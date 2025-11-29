노동장관, 사망사고 잇따른 쿠팡 불시점검... "해 지면 휴식해야"

큰사진보기 ▲지난 21일 서울 시내 쿠팡 차량 차고지. 2025.11.21 ⓒ 이주영 관련사진보기

쿠팡 물류센터에서 야간근무 노동자 사망사고가 잇따르자 김영훈 고용노동부 장관이 28일 경기 고양시 소재 쿠팡 물류센터를 불시에 찾아 야간노동 및 안전수칙 준수 여부 등을 살폈다.이번 점검은 최근 쿠팡물류센터에서 일하던 노동자가 숨을 거두는 사고가 이어지자 노동부가 불시 점검에 나선 것이다.올해 쿠팡 업무를 하다 사망한 노동자는 일용직과 계약직 택배 기사 등을 포함해 총 7명이다.최근에는 쿠팡의 새벽배송으로 인한 심야노동이 노동자의 건강권을 과도하게 침해한다는 지적이 제기되고 있다.김 장관은 쿠팡 물류센터를 점검하며 작업현장, 휴게시설 등을 직접 확인했다.이어 업무 및 휴게시간, 건강진단 실시 여부, 진단 결과 사후관리 이행 등 야간근무 노동자들의 건강권 보호 조치 이행 여부 등을 들여다봤다.김 장관은 "해가 뜨면 일하고 해가 지면 휴식해야 한다는 건 의학계의 공통된 의견"이라며 "심야노동을 반복하는 건 지금 당장은 아니라도 뇌심혈관계질환 등의 형태로 노동자에게 심각한 타격이 된다"고 지적했다.그러면서 "상시 야간노동이 행해지는 쿠팡 물류·배송센터에 대한 실태를 점검하겠다"며 "야간근로 노동자들에 대한 건강권 보호 조치를 위해 최선을 다할 것"이라고 강조했다.<저작권자(c) 연합뉴스. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>