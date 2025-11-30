창원사랑상품권 '누비전', 내년에 발행 규모 대폭 확대

큰사진보기 ▲창원사랑상품궘 누비전. ⓒ 창원시청 관련사진보기

2026년에 창원사랑상품권 '누비전' 발행이 대폭 확대된다. 창원시는 누비전의 2026년 발행 목표를 올해보다 대폭 확대된 5000억 원으로 잡고 골목상권 활성화와 시민 혜택 강화에 나선다고 30일 밝혔다.창원시의 올해 누비전 발행액은 12월 발행 예정분 46.7억원을 포함해 총 1515억 원이다.창원시는 "이는 지난해 발행액 약 990억 원에 비해 53% 증가한 수준이다"라며 "주민등록인구로 환산한 1인당 발행액도 2024년 9만 9000원에서 올해 15만 2000원으로 확대됐다"라고 설명했다.창원시는 "2026년부터는 지역사랑상품권 국비 지원 의무화로 국비 보조액이 증가할 것으로 예상됨에 따라 누비전 발행 규모도 대폭 확대될 것으로 보인다"라고 밝혔다.최근 정부는 내년도 예산안에 지역사랑상품권 예산 1조 1500억 원을 반영하고, 국비 지원율을 수도권 3%, 비수도권 5%로 구분해 편성했다. 국비지원은 2024년에 2%였다.창원시는 "이번 국비 지원 의무화를 기반으로 2026년 누비전 발행 규모를 5000억 원으로 확대하는 것을 목표로 잡았으며 할인율과 구매 한도 상향도 검토해 시민 체감 혜택을 강화할 계획"이라고 밝혔다.박진열 창원시 경제일자리국장은 "누비전은 지역 소상공인 매출 증대와 지역경제 선순환을 견인하는 핵심 정책 수단"이라며 "발행 확대를 통해 시민이 체감할 수 있는 실질적 혜택을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.