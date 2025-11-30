서울 서대문형무소 외벽에 "사형 폐지" 불빛이 나타난 까닭

큰사진보기 ▲23주년 세계사형반대의날23주년 세계사형반대의날 빔버타이징 서대문형무소역사관 ⓒ 천주교인권위원회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲23주년 세계사형반대의날23주년 세계사형반대의날 빔버타이징 서대문형무소역사관 ⓒ 천주교인권위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲23주년 세계사형반대의날23주년 세계사형반대의날 빔버타이징 서대문형무소역사관 ⓒ 천주교인권위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲23주년 세계사형반대의날 빔버타이징23주년 세계사형반대의날 빔버타이징 서대문형무소역사관 ⓒ 천주교인권위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲23주년 세계사형반대의날23주년 세계사형반대의날 빔버타이징 서대문형무소역사관 ⓒ 천주교인권위원회 관련사진보기

'제23회 세계 사형반대의날(CitiesForLife) 2025 서울 빔버타이징 행사가 28일 오후 6시 독립운가들과 민주화운동가들의 사형이 집행되었던 사형장터가 남아있는 서대문형무소역사관 정문과 외벽에서 개최되었다.'세계사형반대의 날 Cities for Life 빔버타이징' 행사는 이탈리아 로마에 본부를 두고 있는 인권단체 St. Egidio(산 에지디오) 커뮤니티가 2003년 처음 시작되어 지난 23년 동안 전 세계 92개국 2,000개 이상의 도시에서 매년 11월 30일 개최되고 있는 명실상부한 세계 최대의 사형 반대 행사이다.대한민국에서는 2006년, 한국천주교주교회의 정의평화위원회 사형제도폐지소위원회가 주최하여 명동대성당에서 첫 번째 빔버타이징 행사가 개최된 이후 한해도 빠짐없이 매년 개최되었다.2016년부터는 기독교, 불교, 원불교, 천주교 등 종교단체들과 참여연대, 민주사회를위한변호사모임, 천주교인권위원회 등 인권단체들의 연대모임인 '사형제도 폐지를 위한 종교·인권·시민단체연석회의'가 주최하고 한국 천주교 주교회의 정의평화위원회 사형제도폐지소위원회의 후원으로 진행되었고 올해로 꼭 20회가 되었다.최근에는 2016년 서울도서관, 2017년 서대문형무소역사관, 2018년 절두산순교성지, 2019과 2020년 서대문형무소역사관, 2021년 새남터기념성당, 2022년 명동대성당, 2023년 전주 전동성당, 2024년 수원정자동성당 등에서 개최되었다.올해 빔버타이징은 "사형폐지"를 영어, 일본어, 중국어, 프랑스어, 스페인어, 아랍어 등 7개국어로 번역한 문장들과 "ABOLISH the DEATH PENALTY", "NO DEATH PENALTY", "대한민국은 사형폐지국", "사형제도 폐지", "폭력을 넘어 생명과 평화로"라는 총 6가지 이미지로 진행되었다.대한민국은 올해로 사형집행이 중단된 지 28년째를 맞이하는 사실상 사형폐지국가이다. 현재 헌법재판소에서는 사형제도에 대한 3번째 헌법소원 심리가 진행 중이며, 지난 2024년 11월 29일 박지원 더불어민주당 의원이 통산 10번째 사형제도폐지특별법을 대표 발의한 바 있다.한국천주교주교회의 정의평화위원회 사형제도폐지소위원회는 2024년 <인권에 기반한 사형제도의 대체형벌은 무엇인가?>, 2025년 <사형제도폐지와 인권적 대안> 이라는 주제로 연례세미나를 개최하였고 전문가들과 '사형제도폐지와 상대적 종신형 연구모임'을 구성하여 11번째 사형제도폐지특별법 발의를 준비하고 있다.