이맘때면 수업 중 꼭 나오는 질문... 애들이 너무 힘들대요

구글 제미나이를 활용해 만든 자료이미지

"집단주의와 권위주의 등 추구하는 가치가 유사한데, 전체주의는 공산주의를 왜 적대시했나요?"

"둘 다 같은 전범 국가인데, 왜 독일은 전체주의로, 일본은 군국주의로 구분하나요?"

"식민지를 약탈한 건 마찬가지인데, 교과서에 일본은 제국주의라고 적혀 있는데, 왜 독일과 미국 등은 그렇게 부르지 않나요?"

"교과서에 소련이 소비에트 '사회주의' 공화국 연방의 줄임말이라고 나오는데, 소비에트 '공산주의' 공화국 연방이라고 적는 게 맞지 않나요?"

"사회주의는 공산주의의 순화된 표현인가요? 대체 사회주의와 공산주의의 차이는 뭔가요?"

지난 4일 뉴욕 브루클린 파라마운트 극장에서 '선거의 밤' 행사에서 뉴욕 시장 당선자인 조란 맘다니가 승리를 자축하고 있다.

"최근 뉴욕시장에 당선된 조란 맘다니를 '민주사회주의자'라고 소개하던데, 그건 또 뭔가요?"

"조란 맘다니의 '민주사회주의'와 북유럽 등지의 '사회민주주의'는 같은 말인가요?"

"교과서엔 각 나라의 근현대사를 무슨 공식처럼 봉건주의, 제국주의, 군국주의, 전체주의, 자본주의, 민주주의 등의 몰락과 발전으로만 설명해요. 단원의 제목만 보면, 마치 '○○주의'를 모르고선 역사를 배울 수 없다고 다그치는 것 같아요."

