[사진] 정동진역에서 세월을 느끼다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲심곡항 등대 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲회만 먹는 배 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲떠날 수 없는 배 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲용도를 알 수 없는 구조물 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲해시계 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲고현정 배우를 닮았다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲시간 박물관 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 이제 한 달 남았다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲모래시계 소나무 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲고현정 소나무로 부르던 모래시계 소나무 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲갈매기와 연인 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲철 모르는 개나리 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲일전에 찍은 바다 부채길 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲1995년 모래시계 속 소나무 ⓒ 드라마 속 장면 관련사진보기

여러 분야에서 'K'로 시작하는 한류 열풍이 거세다. 찾아보니 한류는 우리 드라마가 수출되어 인기를 얻기 시작했던 1990년대 초에 시작되었다고 보는 시각이 많다. 우리 영화나 드라마를 촌스럽다고 여겨지던 시절을 보낸 나는, 가끔 한류 열풍을 전하는 뉴스가 지나친 과장이나 호들갑은 아닐지 의심하곤 한다.1990년대 히트작 가운데 '모래시계'가 있다. 정동진은 1995년 방영된 이 드라마 속에 등장하면서 전국적인 관광 명소가 되었다. 아쉽게도 대학 시절 자취방에 텔레비전이 없어서 드라마는 보지 못했다. 하지만 1999년 영월에서 교사 생활을 시작했을 때, 일출을 보려고 기차를 타고 정동진역에 왔던 기억은 선명하다.11월의 마지막 토요일, 다시 정동진을 찾았다.일전에 보았던 '정동심곡 바다부채길'을 가 보려 심곡항을 찾았으나 공사 중이라 끝까지 갈 수 없다는 안내를 듣고 정동진으로 향했다. 먼저 해맞이 공원을 둘러보고 정동진역까지 걸었다. 해맞이 공원이 조성된 이후로는 정동진에 와도 정동진역을 찾지 않았던 듯하다. 블로그를 확인해 보니 2017년 1월에 시간 박물관을 둘러본 글이 있는데, 그때도 정동진역 사진은 없다.김광석 님의 '서른 즈음에'를 들으며 처음 왔던 정동진을, 어느덧 오십을 훌쩍 넘긴 나이에 다시 찾았다. 2017년에 초등학생이던 아들은 지난 13일에 제대하고, 내년 3월 대학 복학을 앞두고 있다. 그때 우리는 함께 '시간 박물관'을 둘러보고 '늦게 가는 우체통'에 편지를 넣었었다. 아들이 아직 그 편지를 간직하고 있다는 말을 들으니 괜스레 마음이 따뜻해졌다.해맞이 공원에는 기네스북에 오른 커다란 모래시계가 있다. 해마다 12월 31일 자정 단 한 번, 아래와 위를 맞바꾼다고 하니 시간을 보여주는 시계라 부르기보다는 '월계'나 '년계'라 해야 더 어울릴 듯하다. 11월 29일의 사진이니, 이제 위쪽의 모래가 약 12분의 1만 남은 셈이다.드라마 속에서 가냘프게 서 있던 소나무는 이제 제법 굵고 늠름한 모습으로 자리를 지키고 있다. 모래시계 검사로 얻은 유명세에 힘입어 정계로 진출했던 이는 이제 은퇴했다. 세월은 나이에 비례해 더 빨라진다는 우스갯소리처럼, 흐르는 시간이 점점 더 빠르게 느껴진다.모래가 떨어지는 속도는 변함없지만, 그 속도를 느끼는 마음은 해마다 달라진다. 안 그래도 빠르게 흐르는 세월이 얄미운데 봄도 오지 않았는데 길 옆에 선 개나리가 꽃을 피웠다. 기후 위기 탓인지 12월이 코앞인데 날이 너무 따뜻해서 걱정이다.올해는 바닷가로 이사 왔으니, 2026년 새해 해맞이는 좀 더 쉽게 도전해 볼 수 있을 듯하다.