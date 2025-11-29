하남시, 친일파 후손이 낸 '토지점용 부당이득금' 소송서 승소

큰사진보기 ▲친일반민족행위자 후손들이 조상으로부터 물려받은 토지 중 도로 등 공공용지로 사유하고 있다며, 국가와 지자체를 상대로 ‘토지점용 부당이득금’ 소송(일명 친일연금 소송)에서 경기도 하남시(시장 이현재)가 1심과 마찬가지로 승소했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

친일반민족행위자 후손들이 조상으로부터 물려받은 토지 중 도로 등 공공용지로 사유하고 있다며, 국가와 지자체를 상대로 낸 '토지점용 부당이득금' 소송(일명 친일연금 소송)에서 경기도 하남시(시장 이현재)가 1심과 마찬가지로 승소했다.하남시는 친일반민족행위자(이하 친일파) 후손이 소송을 제기한 토지는 '친일반민족행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법'이 정한 '국가귀속 친일재산'이라는 논거를 펼친 것으로 알려졌다.지난 26일 서울중앙지방법원 제5-2민사부(재판장 염기창)는 친일파 민영휘(閔泳徽, 1852~1935) 후손 3명이 경기도 하남시를 상대로 제기한 '부당이득금' 반환소송에서 1심과 마찬가지로 원고 패소 판결했다.민영휘 후손들이 소송을 제기한 토지는 경기도 하남시가 도로로 사용하고 있는 토지로, 1911년 민영휘의 아들 민천식(閔天植 :?~1915)이 최초로 사정받은 토지다.이후 민영휘의 손자 민병도(閔丙燾, 1916~2006. 남이섬 설립자)를 거쳐 현재에 이르렀다.민영후 후손들은 이 토지에 대해 토지소유자인 자신들의 동의 없이 하남시가 무단으로 점용해 토지를 도로로 사용하고 있는 만큼, 무단점용에 따른 '부당이득금'을 반환해 달라며 소송을 제기했다.이에 대해 재판부는 민영휘 후손들이 소송을 제기한 토지는 "친일반민족행위자 민영휘가 명의신탁 방법으로 (아들) 민천식 앞으로 사정받은 것"이라며 "민영휘가 행한 친일행위와 별개로 판단 할 수 없고, 친일행위의 대가로 봄이 상당하다"고 밝혔다.대법원 (2016.12.29. 선고 2014다22789)에 판결에 따르면 친일반민족행위자가 토지 명의를 제3자에게 신탁하여 취득한 경우도 국가귀속 친일재산에 해당한다.지난해 11월 선고된 1심 재판에서 재판부는 "민천식은 이 사건 분할 전 토지를 사정받은 1911년 무렵 나이가 24세 내지 28세에 불과하고, 이 토지를 사정받을 때 음성군 일대 약 5만㎡ 규모의 토지도 함께 사정받았는데, 나이나 경제활동 사정받은 토지의 규모등에 비추어 볼 때, 러일전쟁 개전전부터 민천식이 소유권을 갖고 있다고 보이지는 않고, 오히려 위 토지를 사정받은 시기는 민영휘가 일본 정부로부터 자작 작위를 받은 시기와 근접한 점에 비추어 볼 때 민영휘가 민천식에게 명의를 신탁해 사정받은 것으로 주정된다"고 판단했다.재판부는 "그렇지 않더라도 민천식이 친일재산임을 알면서 민영휘로부터 증여받은 재산에 해당한다고 봄이 타당하다"며 "친일재산국가귀속특별법에 따라 이 토지는 민천식이 사정받았을 때부터 국가의 소유"라고 판결했다.2심 재판부는 "제1심판결의 결론은 정당하다"며 "원고의 항소는 모두 이유 없어 기각한다"고 명시했다.친일파 후손들이 귀속돼야 할 친일재산을 가지고, 오히려 국가와 지자체를 상대로 '(부담점용에 따른)부당이득금'을 소송을 제기해 연금처럼 매년 수천만 원의 사용료를 받아 가고 있다.대표적인 사례가 경기도 광주시와 남양주시다.올해 1월 9일 대법원(재판장 대법관 오석준, 2024다305995)은 친일반민족행위자 민영휘의 고손자 민△기씨와 민○기씨가 제기한 '부당이득금 청구의 소' 소송에서 원고의 손을 들어줬다.대법원은 피고 민△기씨와 민○기씨가 부친 민병도(閔丙燾, 1916~2006. 남이섬설립자. 민영휘의 손자)로부터 물려받은 경기도 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리 소재 토지를 경기도 남양주시가 도로로 사용하는 만큼 이에 대한 '점용료'(부당이득금)를 지급하라고 최종 판결했다.이 소송은 2022년 시작됐다. 1심 판결에선 원고(민영휘 후손)가 패소했지만, 항소심 재판부와 대법원은 원고의 손을 들어줬다.대법원 판결에 따라 남양주시청은 세금으로 민영휘 후손 2명에게 각 94만여 원 연간 190만 원 가까운 도로점용료를 내게됐다.이보다 앞선 지난해 11월 8일 서울중앙지방법원(사건번호2023가단5365913)은 민영휘의 증손자이자 민병도의 손자들이 대한민국과 경기도 광주시를 상대로 낸 '부당이득금 반환소송'에서 친일파 후손들의 손을 들어줬다.재판부는 대한민국과 광주시가 민영휘 후손들이 물려받은 토지를 국도와 지방도로 점용하고 있는 만큼 부당이득금(=토지점용료)을 지불하라고 판결했다.판결에 따라 광주시는 민영휘 후손들에게 연간 2383만여 원을 지불해야 한다.문제는 하남시의 소송에서도 알 수 있듯이 친일재산국가귀속법에 따른 친일재산이라는 점이다.연간 2400만원 가까운 '친일연금'을 물어줘야 하는 경기도 광주시의 사례는 현재 친일재산 국가귀속에 대한 정부의 역할이 문제투성이인지를 여실히 보여준다.민영휘의 후손들은 당시 경기도 광주시에 소송을 내면서 동시에 같은 내용으로 하남시를 상대로 소송을 제기했다.결국 1심 재판도 같은 재판부에서 판결했다.같은 재판부가 판결을 내렸지만, 결과는 정반대였다. 하남시의 경우 '친일재산국가귀속법에 의한 국가귀속대상 친일재산'이라는 논거를 펼치며 승소 판결을 이끌어 냈다.반면 광주시는 이런 논리를 제대로 펴지 않은 것으로 보인다. 당시 민영휘 후손들은 하남시와 광주시 뿐만 아니라, 대한민국을 상대로 소송을 제기했다.대한민국의 법률상 소속대표자는 당시 법무부장관이었던 박성재였다. 결과는 광주시와 마찬가지로 패소해 매년 25만7040원을 지급하게 됐다.법무부는 현재 '친일재산 국가귀속' 관련 국가 소송을 맡아 진행하고 있다. 법무부가 경기도 하남시 사례를 각 지자체에 전파하고, 친일파 후손들이 제기하는 소송에 적극적으로 나서야 하는 이유가 여기 있다.