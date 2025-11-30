"100달러 이하, 관세를 안 물어요" 헷갈리는 미국 국제 우편

지난 10월 22일, 미국행 국제우편이 정상화되었다는 소식을 들었다(관련기사: 미국행 국제우편 정상화 됐다... 우체국, 22일부터 접수
https://omn.kr/2fqqs). 각종 국제 이슈로 불편했던 미국행 소포 발송이 다시 원활해졌다는 점은 반가운 일이다. 하지만 최근 바뀐 관세 정책으로 인해, 국제우편을 보내려는 많은 사람들이 복잡함을 호소하고 있다. 이에 지난주, 기자가 직접 우체국을 방문하여 미국행 소포를 직접 발송해 보았다.
이번에 내가 보낸 물품은 플라스틱으로 된 드로잉 판이다. 무게는 900g, 목적지는 미국 캘리포니아주 LA에 거주하는 가족의 집이다. 해당 드로잉판은 1년 전쯤 약 5만 원에 구입했던 것으로, 아이가 한국에서 사용하던 중고 물품이다. 중고이지만 선물용으로 분류되며, 관세가 면제되는 조건에 해당했다.
실제로 우정사업본부의 안내에 따르면, 미국으로 보내는 국제우편 중 '100달러 이하의 선물'은 개인이 개인에게 보내는 경우에만 매우 제한적으로 관세 면세가 적용된다. 여기서 중요한 점은 '개인 간 선물'이라는 조건이다.
만약 발송인이나 수신인이 기업명으로 등록되어 있거나, 상자에 기업 로고가 인쇄되어 있는 경우, 혹은 내용물이 새 상품(포장박스, 비닐포장, 의류택 부착 등)일 경우에는 선물로 인정받기 어렵다. 또한 한 명이 여러 명에게 동일한 상품을 보내거나, 구매와 연계된 사은품이나 샘플을 보내는 경우에도 면세 혜택이 제한될 수 있다.
무엇보다 미국 세관 당국은 우편물의 내용품 정보가 미흡하거나 허위로 신고된 경우, 반송 또는 폐기 처분을 할 수 있으며, 이에 따른 모든 책임은 발송인에게 있다고 명확히 안내하고 있다.
실제로 우체국 창구에서 직원은 "물품 가액을 허위로 낮게 신고하면, 미국에서 반송 또는 폐기될 수 있고, 손해배상도 불가하다"는 점을 여러 번 강조했다. 또, 물품의 명칭, 개수, 가격, HS CODE, 원산지를 정확히 신고해야 하며, 가급적 물품 가액은 USD 기준으로 작성해야 한다고 했다.
나의 경우, 중고 드로잉 판이라는 점을 명확히 기재하고, 구매 시기와 사용 내역까지 상세히 설명해서 신고서를 작성했다. 소포 발송 후, 미국 가족이 소포를 받는 데까지 걸린 시간은 약 3일. 예상보다 빨리 도착한 점은 만족스러웠다.
그런데 가족은 물품을 수령하면서 35.88달러의 수수료를 지불했다는 이야기를 전해왔다. 이전에는 아무런 추가 비용 없이 물건을 받았는데, 이번에는 관세와 세금이 부과된 것이다.
이유를 알아보니, 미국 세관 당국의 판단에 따라 $100 이하 물건이라도 관세나 수수료가 부과될 수 있다는 설명이었다. 우정사업본부에서도 "면세 대상이라도 미국 세관의 판단에 따라 추가 비용이 발생할 수 있다. 이는 한국 우체국이나 발송인이 책임질 수 없는 부분"이라고 안내했다.
또 한 가지, 최근 국제우편 접수 절차도 바뀌었다. 반드시 스마트폰이나 PC로 사전접수를 해야 하며, 이후 우체국을 방문해 실제 발송을 진행해야 한다. 이때 미국행 국제 우편은 금융업무를 함께 하는 대형 우체국에서만 접수가 가능하다는 점도 주의해야 한다.
나는 처음에 동네 소형 우체국을 방문했다가, 다시 대형 우체국으로 발걸음을 옮겨야 했다. 혹시 국제우편을 보내려는 독자라면, 사전접수와 우체국 종류를 꼭 확인하고 방문하는 것이 좋겠다.
국제우편을 통해 미국으로 선물을 보내는 일, 예전보다 까다로워진 건 사실이다. 당일 우체국 직원은 "미국행 국제 우편 절차가 까다로워져서 손님들에게 안내 설명을 많이 하게 된다"고 말했다. 그렇게 말하는 직원의 얼굴엔 힘든 기색이 역력했다. 그만큼 현장에서도 변화된 절차와 규정 때문에 혼란과 부담이 커지고 있음을 느낄 수 있었다.
앞으로 미국행 국제우편을 준비하는 이들이라면, 반드시 사전접수와 정확한 신고, 대형 우체국 방문 등 최신 절차를 미리 확인하고, 물품 정보 역시 꼼꼼하게 작성하길 권한다. 작은 실수가 큰 불편으로 이어질 수 있는 만큼, 변화된 정책과 현장 상황을 충분히 숙지하는 것이 무엇보다 중요하다.
배터리 등 일부 품목은 국제 소포로 발송이 불가하니, 반드시 발송 전 허용 여부를 꼼꼼히 확인해야 한다.