드라마 '시그널' 출연 원로배우 이문수 별세

큰사진보기 ▲주간지 ‘선데이 서울’ (1981 4 12)에 실린 연극홍보기사연극 ‘어둠의 자식들’에서 여배우 김경원(빨간 상의)이 카수영애를 연기하고 있다. 콧수염에 담배를 피워물고 있는 배우가 고 이문수. 봉투를 건네받고 있는 이는 세종문화회관 사장을 했던 고 박인배이다. ⓒ 김경원 관련사진보기

큰사진보기 ▲'문예진흥원 소극장'(현 아르코 예술극장) 오픈 기념(1981 4.4~12) 연극 포스터<어둠의 자식들> (원작:이동철 작:황석영 집필:오종우 이상우 김광림 홍성기 연출:이상우 출연: 문성웅 엄경환 김경원 김보현 김애영 박인배 이문수 등, 무대감독:홍성기 음향:류종숙 미술:박광수 진행:이은식 소품:전진희 의상:권혜숙 조명:김의중 편집:전시경)에 출연해 연기 실력을 다졌던 고 이문수 배우 ⓒ 김경원 관련사진보기

큰사진보기 ▲연극 '어둠의 자식들' (1981 4.4~12)공연을 마치고잠바를 어깨에 걸친 이가 글쓴이(주인공 카수영애 역, 김경원) 이상우(연출가) 박인배(배우) 정한룡(대표) 박광수(영화감독) 김영동(작곡가) 박용수(배우) 엄경환(배우) 김추월(배우) 이문수(배우) 오종우(작가 치과의사)가 보인다. ⓒ 김경원 관련사진보기

큰사진보기 ▲故이문수 배우가 출연했던 연극 ‘어둠의 자식들’(극단 ‘연우’) 공연을 마치고맨아래 좌측- 카수영애 역을 맡았던 김경원, 맨아래 우측-음악감독을 맡았던 작곡가 고 김민기. ⓒ 김경원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이문수 배우님의 명복을 빕니다.

원로 배우 이문수가 2025년 11월 28일 밤, 폐암 투병 중 향년 76세로 별세했다.1949년 3월 경기도 양평군에서 태어난 이문수는 젊은 시절 가족의 생계를 위해 공무원으로 일하기도 했으나, 연기에 대한 열정을 놓지 않고 뒤늦게 서울예술전문대학에 입학하여 연기의 길에 들어섰다.고 이문수 배우는 1980년대에 대학로의 '문예진흥원 소극장'(현 아르코 예술극장) 오픈 기념(1981 4.4~12) 연극공연 '어둠의 자식들' (원작:이동철 작:황석영 집필:오종우 이상우 김광림 홍성기 연출:이상우 출연: 문성웅 고 엄경환 김경원 김보현 김애영 고 박인배 이문수 등, 무대감독:홍성기 음향:류종숙 미술:박광수 진행:이은식 소품:전진희 의상:권혜숙 조명:김의중 편집:전시경)에 출연해 연기 실력을 다졌었다.이후, 그는 1989년 국립극단에 합류해 연극 무대에서 '시련' '문제적 인간 연산' '세일즈맨의 죽음' '1984' '갈매기' '리어왕' 등 다수의 작품에 출연하며 깊이 있는 연기와 인간미를 선보였다.또한, 드라마 '시그널' '도깨비' '고스트 닥터'와 영화 '헬로우 고스트' '거룩한 계보' '천년학' '바르게 살자' '킬러들의 수다' 등 스크린과 브라운관에서도 활발히 활동하며 대중들에게 깊은 인상을 남겼다. 2010년에는 문화체육관광부 장관 표창을 받기도 했다.*빈소는 한양대학교병원 장례식장 2호실에 마련되었으며, 발인은 2025년 12월 1일 오전 8시이다. 장지는 에덴추모공원.