메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.11.29 19:57최종 업데이트 25.11.29 19:57

경남은행, 김장 행사 성금 2800만원 기탁

원고료로 응원하기
경남은행, 김장 행사 성금 2800만원 기탁
경남은행, 김장 행사 성금 2800만원 기탁 ⓒ 김해시청

27일 BNK경남은행(은행장 김태한)이 김해시에 김장 행사 성금 2800만원을 기탁했다. 성금은 한림면(345세대, 410만원)과 내외동(1,865세대, 2,390만원)에서 김장김치를 구입해 이웃에 전달한다.

#경남은행

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사귀뚜라미그룹, 김해시 학생 74명에 1억원 지원

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기