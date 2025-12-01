청주시, 예산 세우고 퇴직한 공무원 취업 업체서 '9억대 관급자재 ' 구매

큰사진보기 ▲박승찬 청주시의원이 청주시의 관급자재 조달청 쇼핑몰 구매와 관련해 의혹을 제기했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

청주시가 조달청이 운영하는 나라장터 쇼핑몰을 통해 구입한 9억2000만원대의 관급자재 구매과정이 논란에 휩싸였다.해당 예산을 세워놓고 퇴직한 전직 사무관 A씨가 모 회사에 취업을 했고, 청주시가 그 회사에서 물품을 전량 구입했다는 게 의혹의 핵심이다. 경찰도 내사를 시작한 것으로 알려졌다.지난달 25일 박승찬 청주시의원(더불어민주당)은 페이스북에 청주시 관급자재 구매과정에 대한 의혹을 제기하는 글을 올렸다.박 의원은 게시글에서 "본인(사무관 A씨)이 과장으로 재직하던 2024년도 단 한 개의 관급자재를 4억6000만 원에 구입한다. (그러면서) 2025년도 9억2000만 원 예산을 세우고 퇴직한다"며 "그리고 물품 구입한 업체로 취업한다. 하필이면 9억2천 (원짜리) 물품을 후배 공무원들이 그 회사에서 구입했다"고 주장했다.그러면서 "청주시 예산으로 취업활동 하는 일은 용납할 수 없다"며 "공직자 윤리를 심각하게 위반한 행위이며 이해충돌은 물론, 기본적인 도덕성과 공정성이 완전히 사라진 일"이라고 비판했다.같은날 진행된 청주시의회 보건환경위원회의 환경관리본부 행정사무감사에서도 박승찬 의원은 의혹을 제기했다.박 의원은 "이론적으로 자기가 예산을 세우고, 그 예산으로 물품을 구매하고, 하필이면 퇴직 하고 그 회사로 취업을 합니다. 이게 그냥 우연이냐?"고 집행부에 따져 물었다.그는 "특정 업체 제품이 선택된 배경, 실무진의 기술적·행정적 판단이 적절했는지, 절차상 문제는 없었는지 확인해야 한다"고 강조했다.박 의원이 의혹을 제기한 관급자재는 청주공공하수처리시설 탈수동에 설치된 원심탈수기. 청주시 계약내역에 따르면 시는 2024년 원심탈수기 한 대를 4억6000만 원에 구매했고, 2025년도에는 원심탈수기 2대를 9억2000만 원에 구입했다.계약방식은 모두 3자단가계약(조달청 쇼핑몰 구매) 형식으로 진행됐다. 구매처는 경기도 김포시에 있는 B업체다. 박 의원에 따르면 2024년 물품을 구매하고 2025년 예산을 세운 A사무관은 퇴직 후 B사에 취업했다.박 의원은 청주시가 2023년부터 B업체와 총 18억7000만 원의 관급자재를 같은 방식으로 구매했다고 밝혔다.그은 "특정 업체 장비가 반복적으로 도입된 점과 사업을 총괄했던 공무원이 퇴직 직후 해당 업체로 이동한 점을 지적하며 대가성 여부를 확인해야 한다"고 주장했다. 청주시는 박 의원이 제기한 의혹에 대해 자체 감사에 착수했다.청주시가 구매방식으로 택한 '조달청 쇼핑구매'란 국가종합 전자조달시스템인 '나라장터' 내의 종합 쇼핑몰을 통해 공공기관이 필요한 물품을 구매 할 수 있도록 만든 제도다. 조달청이 미리 여러 구매업체와 단가 계약을 체결해 놓으면 청주시를 비롯한 수요기관은 별도의 입찰절차 없이 쇼핑몰에서 원하는 제품을 선택해 구매할 수 있다.수요기관 입장에선 별도의 입찰공고나 복잡한 계약절차 없이 온라인 쇼핑방식으로 신속하게 구매할 수 있다는 장점이 있다.반면 문제점도 지적된다. 공공기관이 조달청 쇼핑몰을 통해 물품을 구매하면 감사 대상에서 제외된다는 것. 쇼핑몰 구매는 공개경찰입찰과 달리 공공기관이 특정업체 물품을 콕 찍어 구입할 수 있고, 구매과정에 대한 감사도 피할 수 있다.한편 청주시 관계자는 지난달 28일 <충북인뉴스>와의 통화에서 "(구입 과정에) 문제가 있다고 생각한다. 그러나 (A과장이) B업체에 취업한 것을 모르고 있었다"고 해명하며 "감사가 진행 중이니 결과가 나올 것"이라고 답했다.