세계대전과 러시아 혁명 단원에선 당최 진도를 나갈 수 없다. 아이들은 교과서에 나오는 수많은 '○○주의'에 머리를 감싸 쥐었다. 별반 차이도 없는 것 같은데, 왜 갈기갈기 찢어놓아 자신들을 괴롭히느냐는 거다. 이는 서구에서 비롯된 개념이 한자로 번역되면서 생겨난 혼선 탓이 크다.역사 교사인 나도 아이들의 쏟아지는 질문에 구렁이 담 넘듯 사전적 의미만 들려주고 만다. 솔직히 사전적 의미가 적확한 답변도 아닐 뿐더러 되레 꼬리에 꼬리를 문 질문이 이어지는 시발점이 된다. 그러다 보면, 뜬구름 잡듯 개념 정의하느라 티격태격하다 수업이 끝나고 만다.차라리 영어로 설명하는 게 나을 때도 있다. 예컨대, 민주주의와 공산주의를 반대말로 여기는 아이들에겐 이념과 가치를 일일이 설명하기보다 비교 대상이 아니라는 한 마디가 훨씬 실효적이다. 민주주의로 번역된 'Democracy'와 공산주의를 뜻하는 'Communism'은 접미사가 다르다는 식의 설명이다.기실 '~cracy'로 끝나는 용어는 정치 체제나 지배 형태를, '~ism'으로 끝나는 용어는 이념과 사상, 학설 등을 나타낸다. 곧, 민주주의는 권력의 주체가 누구인가에 대해 설명하는 것이고, 공산주의는 생산 수단의 공공 소유를 주장하고 사유재산을 부정하는 사상과 사회 운동을 뜻한다. 개념적으론 공산주의자가 민주주의 국가를 수립할 수도 있는 셈이다.전체주의와 공산주의가 이념적으로 상극이었다는 사실을 이해시키는 데는 품이 더 든다. 둘 다 국가와 집단 전체의 이익을 위해 개인의 자유를 제한할 수 있다는 이념이어서 구분하기가 쉽지 않다. 소련의 독재자 스탈린의 공포 정치를 사례로 제시하며 전체주의와 공산주의를 동의어로 여기는 경우도 여럿이다.어떻든 왜곡된 인식을 바루어야 한다. 이탈리아 공산당은 무솔리니의 파시스트당에 맞서 가장 격렬하게 저항했고, 일본 제국주의는 공산주의 세력을 몰아내기 위해 천황이 칙령까지 내렸다. 이는 치안유지법이라는 이름으로 식민지 조선에서도 똑같이 시행됐다는 점도 강조한다. 치안유지법은 해방 후 제정된 국가보안법의 모태가 됐다.에스파냐에서 반란을 일으킨 군부 파시즘 세력의 대척점에는 공산주의자들이 있었다. 3년 동안 치열하게 전개된 내전에서 끝내 패배했으나, 공산주의가 전체주의를 극복하는 대안으로 자리매김 한 계기가 됐다. 2차 세계대전에서 독일과 이탈리아, 일본으로 대표되는 전체주의 국가를 물리친 선봉에 미국과 함께 공산주의 국가 소련이 있었다.교과서는 세계대전의 종전에서 냉전의 시작으로 국면이 급전환된다. 공산주의 국가 소련이 전체주의 전범 국가들을 제압했는데, 주적이 '민주주의의 종주국'으로 평가받는 미국으로 바뀌었다고 서술된다. 여태껏 공산주의의 반대편에 전체주의가 있었는데 순식간에 민주주의로 '태세 전환'을 한 격이다.미소 냉전이 장기화하면서 이념 대립이 전 세계적으로 확산했다. 해방 후 극심한 좌우 갈등을 겪은 데다 동족상잔의 6.25 전쟁까지 치른 우리나라에선 공산주의는 왜곡과 폄훼를 피할 수 없었다. 급기야 공산주의가 전체주의와 동의어로 인식되는 황당한 상황이 펼쳐졌다.교과서에 나열된 사건의 순서대로 설명했다간 이해는커녕 오해를 불러일으키기 십상이다. 중단원 한 곳에 10개 안팎의 '○○주의'가 한꺼번에 서술되는 건, 역사에 대한 흥미를 잃게 할 뿐만 아니라 그릇된 편견을 조장할 우려도 크다. 굳어진 용어를 바꿀 수 없다면, 우리의 현실에 맞도록 개념을 보충하는 것도 대안이 될 수 있다.이를테면, 전체주의를 국가·민족지상주의로 바꾸고, 공산주의를 탈국가적·탈계급주의적 관점에서 설명한다면 오해를 불식시킬 수 있을 것이다. 단순히 사건과 이념을 일대일 대응시켜 해석하는 관행은 재고돼야 한다. 아이들 입에서 더 이상 '○○주의가 사람 잡는다'는 말이 나와선 안 된다.왜 안 나오나 했다. 해마다 이맘때쯤이면 아이들로부터 어김없이 받는 질문이다. 이를 명확하게 구분해 답변할 수 있는 이는 사실 드물다. 교과서에서조차 마구 혼용하고 있어, 그냥 비슷한 말이라고 설명하는 게 현명하다. 사전적 의미에서도 둘 사이엔 큰 차이점이 없다.누구는 사회주의는 정치적인 개념이고 공산주의는 경제적 관점이 반영된 용어라고 설명하고, 또 다른 누구는 사회주의는 공산주의를 아우르는 포괄적 개념이라고 설명하기도 한다. 역사의 보편적 발전 법칙상 사회주의 단계를 지나 공산주의 혁명에 이르게 된다고 말하는 이도 있다.한편, 자국에서는 사회주의로 명명하고, 공산주의는 외부에서 해당 국가의 체제를 설명할 때 사용한다는 견해도 있다. 예컨대, 소련도 '사회주의 연방' 국가임을 천명하고, 공산당이 통치하는 중국도 '중국식 사회주의'를 표방한다. 북한의 최고법 이름도 '사회주의 헌법'이다.그런데, 올해 달라진 게 하나 있다. 또 하나의 '○○주의'가 등장한 것이다. 최근 파란을 일으키며 뉴욕시장에 당선된 조란 맘다니에 대한 호기심이 예년의 질문에 덧붙여졌다. 늘 깨닫게 되는 거지만, 아이들의 무궁무진한 호기심에 교사의 답변은 늘 궁색할 수밖에 없다.사회민주주의란, 사회주의적 이상을 추구하되 급진적 혁명을 배격하고 민주주의의 형식과 절차에 따른다는 이념이다. 반면에 민주사회주의란, 사회주의 경제 체제를 지향하고 민주주의의 본질적 가치를 구현한다는 인식에서 비롯됐다. 사실상 선후만 다를 뿐 별반 차이가 없다.둘 다 자본주의의 모순이 민주주의를 위협하고 있으며, 이를 극복하기 위해 사회주의적 이상을 추구한다는 목표를 분명히 하고 있다. 사회민주주의인지 민주사회주의인지 굳이 따질 필요가 있을까. 조란 맘다니의 당선과 민주사회주의라는 낯선 이념의 등장으로, 자본주의와 민주주의를 동의어로 여겼던 아이들의 오랜 편견이 깨졌다는 게 중요하다.머리를 쥐어뜯는 아이들을 다독이며 말했다. 교과서 속 '○○주의'라는 용어엔 부합하는 동의어도, 반대말도 따로 없다고. 용어도 시대적 상황과 역사적 맥락에 따라 생겨났다 소멸하는 생명체와 같다고. 더욱이 외래어로 번역된 거라면 변용과 오용이 불가피하다는 걸 직시하고 교과서를 읽어야 한다고.아이들은 교과서부터 이해하기 쉬운 우리말 설명으로 바뀌었으면 좋겠다고 답했다. 인물과 사건 이름을 따라가기도 벅찬데, 온갖 낯선 용어들로 도배가 돼 있어 역사 공부가 힘들다고 아우성쳤다. 제 이름 석 자도 한자로 못 쓰는 그들에게 '○○주의'는 차라리 외국어일 테다.