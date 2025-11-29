[영상] 청소년들이 바라본 인권, 한자리에 모였다

▲법무부 범죄예방위원 서산지역협의회, 청소년 인권 영화제 개최 법무부 청소년 범죄예방위원 서산지역협의회가 주최한 ‘제13회 청소년 인권 영화제’가 지난 26일 서산시민체육관에서 열렸다. 올해 영화제에는 서산·당진·태안 지역의 중·고등학생과 시민 등 1000여 명이 참석해 역대 최대 규모로 진행됐다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲이번 ‘청소년인권영화제’는 다양한 인권과 관련해 '나와 다름의 수용'을 주제로 진행됐다. 특히 청소년들이 인권이란 무엇인지를 고민하고, 직접 시나리오를 쓰고 기획, 연출, 출연해 의미를 더했다. ⓒ 정주은 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

법무부 청소년 범죄예방위원 서산지역협의회가 주최한 '제13회 청소년 인권 영화제'가 지난 26일 서산시민체육관에서 열렸다.올해 영화제는 서산·당진·태안 지역의 중·고등학생과 시민 등 1000여 명이 참석해 역대 최대 규모로 진행됐다.이번 영화제에는 학교폭력 예방, 청소년 인권 의식 함양, 다문화 이해 증진을 목표로 3개 지역 청소년이 직접 기획·제작한 총 47편의 작품이 출품돼, 이 중 25편이 본선에 진출했다.특히 애니메이션·손그림·더빙·실사 등 다양한 제작 방식이 활용되어 청소년들의 창의성과 새로운 시도들이 돋보였다는 평가를 받았다.행사에는 김효진 대전지방검찰청 서산지청장 직무대리, 이완섭 서산시장, 오성환 당진시장, 김지용 서산교육장, 지재규 태안교육장을 비롯한 지역 기관·단체장과 주관 단체인 법무부청소년범죄예방위원 서산지역협의회 남준우 협의회장, 청소년범죄예방위원, 인권영화 출품학교장 등이 함께했다.영화제에서는 화려한 축하공연과 2편의 입상작 인권 영화가 상영됐다. 이를 통해 다양한 인권 이슈에 대한 사고를 공유했고, 관객 퀴즈 이벤트, 경품추첨 등 다채로운 프로그램으로 관객의 뜨거운 호응을 얻었다.이번 '청소년인권영화제'다양한 인권과 관련해 '나와 다름의 수용'을 주제로 진행됐다. 특히 청소년들이 인권이란 무엇인지를 고민하고, 직접 시나리오를 쓰고 기획, 연출, 출연해 의미를 더했다.출품된 47편의 작품은 검찰청과 3개 교육지원청, 현직 교사, 그리고 청소년 범죄예방위원으로 구성된 심사위원의 공정한 심사를 거쳤다.심사 결과 애니메이션 형식으로 작품에 참여한 학생의 실제 이야기를 담은 합덕고등학교 '심해 속 날갯짓'이 대상을 수상했다.이어 최우수작품상에는 ▲서령고등학교 아나폴로(Anapoló) ▲서산여자중학교 색안경 ▲충남콘텐츠연구소 지음 감염된 뉴스가 이름을 올렸다.우수작품상은 ▲서산여자고등학교 나비의 작은 외침 ▲태안여자고등학교 딱, 한 번이었는데 ▲호서고등학교 사랑 한 끼 ▲신평중학교 말하지 못한 진심을 꺼내다 ▲서산여자중학교 다예의 이야기 ▲송산중학교 깨끗한 물을 찾아서-together가 차지했다.이밖에 인권창작특별상은 ▲태안고등학교 팀워크가 필요해 ▲충남콘텐츠연구소 지음 위로 받고 싶은 아이 ▲서산여자중학교 시린 봄 ▲서령중학교 채색(彩色) ▲송산중학교 위대한 복어가, 장편부문 특별상은 ▲서산여자중학교 그저 사투리 ▲서산여자중학교 마음으로 낳은 가족이 수상했다.단편부문 특별상은 ▲서산여자중학교 진정한 친구란 ▲송악청소년문화의집 고1, 꿈이 없어서 고민인 너에게, 장려상은 ▲서산여자중학교 여성 인권 동아리 ▲서산여자중학교 김알바의 아르바이트 ▲송산중학교 깨끗한 물 ▲송산중학교 소나기 ▲송산중학교 우리는 모두 같은 색 ▲송산중학교 코가 큰 것은 잘못이 아니다가 차지했다.최우수연출상은 서령고등학교 김지석 학생이, 최우수연기상은 서령중학교 옥시우 학생이 수상했다.