첫 '진주시 명장'에 화훼장식 조미숙 대표 선정

▲'진주시 제1호 명장'에 화훼장식 직종 조미숙 대표 선정

'진주시 제1호 명장'이 나왔다. 진주시는 공예분야 화훼장식 직종의 조미숙 박사플로리스트꽃꽂이 대표를 첫 명장으로 선정했다고 30일 밝혔다.조규일 진주시장은 지난 28일 진주시청 기업인의방에서 선정된 조미숙 대표한테 인증서‧인증패를 수여했다. 조 대표한태는 2년간 기술장려금 400만원)이 함께 전달되었다.'진주시 명장'은 지역의 산업현장에서 오랜 기간 종사하며 탁월한 기술력과 모범적인 사회공헌 활동으로 지역산업 발전에 기여한 숙련 기술인을 발굴·예우하기 위해 올해 처음으로 추진됐다.명장 선발은 고용노동부 장관이 고시한 38개 분야, 92개 직종 종사자를 대상으로 지난 9월 중 모집한 결과 3개 분야에서 3명의 후보자가 신청했다. 서류심사와 현장실사를 거쳐 '진주시 명장심의위원회'의 최종 심사 과정을 거쳤다.조 대표는 40년 이상 화훼장식 분야에 종사했으며, 지난 2009년 화훼장식기사를 취득하고, 2020년 지방기능경기대회 화훼장식 직종 2위 입상과 2022년 고용노동부 주관 '우수숙련기술인'으로 선정되었다.조미숙 명장은 "진주시 제1호 명장으로 선정되어 너무나 영예롭게 생각하며 막중한 책임감을 느낀다"며 "기술 전수와 지역의 후배 양성 등 본연의 역할 외에도 진주시가 정원도시로 발전하는 데에도 일익을 담당하고 싶다"고 바람을 전했다.조규일 시장은 "앞으로도 시는 숙련 기술인들이 지역산업 발전을 이끄는 든든한 축으로 성장하고 활동할 수 있도록 기반 마련과 지원을 계속 이어가겠다"고 말했다.