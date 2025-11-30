초겨울의 붉은 보석, 구례 산동면 반곡마을 산수유 열매길을 걷다

큰사진보기 ▲반곡마을 산수유열매 ⓒ 임세웅 관련사진보기

차가운 바람 끝에 겨울의 기운이 실려오는 요즘, 구례는 봄과는 또 다른 붉은 매력으로 물들고 있습니다. 봄이면 노란 산수유꽃이 온 마을을 뒤덮어 상춘객을 설레게 했던 곳, 바로 구례 산동면 반곡마을입니다. 하지만 진정한 산수유의 아름다움은 어쩌면 잎이 다 떨어진 이 계절, 붉은 열매가 보석처럼 빛날 때가 아닐까요? 오늘은 2014년 '한국에서 가장 아름다운 마을'로 선정되었던 반곡마을의 초겨울 풍경을 전해드립니다.반곡마을은 마을 앞을 흐르는 서시천에 넓은 반석(너락바위)이 많아 붙여진 이름입니다.지리산 자락이 포근하게 감싸 안은 이 마을은 그 아름다운 경관과 보존 가치를 인정받아 지난 2014년, 한국에서 가장 아름다운 마을로 선정되기도 했었죠.세월이 흘러도 변치 않는 돌담과 시냇물 소리, 그리고 계절마다 옷을 갈아입는 산수유나무들이 어우러져 언제 찾아도 마음이 편안해지는 곳입니다.마을 안쪽으로 들어서면 굽이굽이 이어지는 '산수유 열매길'을 만날 수 있습니다. 지금 이 길은 온통 붉은빛입니다. 잎을 모두 떨구고 앙상해진 가지마다 루비처럼 붉고 영롱한 산수유 열매가 주렁주렁 매달려 있습니다.투박하고 정겨운 회색빛 돌담 위로 빨간 열매가 드리워진 풍경은 한 폭의 수묵담채화에 붉은 점을 찍은 듯 강렬하고도 서정적입니다.특히 오후의 나른한 초겨울 햇살이 내리쬘 때, 반곡마을의 풍경은 절정에 달합니다. 차가운 공기 속에서도 따스하게 내리꽂히는 햇살을 머금은 산수유 열매는 마치 투명한 유리구슬처럼 반짝입니다. 서시천의 맑은 물 소리를 배경음악 삼아 붉은 열매가 가득한 산책로를 걷다 보면, 화려했던 봄꽃과는 또 다른 깊이 있는 아름다움에 빠져들게 됩니다.수확을 앞둔 농부의 마음처럼 풍요롭고, 보는 이의 마음마저 따뜻하게 데워주는 붉은 에너지입니다.- 위치: 전남 구례군 산동면 반곡마을- 포인트: 서시천을 가로지르는 나무 데크길과 대형 반석 위에서 산수유 군락지를 배경으로 사진을 남겨보세요.- 추천: 조용히 사색하며 걷기 좋은 계절입니다. 따뜻한 차 한 잔을 텀블러에 담아 산책해 보시길 추천합니다.봄의 노란 꽃이 '설렘'이라면, 겨울의 붉은 열매는 '그리움'이자 '결실'인 것 같습니다. 2014년 가장 아름다운 마을로 꼽혔던 그 명성 그대로, 여전히 고요하고 아름다운 반곡마을. 이번 주말에는 붉은 산수유 열매가 건네는 초겨울의 인사를 받으러 구례 산동면 반곡마을로 떠나보시는 건 어떨까요?