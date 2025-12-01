강서아트리움에서 만난 오페라

큰사진보기 ▲라디오페라 출연진의 무대인사강서아트리움에서 열린 4번째 라디오페라 공연을 관람하는 관객들이 1,2층 객석을 꽉 채웠다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲라디오페라 라보엠푸치니의 오페라 라보엠의 대표 아리아 7곡을 해설과 함께 들려주었다. ⓒ 강서문화원 관련사진보기

푸치니의 오페라 라보엠은 파리의 겨울을 배경으로 한 사랑 이야기다. 11월의 마지막 주말, 겨울의 문턱에서 만난 라디오페라 덕분에 오페라의 제철행복을 맛보았다. 2025년 강서아트리움 기획공연 라디오페라 <라보엠>이 11월 29일(토) 오후 3시에 강서아트리움 아리홀에서 열렸다.'라디오페라 라보엠'은 가난한 예술가들의 낭만적인 연애와 아픔을 그린 자코모 푸치니의 오페라 라보엠의 주요 아리아를 해설과 함께 들을 수 있는 공연으로, 자유로운 감각을 지닌 젊은 청년들의 삶과 사랑, 그리고 어려움 속에서 겪는 슬픔과 고통을 현실적인 이야기와 서정적인 선율로 그려냈다.강서문화원이 주최하고 강서구와 강서구의회가 후원한 이번 공연은 하나의 장르로 자리매김할 만큼 인기를 끌었다. 카르멘, 라트라비아타, 리골레토에 이은 4번째 라디오페라 라보엠에 많은 시민이 관심과 호응을 보였기 때문이다.인기의 비결 중 하나는 해설자 황순유와 한진만이다. 라디오페라의 해설 콤비인 그들은 이번 공연에서도 라보엠의 7개 아리아를 친절하고 유머 있게 소개하며 관객들의 박수를 받았다.오페라 라보엠의 주인공은 로돌포&미미, 마르첼로&무제타로 테너 조철희, 소프라노 최영신, 바리톤 최은석, 소프라노 이지환이 열연했고 박진아가 피아노를 연주했다. 해설을 맡은 한진만은 바리톤 성악가인 자신의 본업을 살려서 1인 다역의 멀티맨으로 등장하였으며, 객석을 꽉 채운 관객은 환호와 웃음으로 화답했다.이날 공연장을 찾은 관객의 대다수는 이미 라디오페라를 관람한 적 있는 단골이었다. 유명 오페라의 주요 아리아를 해설과 함께 들을 수 있는 라디오페라는 오페라 대중화에 기여하고 있다. 2025년 한국문화가치대상에서 '대상'을 수상한 강서구는 시민을 위한 맞춤형 공연으로 문화가 꽃피는 품격있는 도시를 추구한다.