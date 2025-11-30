제주항공 참사 유가족, 대통령실 앞 삭발·밤샘 농성 돌입 예고

AD

(무안=연합뉴스) 김혜인 기자 = 12·29 제주항공 여객기 참사 유가족들이 항공철도사고조사위원회(항철위)의 조사 결과 공청회를 앞두고 강하게 반발하며 오는 1일 대통령실 앞에서 삭발과 밤샘 농성에 들어간다.12·29 무안공항 제주항공 참사 유가족 협의회는 30일 "공청회 중단과 항철위 이관을 위해 결사항전으로 투쟁할 것"이라며 "유가족들이 대통령실 앞에서 삭발식을 진행하고 곧바로 노숙 농성에 돌입한다"고 밝혔다.유가족들은 그동안 항철위를 국토교통부가 아닌 국무총리 산하 독립조사기구로 이관해야 한다고 요구해 왔다.항공·철도 정책의 주무 부처인 국토교통부 소속이라는 구조적 특성 때문에 조사 신뢰성이 떨어진다는 이유에서다.하지만 이 요구가 받아들여지지 않은 상황에서 항철위가 내달 4∼5일 사고 조사 결과를 발표하는 공청회를 예고하자 "참사를 축소·은폐하고 조사 절차를 졸속으로 마무리하려는 시도"라고 강하게 규탄했다.이와 관련해 국회에서는 항철위를 국토부로부터 독립시키는 내용의 개정안이 발의됐으나 지난 26일 관련 법안 심사가 연기되면서 논의가 진전되지 못한 상태다.유가족들은 1일 기자회견을 열어 이 같은 문제를 다시 한번 제기하고 삭발식과 촛불문화제, 밤샘 농성을 통해 항철위의 독립과 공청회 중단을 촉구할 예정이다.in@yna.co.kr