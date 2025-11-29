큰사진보기 ▲디케이에너지 거제 연초면에 이웃돕기성금 100만원 기탁 ⓒ 거제시청 관련사진보기

거제시 연초면에 소재한 ㈜디케이에너지(대표 이동훈)는 지난 28일 이웃돕기 성금 100만 원을 연초면사무소에 기탁했다.이번에 기탁된 성금은 연초면 맞춤형복지팀을 통해 관내 에너지 취약계층의 난방비 지원 등에 사용될 예정이다.