후원계좌 열자 '18원' 후원... '막말' 김미나 시의원 비난 여론

'막말'로 인해 여러차례 물의를 일으켰던 김미나 창원시의원(국민의힘, 비례)에 대한 비난 여론이 높아지고 있다. 언론사 기자들이 규탄 성명을 내고, 시민들이 고발과 함께 항의의 뜻으로 '18원 후원'을 하고 있다.2022년 10·29 이태원참사 당시 김미나 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 희생자 유족을 비난하는 글을 올렸다. 문제가 되자 김 의원은 게시글을 삭제했지만, 모욕(형사) 혐의로 기소돼 법원에서 징역 3개월 선고유예가 확정됐다. 이어 희생자 유족들은 김 의원을 상대로 손해배상청구소송(민사)을 청구했고, 1심 법원은 김 의원에게 위자료 1억 4330만 원을 지급하라고 선고했다. 이 소송은 아직 항소심이 진행 중이다.또한 김 의원은 지난 10월 사회관계망서비스에 이재명 대통령과 김현지 대통령실 제1부속실장을 두고 "아무래도 경제공동체 같죠?", "자식을 나눈 사이가 아니면?"이라는 글을 올렸다가 삭제했다. 이로 인해 김 의원은 더불어민주당 경남도당으로부터 명예훼손 혐의로 고발됐다.이런 가운데 최근 김 의원은 이태원 참사 유족 모욕 글 초기부터 사건을 보도해온 언론사 기자를 허위사실 유포로 인한 명예훼손과 스토킹처벌법 위반 혐의로 고소하고, 서울서부지방법원에 1억 원 손해배상청구소송을 제기했다. 그러면서 김 의원은 이태원 참사 관련한 일부 표현이 유족이 아니라 민주당을 향한 것이었다는 주장을 폈다.부적절한 언행으로 구설수가 계속 이어지자 지역사회가 부글부글 끓어오르는 분위기다. 언론사 취재기자들이 28일 "언론 탄압하는 김미나 창원시의원을 강력히 규탄한다"는 성명을 냈다. 이 성명에는 창원지역에서 활동하는 취재기자 28명이 이름을 올렸다.기자들은 김 의원이 '이태원 참사 유가족 막말'을 첫 보도했던 기자를 고소하고, 해당 언론사와 기자를 상대로 1억 원 손해배상 청구 소송을 제기한 것에 대해 "언론 자유를 심각히 침해하는 폭거"라며 "우리는 절대 좌시하지 않을 것"이라고 지적했다.이들은 "언론 보도에 이견이 있다면 언론중재위원회 등 제도적 절차를 통해 문제를 제기할 수 있다"라며 "그럼에도 형사·민사 소송을 통해 거액 배상을 요구하고 법정으로 끌고 가는 방식은 기자와 언론에 재갈 물리려는 노골적인 압박이며, 명백한 언론 길들이기"라고 비난했다.이들은 "김 의원은 지역사회를 대표하는 공인이다. 공인은 언론의 감시와 비판에서 자유로울 수 없다. 해당 기자는 국민의 알 권리를 보장하고자 정당한 취재 활동을 수행했을 뿐이다"라며 "이런 보도를 법정으로 옮기고 거액의 배상 요구는 공익 보도를 위축시키려는 중대한 위협"이라고 지적했다.그러면서 "김미나 의원은 관련 형사 고소와 민사 소송을 즉각 취하하라", "김미나 의원이 속한 국민의힘과 창원시의회는 이번 언론에 대한 법적 공세, 즉 언론 길들이기 시도에 대해 엄중한 책임을 져야 한다"라고 요구했다.언론계 뿐 아니라 일반 시민들도 나섰다. 한 창원시민은 김 의원을 명예훼손 혐의로 경찰에 고발했다. 70대 남성인 이 시민은 김 의원이 이재명 대통령과 김현지 부속실장과 관련해 올렸던 글을 문제 삼았다.창원중부경찰서에 접수된 이 사건은 현재 경남경찰청으로 넘겨졌다. 더불어민주당 경남도당이 낸 고발장과 같이 다뤄질 것으로 보인다.또한 김 의원의 후원금 계좌에 항의의 뜻으로 '18원'을 보내는 시민들도 생겨나고 있다.김 의원이 최근 후원 계좌를 개설했는데, 이에 한 시민이 18원을 보낸 뒤 이체 내용이 담긴 화면을 캡쳐해 시민사회단체 회원들이 있는 카카오톡 단체대화방에 올렸다. 그는 "자숙하지 않고 후원금을 받기에 항의의 뜻으로 18원을 보냈다"라고 밝혔다.