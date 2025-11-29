메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

문화

25.11.29 17:58최종 업데이트 25.11.29 17:58

드라마 '시그널' 출연 원로배우 이문수 별세

1980년대 극단 '연우'에서 연기실력을 다졌던 이문수

원고료로 응원하기
원로 배우 이문수가 2025년 11월 28일 밤, 폐암 투병 중 향년 76세로 별세했다.

주간지 ‘선데이 서울’ (1981 4 12)에 실린 연극홍보기사 연극 ‘어둠의 자식들’에서 여배우 김경원(빨간 상의)이 카수영애를 연기하고 있다. 콧수염에 담배를 피워물고 있는 배우가 고 이문수. 봉투를 건네받고 있는 이는 세종문화회관 사장을 했던 고 박인배이다.
주간지 ‘선데이 서울’ (1981 4 12)에 실린 연극홍보기사연극 ‘어둠의 자식들’에서 여배우 김경원(빨간 상의)이 카수영애를 연기하고 있다. 콧수염에 담배를 피워물고 있는 배우가 고 이문수. 봉투를 건네받고 있는 이는 세종문화회관 사장을 했던 고 박인배이다. ⓒ 김경원

'문예진흥원 소극장'(현 아르코 예술극장) 오픈 기념(1981 4.4~12) 연극 포스터 <어둠의 자식들> (원작:이동철 작:황석영 집필:오종우 이상우 김광림 홍성기 연출:이상우 출연: 문성웅 엄경환 김경원 김보현 김애영 박인배 이문수 등, 무대감독:홍성기 음향:류종숙 미술:박광수 진행:이은식 소품:전진희 의상:권혜숙 조명:김의중 편집:전시경)에 출연해 연기 실력을 다졌던 고 이문수 배우
'문예진흥원 소극장'(현 아르코 예술극장) 오픈 기념(1981 4.4~12) 연극 포스터<어둠의 자식들> (원작:이동철 작:황석영 집필:오종우 이상우 김광림 홍성기 연출:이상우 출연: 문성웅 엄경환 김경원 김보현 김애영 박인배 이문수 등, 무대감독:홍성기 음향:류종숙 미술:박광수 진행:이은식 소품:전진희 의상:권혜숙 조명:김의중 편집:전시경)에 출연해 연기 실력을 다졌던 고 이문수 배우 ⓒ 김경원

연극 '어둠의 자식들' (1981 4.4~12)공연을 마치고 잠바를 어깨에 걸친 이가 글쓴이(주인공 카수영애 역, 김경원) 이상우(연출가) 박인배(배우) 정한룡(대표) 박광수(영화감독) 김영동(작곡가) 박용수(배우) 엄경환(배우) 김추월(배우) 이문수(배우) 오종우(작가 치과의사)가 보인다.
연극 '어둠의 자식들' (1981 4.4~12)공연을 마치고잠바를 어깨에 걸친 이가 글쓴이(주인공 카수영애 역, 김경원) 이상우(연출가) 박인배(배우) 정한룡(대표) 박광수(영화감독) 김영동(작곡가) 박용수(배우) 엄경환(배우) 김추월(배우) 이문수(배우) 오종우(작가 치과의사)가 보인다. ⓒ 김경원

故이문수 배우가 출연했던 연극 ‘어둠의 자식들’(극단 ‘연우’) 공연을 마치고 맨아래 좌측- 카수영애 역을 맡았던 김경원, 맨아래 우측-음악감독을 맡았던 작곡가 고 김민기.
故이문수 배우가 출연했던 연극 ‘어둠의 자식들’(극단 ‘연우’) 공연을 마치고맨아래 좌측- 카수영애 역을 맡았던 김경원, 맨아래 우측-음악감독을 맡았던 작곡가 고 김민기. ⓒ 김경원

1949년 3월 경기도 양평군에서 태어난 이문수는 젊은 시절 가족의 생계를 위해 공무원으로 일하기도 했으나, 연기에 대한 열정을 놓지 않고 뒤늦게 서울예술전문대학에 입학하여 연기의 길에 들어섰다.

고 이문수 배우는 1980년대에 대학로의 '문예진흥원 소극장'(현 아르코 예술극장) 오픈 기념(1981 4.4~12) 연극공연 '어둠의 자식들' (원작:이동철 작:황석영 집필:오종우 이상우 김광림 홍성기 연출:이상우 출연: 문성웅 고 엄경환 김경원 김보현 김애영 고 박인배 이문수 등, 무대감독:홍성기 음향:류종숙 미술:박광수 진행:이은식 소품:전진희 의상:권혜숙 조명:김의중 편집:전시경)에 출연해 연기 실력을 다졌었다.

AD
이후, 그는 1989년 국립극단에 합류해 연극 무대에서 '시련' '문제적 인간 연산' '세일즈맨의 죽음' '1984' '갈매기' '리어왕' 등 다수의 작품에 출연하며 깊이 있는 연기와 인간미를 선보였다.

또한, 드라마 '시그널' '도깨비' '고스트 닥터'와 영화 '헬로우 고스트' '거룩한 계보' '천년학' '바르게 살자' '킬러들의 수다' 등 스크린과 브라운관에서도 활발히 활동하며 대중들에게 깊은 인상을 남겼다. 2010년에는 문화체육관광부 장관 표창을 받기도 했다.

*빈소는 한양대학교병원 장례식장 2호실에 마련되었으며, 발인은 2025년 12월 1일 오전 8시이다. 장지는 에덴추모공원.

덧붙이는 글 | 이문수 배우님의 명복을 빕니다.


#이문수배우

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김경원 (costage) 내방

1957서울생 이화여고, 오사카예술대학 무대예술학과(연기·연출)졸 1986경향신문 신춘문예에 희곡 <사진작가>로 당선 2002/6/24 『일본·조선·한국의 작곡가에 의한 「아리랑 주제에 의한 변주곡」집』 강연 (요코하마/시립교육회관) *논문:<일본민요 '이츠키자장가'와 '아리랑'의 관계> *수상:제3회 아리랑연구상(한완상) 2024 제6회 대한민국인권대상

이 기자의 최신기사아코디언부터 마술, 시낭송까지... 팔방미인 숲해설가의 하루



독자의견0

연도별 콘텐츠 보기