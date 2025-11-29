카카오, JIC 5년 성과 공유... 지속가능한 제주 지역 혁신 심층 논의

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲전시부스임팩트챌린지에 참여한 다양한 팀들의 전시부스 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲로컬렉타 전시부스침체된 제주 원도심 매력을 발굴하고 지속적인 관심을 위해 공간과 사람의 이야기를 전하는 로컬렉타 팀 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주형 스마트폰 교재부스제주 어르신들이 스마트폰을 쉽고 재미있게 만든 터치 제주의 부스 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲패널토크지속가능한 문제해결을 위한 패널토크 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲임팩터스데이 단체사진임팩터스데이 행사 후 단체사진 ⓒ 김성관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 본 기자가 직접 임팩트챌린지에 참여하였고 이날 발표자로 행사에 참여하여 작성한 기사입니다.

카카오가 지난 27일 카카오 스페이스 닷원 멀티홀에서'2025 제주 임팩트 챌린지 임팩터스 데이(JIC Impactors Day)-비욘드 페이스: 속도를 넘어, 함께하는 여정으로' 행사를 성황리에 개최했다. 이번 행사는 제주도민 주도형 지역 문제 해결 프로그램 JIC의 5주년 성과를 공유하고, 향후 지속가능한 협력 방안을 심층적으로 논의하기 위해 마련됐다.JIC는 제주도민이 직접 지역 문제를 정의하고 해결하는 프로젝트를 지원하는 카카오의 지역 공헌 사업이다. 2021년 이후 현재까지 환경, 문화, 원도심 활성화, 청년 등 제주의 다양한 분야에서 60여 개의 프로젝트를 발굴·지원해왔다.이날 행사는 1부 '스타팅 페이스', 2부 '파이널 스트레치', 3부 '비욘드 페이스'의 순서로 진행되며 JIC의 지난 여정과 미래를 조망했다.김혜영 카카오 지역 협력 책임은 1부 발표를 통해 JIC가 지난 5년간 '지역 기반 문제해결 팀들이 함께 성장하는 생태계' 조성에 핵심 역할을 해왔다고 평가했다. 김 책임은 1~5기 참여팀들이 "이런 문제해결 커뮤니티 허브가 없었다면 프로그램 시작조차 어려웠을 것"이라고 언급했음을 전하며 JIC의 가치를 입증했다.다만, 프로그램 완주 후 지속가능성 과제, 멘토링·파트너 연결 부족, 고도화된 결과물의 지역사회 확산 어려움 등을 지적했다. 이에 카카오는 JIC 후속 지원, '인터넷 돌하르방 지역문제해결 트랙' 신설, 지역 유관기관 협력 강화 등 노력을 이어가고 있다며, "제주와 함께 끝까지 달리는 페이스메이커 역할"을 다짐했다.행사의 하이라이트는 JIC 1-5기에 참여한 10개 팀(▲디프다 제주 ▲브로컬리 연구소 ▲잇지제주 ▲천평텃밭 ▲이삼사 ▲헤삭이탐라 ▲인권동아리 이끼 ▲로컬렉타 ▲라이킹 ▲터치제주)의 지역 문제 해결 사례 발표였다. 이 팀들은 JIC 사업 종료 후에도 지속적으로 지역 문제 해결을 위해 활동해 온 생생한 경험을 공유했다.이어진 스페셜 세션으로는 희망제작소 강연과 JIC 참여팀 부스 전시, 네트워킹 프로그램, 그리고 유관기관 관계자 및 담당자와 참여팀 간 1:1 밋업이 진행됐다. 특히 당일 진행된 1:1 밋업과 네트워킹 시간은 제주의 지속 가능한 미래를 탐색하고 실행하는 관계자와 참여팀들이 현장의 목소리를 나누고 협력 방안을 함께 고민하는 유의미한 시간이 되었다.카카오는 이번 행사를 통해 JIC 프로젝트의 지속 가능성 제고와 민·관·기업 자원 연계, 참여자 간 시너지 강화 방안을 중점 모색했다. 제주 혁신 생태계의 장기적인 성장 및 다자 간 협력을 통한 사회 문제 해결 모델 구축에 의의를 두었다. 특히, JIC 프로젝트에 직접 참여했던 이들은 워크숍, 디자인씽킹, 중간 점검 회의 등 체계적인 과정이 동기와 목표를 명확히 하고 팀 전체의 성장을 이끌었으며, 이는 연대 기반 지역 문제 해결의 강력한 동력이 됐다고 전했다.이재승 카카오 지역협력 리더는 "제주 지역 문제 해결을 위한 지속 가능한 성장 방안 모색에 중요한 시간이었다"고 평가하며, "혁신 생태계 핵심 파트너들과 협력 방안을 논의하고, 지역 기관들과 지속 가능한 혁신 흐름을 조성하는 데 주력하겠다"고 덧붙였다.한금여 제주국제자유도시개발센터(JDC) 차장은 "JDC가 제주국제자유도시 조성을 위한 국토교통부 산하 기관으로서 도민지원 공모사업 등을 통해 지역사회 문제 해결 파트너 역할을 인식하고 노력하겠다"고 밝혔다. 최진 제주특별자치도 소통협력센터 실장은 "지속 가능한 제주를 위한 사람과 사회 연결 플랫폼으로서 공동 자원(커먼즈)을 공유하고, 선배 활동가들의 시행착오를 학습하며 나에게는 새로운 아이디어지만 누군가는 했던 고민이기 때문에 앞선 시행착오에서 성장할 수 있도록 자원을 연결하는 역할"이라고 설명했다.JIC 4-5기 플레이어인 계유진은 "이해관계자 간 생각 차이, 공공기관의 제약적인 행정 절차, 일회성 지원의 한계" 등 현장의 어려움을 지적하며, 플레이어 수요 공동 대응 및 교육, 정책화 과정에서의 매개자 역할 수행 등 기관 간 협력 강화를 통한 지원 방안을 제안했다. 희망제작소 관계자는"제주와 타 지역 간 사회 문제 해결 사례 연결, 플레이어 간 경험 공유 네트워크 구축, 활동 가치 측정을 위한 연구 및 플랫폼 제공 등을 통해 제주 혁신 방향을 지원하겠다"고 밝혔다.JIC는 단순 지원을 넘어 제주 지역 문제 해결을 위한 참여형 플랫폼으로서의 가능성을 입증했다. 지역 문제에서 비롯된 주도적인 문제 정의와 해결 방식은 참여자들의 효능감을 높였고, 실험과 실패 과정을 투명하게 공유하며 학습하는 문화 정착에 기여했다. 이번 행사는 이러한 긍정적 변화를 확인하고, 제주 혁신 생태계의 지속 가능성을 위한 구체적인 협력 방안을 모색하는 중요한 계기가 됐다.