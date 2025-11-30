노무현재단, 봉하마을 '청소년 캠프' 마련

AD

큰사진보기 ▲봉하마을 ‘2025 봉하 청소년 활동’ ⓒ 노무현재단 관련사진보기

사람사는세상 노무현재단(이사장 차성수)은 12월 13일부터 1박 2일간 김해 진영읍 봉하마을 일원에서 중학교 2학년 청소년이 다정한 시민으로 성장하도록 '2025 봉하 청소년 캠프'를 개최한다.재단은 "이번 캠프는 중학교 2학년 시기에 꼭 필요한 자기 탐색과 건강한 관계 맺기에 집중한다. 또래 청소년을 만나 어울리며 자신을 이해하고, 경청과 공감을 바탕으로 소통하는 방법을 익힌다"라고 소개했다.첫째날에는 참여자 간 유대감을 형성하는 활동, 신체 각 부분이 띠는 의미를 찾고 자기 감정과 경험을 표현하는 '우리들의 자화상', 참여자가 협업해 직접 소통 활동을 기획하는 '우리가 만드는 시간'을 진행한다.둘째 날에는 봉하마을의 다양한 자연물을 관찰하는 '봉하의 자연과 함께', 마을에 생겨나는 다양한 문제에 해결책을 제시해 보는 활동을차성수 이사장은 "이번 캠프는 지역 중등교사, 청소년 전문가들과 머리를 맞대어 준비했다"며 "숲과 들판이 아름다운 봉하마을에서 청소년들이 서로를 존중하며 소통하고, 더불어 성장하는 경험을 발판 삼아 '다정한 시민'으로 거듭나기를 기대한다"고 밝혔다.모집 인원은 중학교 2학년 청소년 20명이며, 참가비는 5만 원이다. 자세한 내용은 노무현재단, 깨어있는시민 문화체험전시관 누리집에서 확인할 수 있다.