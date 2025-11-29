큰사진보기 ▲경남은행, 김장 행사 성금 2800만원 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기

27일 BNK경남은행(은행장 김태한)이 김해시에 김장 행사 성금 2800만원을 기탁했다. 성금은 한림면(345세대, 410만원)과 내외동(1,865세대, 2,390만원)에서 김장김치를 구입해 이웃에 전달한다.