의 결속을 다질 '든든 노동자 공동체 및 권익 증진 사업' (지역별 밥상모임, 노동자 동아리 지원), 그리고 소액대출 사업, 상호부조 사업 등이 핵심적으로 추진될 예정이다.이날 총회에서는 기타 안건으로 2026 백두산 여행 공제 계획이 발표되었다. 조합원들과 가족이 함께하는 이 여행은 2026년 9월 초 4박 5일 일정으로 예상되며, 조합원들의 연대와 공동체 의식을 더욱 강화할 것으로 기대된다.