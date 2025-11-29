함양 마천면 산불감시원, 이웃돕기 성금 기탁

큰사진보기 ▲함양군 마천면 산불감시원, 이웃돕기 성금 기탁 ⓒ 함양군청 관련사진보기

함양군 마천면 산불감시원 일동은 지난 28일 마천면사무소를 방문하여 지역 이웃 돕기 성금 30만 원을 기탁했다.이번 성금은 '2025년 함양군 산불감시원 역량강화 지상진화 경연대회'에서 장려상을 수상하며 받은 시상금으로 마련된 것으로, 산불 예방 활동뿐 아니라 지역사회를 향한 따뜻한 나눔 실천이라는 점에서 의미를 더했다.이날 기탁된 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해 관내 이웃들에게 전달될 예정이다.