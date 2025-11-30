경남교육감선거 출마예상자, 출판기념회-출마선언 이어져

큰사진보기 ▲권순기 전 경상국립대 총장, 출판기념회 열어 ⓒ 권순기캠프 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영곤 전 교육부 차관보, 경남교육감 선거 출마선언. ⓒ 김영곤캠프 관련사진보기

경남도교육감선거에 나서는 출마예상자들의 출판기념회와 출마선언이 이어지고 있다. 권순기 전 경상국립대 총장이 책을 펴내고 행사를 열었으며, 김영곤 전 교육부 차관보가 출마선언을 했다.경상국립대 총장을 지낸 권순기 박사는 자신의 교육 철학과 경험을 담은 책 <권순기의 교육감동>을 내고 지난 29일 오후 국립창원대 가온홀에서 출판기념회를 열었다.행사에는 김광섭 경남교원단체총연합회장, 최충경 경남도사회대통합위원장, 이양구 전 우크라이나대사, 이수영 교통문화연수원장, 정택수 전 경상국립대학교총동창회장, 김지운 경남사격연맨회장, 이기봉 경남궁도협회장, 김종철 경남4-H회장, 신성기 경남검도회장, 김태환 경남파크골프협회장 등이 참석했다.특히 권 전 총장의 진주고 동창인 최구식 전 국회의원, 4선을 역임한 김재경 전 의원, 전호환 전 부산대 총장, 류수노 전 방송통신대 총장, 우동기 전 대구교육감 등이 참석해 축사를 했다.또 박완수 경남도지사, 최학범 경남도의회 의장, 권정호 전 교육감, 박재완 전 기획재정부 장관, 강주호 한국교총회장이 영상을 통해 축하 인사를 전했다.권 전 총장은 부인인 김윤희 경상국립대 교수(화학)와 나란히 무대에 올라 이야기를 나누었다.권 전 총장은 "경남 교육은 현재 학력, 교권, 재정 등의 문제로 많은 어려움을 겪고 있다"면서 "무엇보다 선생님이 마음 놓고 학생들을 지도할 수 있는 교육 환경을 만들어야 한다"고 강조했다.산청이 고향인 권 전 총장은 진주고와 서울대를 졸업한 뒤 한국과학기술원(KAIST)에서 석‧박사 과정을 마쳤고, 부경행정통합공론화 공동위원장, 한국대학평가원 대학기관평가인증위원회 위원장 등을 역임했다.김영곤 전 교육부 차관보는 25일 경남도의회 브리핑실에서 경남교육감선 출마를 선언하며 "배움과 성장 이야기가 있는 경남교육으로 다시 세우겠다"고 말했다.그는 "학교는 아이들이 꿈을 꾸고 성장의 이야기를 쌓는 삶의 항구지만, 지난 세월 동안 그 불빛이 약해졌다"며 "교육의 중심을 행정이 아닌 아이로 돌려놓겠다"는 의지를 밝혔다.김 전 차관보는 "경남의 교사들은 악성 민원·폭언·폭행에 노출된 채 수업보다 대응에 더 많은 시간을 쏟아야 했다"며 "교사의 안전과 존엄이 무너지면 교실도 무너진다. 교사의 역할을 바로 세우는 것이 교육 회복의 첫걸음"이라고 밝혔다.그는 "문해력·수리력·사고력 회복 프로젝트를 통해 흔들린 기초학력을 바로잡고 미래교육의 토대 구축", "교실 혁신과 교권보호체계 강화를 위해 '교권신속법률대응단'을 설치하고 교사·교직원의 전문성을 높이는 정책 추진" 등 공약을 제시했다.그는 "아이의 성장과 선생님을 지키는 교육감이 되겠다."며 교실에서 배움이 살아나고 학교에서 신뢰가 회복되는 경남교육을 만들겠다는 뜻을 천명했다. 김 전 차관보는 오는 12월 6일 오후 창원컨벤션센터에서 출판기념회를 연다.한편 김준식 전 진주지수중학교 교장은 책 <교육, 그 빛나는 이름>을 펴내고 오는 12월 2일 오후 7시 경상국립대 칠암캠퍼스 산학협력관 28동 105호에서 출판기념회를 연다.