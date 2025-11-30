서울 서대문형무소 외벽에 "사형 폐지" 불빛이 나타난 까닭

'제23회 세계 사형반대의날(CitiesForLife) 2025 서울 빔버타이징 행사가 28일 오후 6시 독립운가들과 민주화운동가들의 사형이 집행되었던 사형장터가 남아있는 서대문형무소역사관 정문과 외벽에서 개최되었다.
'세계사형반대의 날 Cities for Life 빔버타이징' 행사는 이탈리아 로마에 본부를 두고 있는 인권단체 St. Egidio(산 에지디오) 커뮤니티가 2003년 처음 시작되어 지난 23년 동안 전 세계 92개국 2,000개 이상의 도시에서 매년 11월 30일 개최되고 있는 명실상부한 세계 최대의 사형 반대 행사이다.
대한민국에서는 2006년, 한국천주교주교회의 정의평화위원회 사형제도폐지소위원회가 주최하여 명동대성당에서 첫 번째 빔버타이징 행사가 개최된 이후 한해도 빠짐없이 매년 개최되었다.
2016년부터는 기독교, 불교, 원불교, 천주교 등 종교단체들과 참여연대, 민주사회를위한변호사모임, 천주교인권위원회 등 인권단체들의 연대모임인 '사형제도 폐지를 위한 종교·인권·시민단체연석회의'가 주최하고 한국 천주교 주교회의 정의평화위원회 사형제도폐지소위원회의 후원으로 진행되었고 올해로 꼭 20회가 되었다.
최근에는 2016년 서울도서관, 2017년 서대문형무소역사관, 2018년 절두산순교성지, 2019과 2020년 서대문형무소역사관, 2021년 새남터기념성당, 2022년 명동대성당, 2023년 전주 전동성당, 2024년 수원정자동성당 등에서 개최되었다.
올해 빔버타이징은 "사형폐지"를 영어, 일본어, 중국어, 프랑스어, 스페인어, 아랍어 등 7개국어로 번역한 문장들과 "ABOLISH the DEATH PENALTY", "NO DEATH PENALTY", "대한민국은 사형폐지국", "사형제도 폐지", "폭력을 넘어 생명과 평화로"라는 총 6가지 이미지로 진행되었다.
대한민국은 올해로 사형집행이 중단된 지 28년째를 맞이하는 사실상 사형폐지국가이다. 현재 헌법재판소에서는 사형제도에 대한 3번째 헌법소원 심리가 진행 중이며, 지난 2024년 11월 29일 박지원 더불어민주당 의원이 통산 10번째 사형제도폐지특별법을 대표 발의한 바 있다.
한국천주교주교회의 정의평화위원회 사형제도폐지소위원회는 2024년 <인권에 기반한 사형제도의 대체형벌은 무엇인가?>, 2025년 <사형제도폐지와 인권적 대안> 이라는 주제로 연례세미나를 개최하였고 전문가들과 '사형제도폐지와 상대적 종신형 연구모임'을 구성하여 11번째 사형제도폐지특별법 발의를 준비하고 있다.