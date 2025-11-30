촛불행동 "조희대 탄핵-내란재판부 설치, 찬성 국회의원 15명"

큰사진보기 ▲권오혁 촛불행동 공동대표권오혁 촛불행동 공동대표이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲167차 촛불집회167차 촛불집회 참가자들이 구호를 외치고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

시민단체 촛불행동이 29일 167차 촛불집회에서 '조희대 탄핵-특별재판부 설치 추진 국회의원 선언'에 15명의 여야 국회의원들이 동참했다고 밝혔다.'내란청산-국민주권 실현 촉구, 167차 촛불대행진' 집회가 29일 오후 4시 서울 서초구 대법원 앞(서초역 8번 출구)에서 열렸다. 이날 현장에서는 영화감독, 기자, 촛불행동 대표 등이 무대 발언을 했다.무대에 오른 권오혁 촛불행동 공동대표는 "국회의원들이 국민의 명령을 받들어 조희대 탄핵, 특별재판부 설치에 적극 나설 것을 촉구하는 '조희대 탄핵, 특별재판부 설치 추진 국회의원 선언'을, 지난 11월 중순부터 전국의 지역, 지부와 함께 진행해오고 있다"며 "어제(28일)까지 1차로 선언에 참여한 여야 국회의원이 15명"이라며 일일이 호명했다."김승원(더불어민주당, 경기 수원시갑), 김우영(더불어민주당, 서울 은평구을), 김준혁(더불어민주당, 경기 수원시정), 민형배(더불어민주당, 광주 광산구을), 염태영(더불어민주당, 경기 수원시무), 이해식(더불어민주당, 서울 강동구을), 장종태(더불어민주당, 대전 서구갑), 장철민(더불어민주당, 대전 동구), 진선미(더불어민주당, 서울 강동구갑), 차지호(더불어민주당, 경기 오산시), 강경숙(조국혁신당, 비례), 김준형(조국혁신당, 비례), 차규근(조국혁신당, 비례), 황운하(조국혁신당, 비례), 최혁진(무소속, 비례)"그는 "우리가 지금까지 탄핵 국회를 건설하고, 내란을 진압하고, 대선승리를 만들어냈지만, 여전히 내란세력들은 준동하고 정치는 내란청산의 속도를 내지 못하고 있다. 그래서 우리가 이번에도 내란청산전에 불을 붙이고, 국회를 움직여야 한다"며 "국회가 조희대 탄핵과 특별재판부 설치에 즉각 나서도록 국회의원 한 사람 한 사람을 선언에 동참시키자"고 호소했다.이어 "조희대 탄핵, 특별재판부 설치 추진 국회의원 선언은 계속된다"며 "국회의원들의 적극적인 참여를 요구하자"고 강조했다.집회 참가자들은 "대선개입 내란공범 조희대를 탄핵하라." "내란세력 척결위해 특별재판부 즉각 설치하라" 등을 연신 외쳤다.이날 12월 초 개봉 예정인 12.3내란 극복 프로젝트 영화 <대한민국은 국민이 합니다>의 연출을 맡은 조은성 감독도 무대에 올랐다.조 감독은 "윤석열 정부가 들어선 이후, 우리 삶을 짓누르던 지독한 '무력감' 때문에, 오랫동안 제 분신인 카메라를 놓았었다. 렌즈를 닫고, 기록을 멈췄었다"며 "저를 다시 일으켜 세운 것은, 역설적이게도 끔찍했던 12.3 불법 내란의 밤이었다"고 말했다.그는 "총 든 군인들이 국회를 짓밟던 그 밤, 저는 보았다. 계엄군의 장갑차 앞을 맨몸으로 막아서던 시민들을 보았다. 총구 앞에서도 '내란을 멈추라' 호통치던 여러분의 강렬한 눈빛을 보았다"며 "윤석열 정권이 심어준 무력감은, 여러분의 위대한 용기와 헌신 앞에서 흔적 없이 사라졌다"고 밝혔다.이어 "저 위대한 시민들이 살아 숨 쉬는 한, 나는 기록해야 한다. 내가 멈출 자격은 없다. 여러분의 용기가, 제 손에 다시 카메라를 쥐여주었다"고 영화를 만든 배경을 설명했다.기조연설에 나선 김은희 중구용산촛불행동 대표는 "술에 취하고 권력에 취해 이 나라를 수렁에 빠뜨린 것도 모자라 전쟁을 일으켜 대국민 학살을 저지르려고 한 자들, 내란이 터진 지 1년인데 아직 단 한 명도 처벌받지 않았다"며 "열불이 난다"고 비판했다.이어 "추경호 구속은 내란정당 국힘당 해산으로, 영장 기각은 조희대 사법부의 장례식으로 이어질 것"이라며 "어떤 결과가 나오든 국민의 명령은 국힘당 해산과 조희대 탄핵, 특별재판부 설치"라고 강조했다.홍사훈 기자는 "이 나라는 법관들이 지배하는 나라가 아니다. 이 나라는 법의 지배를 받는 나라"라며 "이 나라의 진짜 주인이 누구인지, 자기들이 주인이라고 생각하고 있는데, 그것은 철저한 착각이다. 여기 모인 진짜 주인들이 알려줘야 한다. 집회에 많이 모여야 만이 진짜 주인이 누구인지를 알 수가 있다"고 말했다.이날 공연도 이어졌다. 참가자들은 촛불집회를 마치고 촛불대행진을 이었다.한편 촛불행동은 내란 1년인 오는 12월 3일 '12.3 내란저지-국민주권승리 1주년, 전국 동시다발 국힘당 해산 기자회견'을 진행한다고 밝혔다. 서울은 3일 오전 11시, 서울 여의도 국힘당 당사 앞에서 기자회견을 한다.또한 12월 6일 열릴 '내란청산-국민주권실현 촉구, 168차 촛불대행진 집회'는 이날 오후 5시부터 서울 국회 앞에서 '내란저지-국민주권승리 1주년, 전국 집중 촛불콘서트'로 진행된다. 앞서 오후 4시부터 여의도 국힘당 당사 앞에서 '국힘당 해산' 촉구 사전 집회를 한다.