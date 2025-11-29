메뉴 건너뛰기

사회

25.11.29 21:45최종 업데이트 25.11.29 21:45

노동장관, 사망사고 잇따른 쿠팡 불시점검... "해 지면 휴식해야"

쿠팡 물류센터 찾아 야간노동 준수 여부 등 점검... "노동자에게 심각한 타격"

지난 21일 서울 시내 쿠팡 차량 차고지. 2025.11.21
지난 21일 서울 시내 쿠팡 차량 차고지. 2025.11.21 ⓒ 이주영

쿠팡 물류센터에서 야간근무 노동자 사망사고가 잇따르자 김영훈 고용노동부 장관이 28일 경기 고양시 소재 쿠팡 물류센터를 불시에 찾아 야간노동 및 안전수칙 준수 여부 등을 살폈다.

이번 점검은 최근 쿠팡물류센터에서 일하던 노동자가 숨을 거두는 사고가 이어지자 노동부가 불시 점검에 나선 것이다.

올해 쿠팡 업무를 하다 사망한 노동자는 일용직과 계약직 택배 기사 등을 포함해 총 7명이다.

최근에는 쿠팡의 새벽배송으로 인한 심야노동이 노동자의 건강권을 과도하게 침해한다는 지적이 제기되고 있다.

김 장관은 쿠팡 물류센터를 점검하며 작업현장, 휴게시설 등을 직접 확인했다.

이어 업무 및 휴게시간, 건강진단 실시 여부, 진단 결과 사후관리 이행 등 야간근무 노동자들의 건강권 보호 조치 이행 여부 등을 들여다봤다.

김 장관은 "해가 뜨면 일하고 해가 지면 휴식해야 한다는 건 의학계의 공통된 의견"이라며 "심야노동을 반복하는 건 지금 당장은 아니라도 뇌심혈관계질환 등의 형태로 노동자에게 심각한 타격이 된다"고 지적했다.

그러면서 "상시 야간노동이 행해지는 쿠팡 물류·배송센터에 대한 실태를 점검하겠다"며 "야간근로 노동자들에 대한 건강권 보호 조치를 위해 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다.

