25.11.29 19:56최종 업데이트 25.11.29 19:56

디케이에너지, 거제 연초면에 이웃돕기성금 100만원 기탁

디케이에너지 거제 연초면에 이웃돕기성금 100만원 기탁
디케이에너지 거제 연초면에 이웃돕기성금 100만원 기탁 ⓒ 거제시청

거제시 연초면에 소재한 ㈜디케이에너지(대표 이동훈)는 지난 28일 이웃돕기 성금 100만 원을 연초면사무소에 기탁했다.

이번에 기탁된 성금은 연초면 맞춤형복지팀을 통해 관내 에너지 취약계층의 난방비 지원 등에 사용될 예정이다.

#에너지

댓글
윤성효 (cjnews)

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

