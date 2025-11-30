미얀마 '가짜선거 반대' 시위 ... 예술인들 '선거 방해' 징역형

큰사진보기 ▲울산터미널 앞 미얀마 민주화 시위. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

미얀마에서 쿠데타로 집권한 군사 정권이 국회의원을 새로 뽑는 총선거를 오는 12월부터 내년 1월 사이 네 차례 걸쳐 실시할 준비를 하고 있는 가운데, 시민들이 '가짜 선거'라며 항의 시위를 벌이는 것으로 알려졌다. 또 미얀마 문화예술인들이 '선거 방해' 혐의로 재판을 받아 징역형에 처해졌다고 한다.한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가와 이주노동자들은 민주화 시위와 함께 피란민 돕기 모금운동을 벌였다.30일 미얀마연방민주주의승리연합(MFDMC), 한국미얀마연대, 미얀마군부독재타도위원회, 미얀마민주주의네트워크는 현지 언론 보도와 민주진영 국민통합정부(NUG), 소수민족군의 발표를 종합해 다양한 소식을 전했다. 미얀마 시민들이 군부에 항거하며 시위를 벌이고 있다는 것이다.현지 언론 <킷딧 미디어>는 사가잉주(州) 예미빈구에서 시민들이 '반독재', '가짜선거 반대'를 외치며 시위를 벌였다고 보도했다. 이 언론은 "예마빈구에서 행진시위대가 28일 오후, 군부가 개최하려는 '가짜·사기 선거'에 반대하며 항의 시위를 벌였다"라고 보도했다. 보도된 사진을 보면, 시민들이 갖가지 구호를 적은 손펼침막을 들고, 미얀마 봄혁명의 상징인 세 손가락을 편 채 행진하고 있다.앞서 카렌주에서도 지난 주 청년들이 군부의 선거에 반대하는 시위를 벌였다는 현지 언론의 보도가 있었다.문화예술인들이 '선거 방해' 혐의로 재판을 받고 있다는 소식도 있다. 같은 언론은 "군사정권이 영화감독, 코미디 배우, 드라마 배우, 3명한테 선거 방해 혐의를 적용해 각각 징역 7년형을 선고했다"고 보도했다. 군사정권은 총선 방해 행위에 대해서는 '선거 교란·방해 방지법'을 적용하고 있다.이런 가운데 군사정권은 총선을 앞두고 대규모 사면을 단행했다. 해외 언론에 따르면, 군부 통치에 반대해 선동한 혐의로 유죄 판결을 받은 3085명에 대해 사면했다. 다만 이번 사면에는 민주화운동지도자인 아웅산 수치(Aung San Suu Kyi, 수키·수찌, 80) 전 국가고문은 제외됐다. 수치 전 고문은 2022년 군사 정권 법원에서 부패 등 혐의로 징역 33년을 선고받았다가 27년으로 줄었고, 지금은 독방에서 지내고 있다.군부가 청년들을 강제징집하기 위해 무차별 연행하고 있다는 소식도 전해졌다. <킷딧 미디어>는 "사가잉 지역 차웅우 타운십(구)의 친몬 마을 삼거리에서 일하고 귀가하던 청년 30여 명이 군에 의해 3일 연속 강제연행됐다고 연행된 청년들의 가족 친척들이 언론에 전했다"라고 30일 보도했다. 미얀마는 18~35세 남성과 18~27세 여성을 대상으로 2년간 군복무를 의무화한 병역법을 시행하며 해당 청년들에 대해 강제징집을 하고 있다.전투도 계속 벌어지고 있다. MFDMC는 지난 23일 사가잉주 웨틀렛 타운십에서 군대가 마을을 불태우고 공중 폭격을 가해 주민 수천 명이 피난길에 올랐다고 전했다. 미얀마에서는 전투로 인한 피란민이 계속 생겨나고 있다.한국 곳곳에서는 미얀마 민주화 활동이 벌어졌다. 30일 울산터미널 앞에서는 활동가와 이주노동자들이 모여 "미얀마 민주화 승리", "미얀마 민주주의와 평화를 위해 울산시민은 끝까지 함께 합니다", "미얀마에 민주주의를", "한국 정부와 국회는 미얀마 정통 정부인 국민통합정부(NUG)를 인정하라"고 쓴 펼침막과 손팻말을 들고 구호를 외쳤다.이번 주말에 평택에 있는 한 미얀마 식당에서는 '피란민 돕기 음악회'가 열렸다. 부평역 앞 등 곳곳에서는 '피란민 돕기 거리 모금운동'이 벌어졌다.미얀마에서는 2021년 2월 1일 군부쿠데타가 발생했다.