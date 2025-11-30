우원식 의장-정청래 대표, '충북 진천군 친일재산 환수 TF' 극찬

큰사진보기 ▲충북진천군은 지난 8월 전국지차체 중 최초로 친일재산 국가귀속을 위한 프로젝트를 전담할 TF를 구성햇다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11월 10일 송기섭(왼쪽) 진천군수가 이종찬 광복회장을 만나 '진천군 친일재산 귀속 프로젝트'를 설명하고 있다. (사진=진천군 제공) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

우원식 국회의장과 정청래 당대표, 정성호 법무부장관 등 정치인들이 진천군(군수 송기섭)이 시작한 친일재산국가귀속 작업에 공감을 표시하며 새로운 친일재산국가귀속법 제정을 약속했다.오는 12월 1일 서울 여의도 국회의사당에서 이강일 더불어민주당 의원(청주시상당구) 등 국회의원 15명의 공동주최로 '친일재산 환수를 위한 국회·지자체·미래세대 공동토론회'가 진행된다.제1부 주제토론에선 이준식 전 친일재산조사위원회 상임위원이 '친일재산 조사위원회 운영방안'을 발표한다.이어 전국지차체 최초로 '친일재산 국가귀속 TF'를 운영하고 있는 진천군 송기섭 군수가 '진천군 진일재산 국가귀속 프로젝트' 설명에 나선다.청주 솔강중학교 이준혁 학생은 '친일재산 환수를 통한 역사교육 모델'이란 주제로 미래세대를 대표 친일재산국가귀속에 대한 입장을 발표할 예정이다.토론회를 앞두고 우원식 국회의장과 정청래 더불어민주당대표, 정성호 법무장관이 축사를 통해 진천군이 진행하고 있는 친일재산 국가귀속 작업을 극찬했다.우원식 국회의장은 축사에서 "지방정부 최초로 '친일재산 환수TF'를 발족하며 실질적 모델을 만들어가고 계신 송기섭 진천군께 감사와 응원의 말씀을 드린다"고 밝혔다.우 의장은 "진천군이 앞장서 지방정부 차원에서 친일재산 조사모델을 마련한 일도 우리 행정이 책임있게 나아가야 할 방향을 제시하는 뜻 깊은 시도"라며 "국회도 그 뜻을 무섭게 받아들이겠다"고 전했다.그러면서 "저도 국회의장으로서, 또 독립운동가의 후손으로서 함께 하겠다"며 응원했다.더불어민주당 정청래 당대표는 "진천군이 지자체 최초로 '친일재산환수TF'를 구성한 것은 정치가 멀리 있는 것이 아니라 현장에서 실천되는 것을 보여준 모범사례"라며 "민주당은 중앙정부와 지방정부, 시민사회와 청년세대와 함께 역사 정의를 실천하는 길에 앞장서겠다"고 밝혔다.정 대표는 "역사를 바로 세우는 일은 국가의 양심이자 대한민국 민주주의의 근본가치"라며 "친일재산조사위원회 부활 특별법의 조속한 통과를 위해 온 힘을 다하겠다"고 전했다.정성호 법무부장관은 "이강일 의원과 송기섭 진천군수에게 감사드린다"며 "친일재산조사위원회 재설치를 적극 추진해 친일재산 환수에 박차를 가하겠다" 밝혔다.광복회 이종찬 회장은 "진천군이 지자체 최초로 '친일재산환수TF'팀을 구성해 선도적 모델을 제시한 것에 깊은 경의를 표한다"며 "친일청산이라는 역사적 과제를 다시 국가의제로 복원하고 전국의 지자체와 미래세대가 함께하는 범국민적 운동으로 확산되는 계기가 되기를 간절히 소망한다"고 밝혔다.박찬대 의원은 "저는 독립운동가 석주 이상룡 선생의 후손"이라며 "친일재산 환수는 한 집안의 과제가 아니라, 민주공화국을 지키는 시민 전체의 책무"라고 강조했다.이어 "친일재산조사위원회 부활 특별법이 발의되면서 미완의 친일청산이 다시 국회로 돌아왔다"며 "진천군은 지자체 최초로 친일재산환수TF를 꾸렸다. 입법과 지방행정이 함께 환수 체계를 다시 세우는 단계에 들어선 것"이라고 평가했다.