디케이에너지, 거제 연초면에 이웃돕기성금 100만원 기탁

거제시 연초면에 소재한 ㈜디케이에너지(대표 이동훈)는 지난 28일 이웃돕기 성금 100만 원을 연초면사무소에 기탁했다.

이번에 기탁된 성금은 연초면 맞춤형복지팀을 통해 관내 에너지 취약계층의 난방비 지원 등에 사용될 예정이다.