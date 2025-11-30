'정원이 살아 숨 쉰다!' 서울식물원 컬러가든에서 만난 빛과 색의 향연

AD

덧붙이는 글 | ■ 서울식물원 (Seoul Botanic Park)

•주소:서울특별시 강서구 마곡동로 161

•대표전화:02-2104-9717

•공식 홈페이지: “botanicpark.seoul.go.kr”

■ 해봄 정원

•위치:서울식물원 내 식물문화센터 인근 야외

2025년 11월 말, 서울 강서구 마곡동 '서울식물원'에 다채로운 색을 입히는 특별한 정원들이 탄생했다.지난 28일, 서울식물원 보타닉홀에서 '제5회 서울식물원 식재설계 공모전' 시상식이 개최되여, '빛과 색으로 표현되는 정원, 컬러가든'이라는 주제로 조성된 아름다운 정원들이 시민들에게 공식적으로 첫선을 보였다.이번 공모전은 정원 분야의 교류와 시민 실습 기회를 제공하고, 국내 식재 설계 기술 발전을 선도하기 위해 마련되었으며, 총 30편의 작품 중 엄격한 심사를 거쳐 최종 수상작이 선정되었다. 특히 올해는 외부 전문가와 내부 심사위원은 물론, 100인의 시민심사단 평가가 합산되어 그 의미를 더했다.영예의 대상은 전미아, 김성태, 전영아 씨의 'Nature made'가 차지했다. 식물 잎의 특성만으로 사계절 색의 변화를 구현한 이 작품은, 화려한 꽃 없이도 자연 그대로의 색채 변화를 느낄 수 있어 심사위원과 시민들의 마음을 사로잡았다.한 방문객은 "꽃이 없는데도 이렇게 다채로운 색감을 느낄 수 있다는 게 놀라워요. 잎의 질감과 명암만으로 계절의 변화를 표현한 아이디어가 정말 신선하고 감동적이었습니다. 보고만 있어도 마음이 편안해지네요"라고 말했다.이 외에도 빛과 색의 조화를 표현한 금상작 '플랜썸', 모네의 팔레트에서 영감을 받은 은상작 '모네의 팔레트', 그리고 동상작 'Ongoing Panorama!'와 '벽람원;碧藍園' 등 개성 넘치는 정원들이 방문객들의 발길을 붙잡기에 충분했다.이 멋진 수상작들은 서울식물원 내 '해봄 정원'에 조성되어 시민들에게 공개 전시되고 있다. '해봄 정원'은 식물문화센터 옆 유휴부지를 새롭게 단장하여 올해 5월부터 개방된 힐링 공간이다.이번에 조성된 수상 정원들은 일회성 전시로 끝나지 않는다. 앞으로 3년간 존치되며 식물 생장 모니터링 및 연구 자료로 활용될 예정이다. 시민들은 계절에 따라 변화하는 정원의 모습을 장기적으로 관찰하며 식물의 다양성과 아름다움을 만끽할 수 있다.서울식물원(Seoul Botanic Park)은 서울 강서구 마곡동로 161에 위치한 서울 최초의 도시형 식물원으로, 공원과 식물원이 유기적으로 결합한 대규모 공간이다. 축구장 70개 면적에 달하는 이곳은 열린숲, 호수원, 습지원, 그리고 주제정원(온실 포함) 등 4가지 공간으로 구성되어 있다.세계 12개 도시의 식물 문화를 소개하는 대형 온실은 이곳의 랜드마크로, 열대관과 지중해관을 잇는 스카이워크를 걸으며 이국적인 식물들을 감상할 수 있다.회색빛 도심 속에서 잠시나마 자연의 빛과 색을 느끼고 싶다면, 지금 바로 서울식물원 '해봄 정원'을 방문해 나만의 힐링 가든을 발견해 보길 권해본다.