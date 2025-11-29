사회부산경남한줄뉴스 25.11.29 19:56ㅣ최종 업데이트 25.11.29 19:56 함양 마천면 산불감시원, 이웃돕기 성금 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲함양군 마천면 산불감시원, 이웃돕기 성금 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기 함양군 마천면 산불감시원 일동은 지난 28일 마천면사무소를 방문하여 지역 이웃 돕기 성금 30만 원을 기탁했다. 이번 성금은 '2025년 함양군 산불감시원 역량강화 지상진화 경연대회'에서 장려상을 수상하며 받은 시상금으로 마련된 것으로, 산불 예방 활동뿐 아니라 지역사회를 향한 따뜻한 나눔 실천이라는 점에서 의미를 더했다. 이날 기탁된 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해 관내 이웃들에게 전달될 예정이다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사귀뚜라미그룹, 김해시 학생 74명에 1억원 지원 갤러리 오마이포토 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 1/7 이전 다음 이전 다음 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.