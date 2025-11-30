서평 쓰기, 궁금하지 않으세요?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲읽는 중년에서 쓰는 중년으로-동대문 정보화 도서관에서 열린 서평 쓰기 강의 ⓒ 권혜영 관련사진보기

'서평 쓰기는 책의 세계로 떠난 자신이 고향에 돌아오려는 집요한 노력이다. 서평 쓰기를 통해 책 여행자는 비로소 여행으로부터 돌아온다…. (중략)…. 서평자는 자신이 읽은 책에 새삼 질문을 던지고, 새로운 가능성을 상상하고, 잠재되어 있던 의미를 수면 위로 끌어 올리고자 분투하는 사람이다. 그 분투를 통해 자신과 세계를 다시 해석하려는 사람이다. (서울리뷰오브북스3호/김영민 교수)

도서관을 제 집처럼 드나들던 아이는 책을 좋아하는 아이로 자랐습니다. 저의 슬기로운 은퇴 생활도 도서관이 함께 합니다. 많은 사람들이 도서관을 이용했으면 하는 마음으로 글을 씁니다

취미가 뭐냐는 질문에 마땅히 취미도 특기도 없던 나는 '독서'라고 적었다. 간간이 책도 꽤 읽었다. 모두 책을 읽으면 인생이 달라진다고 하는데 나는 딱히 달라졌다고 느낀 적이 없었다. 그래서 취미 1순위였던 독서를 기록해 보기로 했다. 학교를 졸업한 이후로 독후감도 적어 본 적이 없었으나 그저 읽은 책에 대한 기억이 휘발되는 것이 싫어서 간단하게 메모하기 시작했다.그러다 보니 욕심이 생겼다. 더 잘 쓰고 싶었고 어떻게 하면 더 잘 쓸지 궁금했다. 그러던 중 동대문 정보화도서관에서 서평 쓰기 강좌가 열린다는 안내 문자를 받고 서평은 어떻게 쓰는 것인지 알고자 망설이지 않고 신청하기를 눌렀다. 11월 2일~11월 25일까지 매주 화요일, 서평 학교 교장이신 박일호 서평가의 강의로 '서평은 어떻게 쓰는 것인가'에 대하여 배웠다. 서평 학교 - 서평 쓰는 방법을 구체적으로 배우고 익히는 학교-가 있다는 것도 처음 알게 되었다.서평은 책을 읽고 나 혼자만의 느낌이 아니라 객관성이 내포된 글, 철학적 사조나 평론이 들어가야 할 것 같았다. 하지만 강사님은 책을 읽고 쓰는 모든 글이 서평이라는 말로 긴장을 풀게 해주셨다. 나처럼 서평이 어렵게 느껴져 다가가지 못하는 사람도 '책을 읽고 쓰는 것이므로 더 쉽게 쓸 수 있다. 글을 시작하는 사람도 서평으로 글 쓰기를 시작하면 다른 글도 잘 쓰도록 도와준다'라는 것이다.형식은 없고 중요하지도 않지만, 나처럼 처음 서평을 쓰기 막막한 사람들이 참고해야 할 내용을 알려주셨다. 그렇게 쓰다 보면 자기만의 글을 쓸 수 있게 될 거라고 하셨다. 서평 쓰는 방법을 구체적으로 설명을 해주셔서 서평이 대한 궁금증이 많이 풀렸다. 역시 결론은 '많이 읽고 많이 써라'였다. 그렇지만 길을 잃지 않도록 방향성을 제시해 주고, 할 수 있다는 자신감과 좀 더 앞으로 나아가라고 다독이는 시간이 되었다.'잠재되어 있던 의미를 수면 위로 끌어올리고자 분투하는 사람'이라는 문장이 독후감과 서평의 차이를 확실하게 알게 해주었다.첫 시간은 읽기로 시작했다."잘 읽는 팁은 서문과 목차가 가장 중요/ 쓰다가 막히면 다시 서문과 목차로 돌아가서 다시 읽어라 두 번째, 흔적을 남기면서 읽어라. /재독, 서평, 인용, 강의 시 요긴하게 쓰인다. 어렵고 막히는 부분일수록 후루룩 말고 꼼꼼하게 씹어먹듯이 읽어라./낭독으로 헤쳐나가며 읽기, 다큐식으로 읽기, 낭독극 하듯, 손끝으로 읽기도 도움이 된다. 완독의 부담을 버려라.""잘 쓰려고 하지 마라. 일단 쓰는 게 먼저다. 글을 쓰려고 하지 않고 배우려고만 한다. (이 말씀에 최근 나의 행태를 반성했다. 쓰지는 않고 어떻게 하면 잘 쓸까에만 관심이 많았다.) 일단 써봐야 뭐가 부족한지 저절로 알게 된다."퇴고 요령( 동어반복, 불필요한 수식, 주술 호응, 빈번한 접속사, 문맥, 맞춤법, 띄어쓰기 등 조심하기)을 알려주셨다."많이 쓰고 많이 덜어내라 어제 쓴 글은 오늘 고친다. 시차를 두고 반드시 출력물로, 낭독 퇴고 해라.""일단 써놓고 맘에 들 때까지 고치면 된다." (마오쩌둥)"잘 쓰려고 하지 말고 못 쓰지 않도록 주의해라. 처음부터 잘 쓰려고 하지 마라. 반복 드라마가 예술이 아니고 한 시간짜리 엔터테인먼트이듯이 글쓰기 역시 예술이 아니고 기술이다. 일기기 '지적 노동'이라면 쓰기는' 육체노동'이다. 꾸준하게 반복하는 게 비결이다. (강의 내용)""글 쓰기는 기술이다. 하늘에서 내린 재능이 아니라 평생 갈고 닦아야 하는 기술 영역이다. 둘째 몸으로 하는 노동이나, 머리를 쓰는 것이 아니라 엉덩이를 의자에 붙이고 완수해야 하는 엄연한 육체노동, 초고보다 퇴고다. 처음부터 완벽한 문장을 쓰려는 생각을 버리고, 그냥 써라. 뒤돌아보지 말고, 끝까지 쓴 후 고치고 또 고치는 게 중요하다. 쓰기의 기본은 읽기다. 많이 읽으면 자연스레 쓰는 뇌가 열린다. 사유의 지평을 넓히는데 독서만 한 것이 없다. (강의 내용)"그동안 서평 쓰는 틀이 혹시 있을까? 제일 궁금했던 내용이었다. 물론 이 내용은 박일호 강사님은 틀은 필요 없으며 자신이 원하는 형태로 글을 쓰면 된다고 하셨지만, 초보자인 나는 뭔가 틀이 있다면 서평 쓰기 연습에 도움이 될 거라고 생각했었다. 오늘, 이 틀을 보니 먼저 이 틀을 참고하여 글을 써보면 서평에 대한 기본적인 예의 정도는 갖출 수 있을 것 같았다. 물론 글을 잘 쓰는 분들이 책을 읽고 에세이를 쓰면 서평으로 읽히기도 한다고.서평의 7가지 기본 구성(공식)서지정보/ 서평 제목과 서평자/ 인트로(배경)/ 책정보(내용) /발췌(인용)/ 단상(평가) /추천(비추천) 이유마지막 시간은 각자가 써온 서평을 읽고 합평을 했다."읽고 쓰는 일은 삶의 안전장치이다. 나를 지키는 무기도 되고 나의 삶을 윤택하게 하는 악기도 된다"라는 말로 수업을 마무리했다.무엇이든 일단 써라. 그것이 진리인 것만은 틀림없나보다.