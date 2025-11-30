큰사진보기 ▲강남역에서 조희대 탄핵, 지귀연 퇴출, 내란특별재판부 설치 캠페인이 진행됐다 ⓒ 국민주권당 관련사진보기

큰사진보기 ▲강남역에서 조희대 탄핵, 지귀연 퇴출, 내란특별재판부 설치 캠페인이 진행됐다 ⓒ 국민주권당 관련사진보기

"설마 하다가 윤석열 풀려난다!"

"윤석열 접대재판 지귀연을 퇴출하라!"

"조희대를 탄핵하라! 내란세력 척결 특별재판부 설치하라!"

AD

불법 비상계엄 1주년인 12월 3일이 다가오는 가운데 국민주권당, 강남서초촛불행동, 마포은평서대문촛불행동이 강남역을 찾아 '조희대 대법원장 탄핵' 캠페인을 하였다.김은국 국민주권당 당원은 "윤석열의 내란이 성공했다면 우리의 평범한 일상은 사라졌을지 모른다"며 지난 12.3 내란 당시를 회고했다.김은국 당원은 내란 청산이 더딘 이유로 조희대 대법원장과 내란 재판을 담당하는 판사 지귀연의 잘못된 행태를 지목했다. 조희대 대법원장을 탄핵하고 지귀연을 내란 재판에서 배제해야 하며 내란특별재판부를 설치해야 한다는 것이다.윤숙희 국민주권당 당원은 "사법부의 행태가 너무 기막히고 답답해서 나왔다"며 "내란을 진압한 위대한 주권자 국민이 내란세력들에게 숨 쉴 틈도 주지 말고 몰아쳐야 한다. 조희대 사법부의 사법내란을 철저히 막아내자"고 호소했다.윤현주 강남서초촛불행동 회원은 "내란청산을 가로막는 여러 세력이 있지만 내란세력 최후 보루는 조희대"라며 "다시 한번 작년 겨울처럼 함께 응원봉을 들고 광장에 모입시다!"라고 외쳤다.곧이어 강남역에 촛불행동 집회 참가자들이 행진해 들어오며 내란 청산 분위기가 더욱 고조되었다.