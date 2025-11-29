메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.11.29 21:47최종 업데이트 25.11.29 21:47

"산업재해 위험 크면 작업중단"... 표준하도급계약서 59종에 반영

공정위 '산업재해 예방 강화' 조치 담아 권장 계약서 제·개정

원고료로 응원하기
7명의 목숨을 앗아간 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴
7명의 목숨을 앗아간 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 ⓒ 연합뉴스

산업현장에서 작업자가 다치거나 목숨을 잃지 않게 예방 조치를 강화하도록 정부가 권장하는 표준하도급계약서가 개정됐다.

공정거래위원회는 최근 산업 현장에서 사망 사고가 이어지는 상황을 고려해 산업재해 예방 강화를 위한 안전관리 조항을 표준하도급계약서 59종 전체에 반영했다고 28일 밝혔다.

표준하도급계약서에는 산업 현장에서 지켜야 할 안전·보건 조치 외에도 산업재해의 급박한 위험이 있으면 작업을 중지하고 근로자를 대피하도록 하는 내용이 포함됐다.

AD
아울러 긴급 상황에서의 응급조치 등 안전관리 조항을 계약 단계에서 포함하도록 규정했다.

2차전지제조업과 도금업 등 2개 분야의 표준하도급계약서를 새로 만들었다.

2차전지제조업의 경우 시설 내 보호구역을 분류하고 전문인력 입사·재직·퇴직 시 비밀 유지 등에 관한 계약을 체결하도록 하는 등 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률의 핵심 내용을 계약서에 반영했다.

도금업 표준하도급계약서에는 유해화학물질을 취급할 경우 준수해야 할 기준 등이 담겼다.

금형제작업 등 14개 업종 표준하도급계약서는 원재료의 가격이 상승하면 하도급 대금을 조정하는 하도급대금 연동제나 물품 구매 강제 등에 관한 분쟁이 생겼을 때 원사업자의 증명 책임 등을 규정했다.

<저작권자(c) 연합뉴스. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

#산업재해정부

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

연합뉴스 (yonhap) 내방

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지

이 기자의 최신기사노동장관, 사망사고 잇따른 쿠팡 불시점검... "해 지면 휴식해야"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기