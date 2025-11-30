윤 정권 무기력감에 '카메라 놓았다' 다시 잡은 이유는?

큰사진보기 ▲조은성 다큐 감독조은성 다큐멘터리 감독은 29일 오후 4시부터 서울 서초구 대법원 앞(서초역 8번 출구)에서 열린 '내란청산-국민주권 실현 촉구, 167차 촛불대행진' 집회에서 마이크를 잡았다. ⓒ 김철관 관련사진보기

"계엄군의 장갑차 앞을 맨몸으로 막아서던 시민들을 보았다. 총구 앞에서도 '내란을 멈추라' 호통치던 여러분의 강렬한 눈빛을 보았다. 그 순간, 제 마음속의 무력감이 산산이 깨졌다. 윤석열 정권이 심어준 무력감은, 여러분의 위대한 용기와 헌신 앞에서 흔적 없이 사라졌다."

"하지만 존경하는 시민 여러분. 우리가 목숨 걸고 지켜낸 이 나라의 정의는 지금 어디에 있는가. 국민의 용기로 내란을 막았다. 그러나 지금 조희대 사법부는 무엇을 하고 있는가. 명백한 내란의 주동자들이 법정에 섰다. 그런데 법정의 시계는 멈춰버렸다."

"법관이 눈을 감고 귀를 막으면, 이제 주권자가 심판해야 한다. 그래서 저는 오늘, 여러분 앞에 다시 엄숙히 약속한다. 여러분이 제 손에 다시 쥐여준 이 카메라를 절대 놓지 않겠다. 광장의 뜨거운 함성만을 담지 않을 것이다. 법대 뒤에 비겁하게 숨어 역사를 배반하려는 사법부의 직무유기, 진실을 외면하는 판사들의 차가운 시선까지, 단 1초도 놓치지 않고 낱낱이 기록할 것이다."

큰사진보기 ▲167차 촛불집회167차 촛불집회 참가자들이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

오는 12월 초 개봉될 다큐멘터리 영화 12.3내란 극복 프로젝트 <대한민국은 국민이 합니다>의 연출을 맡은 조은성 다큐멘터리 감독이 167차 촛불집회 무대에서 내란 재판부를 향해 "기계적인 중립이라는 이름의 비겁한 침묵이 바로 내란의 공범임을 말하고 다"고 비판했다.조은성 다큐멘터리 감독은 29일 오후 4시부터 서울 서초구 대법원 앞(서초역 8번 출구)에서 열린 '내란청산-국민주권 실현 촉구, 167차 촛불대행진' 집회에서 마이크를 잡았다.먼저 조 감독은 "저는 오랫동안 카메라로 세상을 기록했던 다큐멘터리 영화 감독"이라며 "오늘, 저의 부끄러운 과거를 고백하고자 이 자리에 섰다"고 말문을 열었다.그는 "사실 저는 오랫동안 제 분신인 카메라를 놓았었다. 렌즈를 닫고, 기록을 멈췄었다"며 "윤석열 정부가 들어선 이후, 우리 삶을 짓누르던 지독한 '무력감' 때문이었다"고 고백했다.이어 조 감독은 "상식은 파괴되고, 공정은 조롱 당했다. 아무리 외쳐도 바뀌지 않는 현실 앞에서, 저는 은둔하는 방식으로 야만의 시대를 외면하고자 했다"며 "이 야만의 시대에, 찍고 남기는 게 무슨 소용인가. 그 깊은 절망이 저를 침전시켰고, 저는 세상과 등지고 살았다"고 피력했다.하지만 그는 "저를 다시 일으켜 세운 것은, 역설적이게도 끔찍했던 12.3 불법 내란의 밤이었다"며 "총 든 군인들이 국회를 짓밟던 그 밤, 저는 보았다"고 말했다.이어 "저 위대한 시민들이 살아 숨 쉬는 한, 나는 기록해야 한다. 내가 멈출 자격은 없다"며 "여러분의 용기가, 제 손에 다시 카메라를 쥐여주었다"고 강조했다.조 감독은 조희대 사법부를 향해 "이게 과연 정의를 찾는 재판인가. 아니면 범죄자들에게 도피할 시간을 벌어주는 비겁한 쇼인가"라며 "국민의 상식은 끓어오르는데, 명백한 증거 앞에서도 머뭇거리는 법원, 정의의 저울이 아닌, 자신의 안위와 출세만을 걱정하는 판사들, 당신들의 기계적인 중립이라는 이름의 비겁한 침묵이 바로 내란의 공범"이리고 강조했다.그는 "사법부가 정의를 외면하는 순간, 그 법정은 더 이상 심판의 자리가 아니"라며 "그곳은 내란범들의 아늑한 도피처일 뿐"이라고 강조했다.그는 "훗날, 역사의 법정에서 누가 민주주의를 구한 위대한 시민이고, 누가 내란을 방조한 비겁한 죄인인지, 제 기록이 명명백백한 증거가 될 것"이라며 "비겁한 사법부는 깨어있는 시민을 절대 이길 수 없다. 내란범들이 정당한 처벌을 받고, 이 땅에 사법 정의가 바로 서는 그날까지, 저는 여러분과 함께 끝까지 기록하고, 끝까지 맞서 싸우겠다"고 밝혔다.