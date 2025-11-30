트럼프, 베네수엘라 상공 전면 폐쇄 지시... 마두로와 긴장 고조

큰사진보기 ▲트럼프 미국 대통령 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

AD

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 베네수엘라 상공과 주변 공역을 전면 폐쇄하라고 전격 지시하며, 마두로 베네수엘라 대통령과의 긴장이 한층 고조되고 있다. 백악관은 마두로 대통령이 마약 테러 조직과 협력해 마약 밀매를 지원하고 있다고 비난해왔다.트럼프 대통령은 이날 트루스 소셜에 "모든 항공사, 조종사, 마약 거래자, 인신매매범들에게 알린다. 베네수엘라 상공 및 주변 공역은 전면 폐쇄된 것으로 간주하라"고 적었다.미국은 다른 나라의 영공을 폐쇄할 권한은 없지만, 연방항공청(FAA)은 최근 항공사와 조종사들에게 베네수엘라 상공 비행을 피하라고 경고하는 보안 공지를 냈다. FAA는 "악화하는 안보 상황", 증가하는 군사 활동, GPS 교란 가능성 등을 위험 요소로 지목했다. 지난 27일에는 FAA 경고 이후 운항을 중단했던 주요 국제 항공사 6곳에 대해 베네수엘라 정부가 운항 권한을 취소했다.그러나 트럼프 대통령의 '전면 공역 폐쇄' 조치는 FAA의 결정보다 훨씬 광범위하며, 미국 정부가 베네수엘라 상공을 단순한 위험 지역이 아닌 실질적 안보 위협 지역으로 간주하고 있음을 보여준다.이번 발표는 트럼프 행정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출하려는 노력을 강화하는 과정에서 나온 최신 조치다. 공식적으로 트럼프 행정부는 불법 이민과 마약 유입을 차단하기 위한 조치라고 설명하고 있으나, CNN 등은 정권 교체 가능성도 배제할 수 없다고 보도했다.베네수엘라 외무장관은 트럼프 대통령의 지침을 "식민주의적 위협"이라며, "터무니없고 불법적이며 정당화될 수 없는 베네수엘라 국민에 대한 공격"이라고 비난했다.트럼프 대통령은 글에서 구체적인 세부 사항을 밝히지 않았지만, 이번 조치는 지난 27일 미국이 베네수엘라 인근 해역에서 마약 운반 추정 선박을 공격하며 "매우 곧" 국가 내부 목표물까지 공격할 수 있다고 경고한 직후 나왔다. 이 선박 공격으로 지난 9월 초 이후 80명 이상이 사망했다.이러한 의심 선박 공격은 국제적 비난을 불러왔으며, 민주당과 일부 공화당 의원들은 트럼프 대통령이 행정부 권한을 지나치게 집중시키고 국제법을 위반하고 있다고 우려하고 있다. 지난달 유엔 인권최고대표도 미국의 공격을 "용납할 수 없다"고 비판하며 국제법 위반 우려를 제기한 각국 의원들의 주장에 동조했다.트럼프 대통령은 이번 주, 산유국 베네수엘라에서 활동하는 마약 밀매 조직에 대한 군사 행동 가능성을 시사했다. 그는 27일 백악관에서 "사람들이 이제 바다로 운반하려 하지 않는다"며 "우리는 곧 육로에서도 그들을 막기 시작할 것"이라고 말했다. 이어 "독약을 우리나라로 보내는 것을 멈추라고 경고한다"고 덧붙였다.린지 그레이엄 공화당 상원의원(사우스캐롤라이나)은 29일 X(구 트위터)를 통해 "대통령이 베네수엘라에 대한 지상 조치를 곧 시작할 것이라는 발언을 강력히 지지한다"고 밝혔다. 그는 "트럼프 대통령이 우리 뒷마당에 자리 잡은 '마약 칼리프 국가들', 특히 베네수엘라를 상대하려는 결단을 높이 평가한다"고 말했다. 이어 "10년 넘게 마두로 대통령은 미국을 중독시키는 마약테러 국가를 통치하며 헤즈볼라 같은 국제 테러 조직과 동맹을 맺어왔다"고 지적했다.그레이엄 의원은 마두로를 "공포 정치로 베네수엘라를 장악한 정통성 없는 지도자"라고 규정하며 행정부의 입장을 지지했다. 그는 이어 "트럼프 대통령의 베네수엘라 광기를 끝내려는 강력한 의지는 수많은 미국인의 생명을 구하고, 베네수엘라 국민들에게 새로운 삶의 기회를 줄 것"이라고 덧붙였다.