이인영 의원은 "친일재산 환수는 단순히 과거의 잘못을 바로잡는 절차가 아니라, 정의와 공공성을 국가의 토대로 다시 세우는 일"이라며 "친일하면 3대가 흥한다는 잘못된 통념을 역사의 뒤편으로 완전히 밀어내고, 역사가 바로 선 국가로 나아가기 위한 실천적 과제"라고 친일재산 국가귀속 필요성은 강조했다.그러면서 "진천군의 선도적 사례는 지방정부가 어떤 방식으로 친일재산 환수 정책을 실행할수 있는 지 실질적 모델을 제시해줄 것"이라고 평가했다.국회정무위원회 민주당 간사를 맡고 있는 강준현 의원은 "지자체 최초로 환수TF를 출범한 진천군의 사례는 상징적 의미가 크다"며 "국회 정무위 간사로서 친일청산 과제가 입법적·행정적 시스템 안에서 안정적 으로 추진될 수 있도록 함께하겠다"고 밝혔다.민주당 을지로위원장을 맡고 있는 민병덕 의원은 "불의하게 쌓인 부가 법과 제도 속에서 더 이상 보호받지 않는 나라를 만드는 것, 그것이 정치가 해야 할 일"이라며 "진천군이 지자체 최초로 TF를 구성한 것은 '결단'"이라고 평가했다.그러면서 "친일재산조사위원회 부활 법안이 조속회 논의될수 있도록 힘을 보태겠다"며 "지자체 단위의 조사·환수 사업이 전국으로 확산될수 있도록 법적 뒷받침에 함께 하겠다"고 전했다.이용선 의원은 "진천군이 지자체 최초로 자체 '친일재산 환수 TF'를 구성해 관내 17만여 필지를 조사하고 숨겨진 친일 재산을 찾아낸 성과는 매우 의미 깊다"며 :"친일 재산은 국가가 끝까지 추적하여 환수해야 할 마땅한 과제"라고 밝혔다.김현정 의원은 "저는 독립 영웅 흉상 철거 시도를 '역사 쿠데타'로 규정하고 강력히 반대했으며, 독립기념관장의 '친일 사관'을 질타하고 해임을 건의하는 등 국가 기관의 역사관을 바로잡는 데 최선을 다해왔다"며 "역사적 정의를 바로 세우려는 투쟁은, 오늘 우리가 논의하는 친일 역사 청산의 완수를 위한 노력과 궤를 같이 한다"고 평가했다.그러면서 "토론회가 '친일재산조사위원회 부활 특별법'의 입법 동력을 확보하고, 지자체 최초로 환수 TF팀을 구성한 진천군의 선도적 모델을 확산하며, 미래 세대의 정의 의식을 강화하는 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.독립운동가 김구 선생의 손자인 김용만 의원은 "송기섭 군수님이 이끄는 진천군이 지자체 최초로 친일재산환수TF팀을 구성하며 지방 행정의 모범을 제시해 주셨다"며 "진천군의 모범 사례를 전국 지자체로 확산하는 로드맵을 구축"해야 한다고 전했다.기본소득당 대표를 맡고 있는 용혜인 의원은 "최근 충북 진천군에서 '친일재산 국가귀속 프로젝트'를 추진하면서, 친일재산환수 작업이 재개될 조짐을 보이고 있다"며 "하루빨리 친일재산귀속법을 제정해야 일본 제국주의 식민통치에 협력하고 우리 민족을 탄압한 반민족행위자의 호의호식을 끊어낼 수 있다"고 강조했다.사회민주당 당대표 한창민 의원은 "이강일 의원이 대표 발의한 '친일재산조사위원회 부활 특별법'과 진천군의 '친일재산 환수TF'의 출범은 그 의미가 각별하다"며 "친일반민족행위자들이 식민지 지배에 협력하며 축적한 재산이 청산되지 못한 채 여전히 남아있는 현실은, 우리 모두에게 무거운 질문을 던지고 있다"고 밝혔다.이지원 대림대학교 명예교수(역사학)는 "친일재산 국가귀속은 현 특별법 상 지자체에서 직접 결정할 수 없다"며 "이에 대한 법적 제도적 보완이 필요할 것"이라고 밝혔다.이 교수는 " 국가↔지방자치단체 간 역할분담의 새로운 모델인 「진천형 친일재산 환수모델(국가-지자체 역할 분담)」은 향후 실질적인 조사와 재산환수의 효율성을 높이는 데 지자체의 역할을 잘 보여주고 있다"고 평가했다.한편 진천군은 전국 자치단체중 최초로 '친일재산 국가귀속 프로젝트' TF를 출범시키고 관내 17만여 필지에 대한 전수조사를 진행했다. 그 결과 친일반민족행위자 1005명의 재산과 대조해 의심 토지 970필지를 추출했으며, 이 가운데 159필지를 정밀조사 대상으로 특정하고 조사를 진행하고 있다.