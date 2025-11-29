홍콩 화재 참사에 시민들 분노... 중국 통치력에 '의문'

큰사진보기 ▲28일(현지시간) 화재가 완전히 진압된 홍콩 북부 타이포의 고층 아파트 단지 웡 푹 코트의 창문이 대부분 깨지거나 녹아내린 상태다. 2025.11.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

지난 26일(현지시각) 발생한 홍콩 아파트 화재 참사 사망자가 현재 128명으로 늘어났다.부상자는 79명, 실종자는 약 200명으로 화재 진압이 끝나고 본격적인 수색 작업이 진행됨에 따라 사망자는 더 나올 것으로 보인다.이런 가운데 홍콩에서는 8개 동으로 이루어진 아파트 단지에서 불길이 단 몇 분 만에 크게 번졌는지, 왜 화재 경보가 울리지 않았는지에 대한 의혹이 제기되면서 당국이 민생 안전에 소홀했다는 비판 여론이 높아지고 있다.실제로 아파트 주민들은 지난해 7월 시작된 보수 공사와 관련해 화재 위험이 있다며 수차례 민원을 넣었으나 홍콩 노동부는 제대로 대응하지 않았다.하지만 소방 당국의 발표에 따르면 건물 외벽에 설치한 보호용 그물망에 처음 불이 난 이후 대나무 비계와 스티로폼 패널로 옮겨붙는 등 가연성 자재를 타고 빠르게 불길이 번진 것으로 파악됐다.또한 공사 현장에서 근로자들이 담배를 자주 피웠다는 목격담이 나왔고, 화재 당시 경보가 울리지 않는 등 안전 관리도 허술한 것으로 나타났다.로이터통신은 "이번 화재는 주민들은 위험이 무시되고 안전 시스템이 잘 운영되는지에 대한 의문을 만들었다"라며 "소셜미디어에서는 사고가 아니라 전형적인 '인재'라는 비판이 확산하고 있다"라고 전했다.그러면서 "2019년 대규모 민주화 시위 이후 홍콩에 대한 통제를 강화하려는 중국 정부의 노력에도 불구하고 분노를 일어날 수 있다"라며 "중국의 통치력이 가장 큰 시험대(the biggest test)에 올랐다"라고 분석했다.홍콩 당국은 29일부터 사흘간을 공식 애도 기간으로 선포했다. 이 기간 관공서에는 중국 오성홍기와 홍콩 깃발 조기가 게양되고, 정부가 주최하거나 후원하는 각종 기념행사는 연기 및 취소된다.이번 화재로 피해를 입은 각 가정에 1만 홍콩달러(약 188만 원)의 긴급 지원금을 지급하고, 피해 복구를 위해 3억 홍콩달러(약 567억 원)의 기금을 조성하겠다고 밝혔다. 사망자 가족에게는 20만 홍콩달러(약 3천800만 원)의 위로금과 피해 가정에 생계 지원금 5만 홍콩달러(약 945만 원)를 추가로 지급하는 등 민심 수습에 나섰다.또한 공사 현장에서 불법 행위가 있었는지 조사에 착수하면서 27일 건설회사 관계자 3명을 검거했고, 이날 엔지니어링 컨설팅업체와 비계 하청업체 관계자 8명을 추가로 체포했다.중국 관영매체 <글로벌타임스>는 "당국의 관계 부처가 합동 조사팀을 구성하여 화재가 발생한 원인과 급속히 퍼진 이유, 다수의 사상자를 낸 환경적 요인 등에 대한 집중 조사에 나설 것"이라고 전했다.또한 "부패방지독립위원회(ICAC)가 건물 유지 보수 작업과 관련된 잠재적 부패 혐의에 대한 조사도 병행할 것"이라고 강조했다.하지만 <가디언>은 "홍콩에서 오래전부터 사용해 온 대나무 비계를 화재의 근본 원인으로 지적하더라도 주민들에게 받아들여질 가능성은 낮다"라며 당국의 미흡한 안전 관리에 대한 비판을 제기했다.그러면서 "이번 화재는 치솟는 집값 때문에 재난에 취약한 밀집 고층 아파트에 살아야 하는 홍콩의 주거 불안을 건드렸다"라고 지적했다.일각에서는 중국 정부가 성난 민심을 피하기 위해 다음 달 7일로 예정된 지방 선거를 연기할 것이라는 전망도 나온다.<워싱턴포스트>는 "이번 화재에 대한 당국의 대응 실패를 비난하는 여론이 거세지는 가운데 시민들에게 큰 발언권을 주지 않고도 시민들의 요구에 부응할 수 있다는 주장이 힘을 잃었다"라고 분석했다.홍콩 전문가인 록만 추이 토론토대학 연구원은 "이 재난이 비극적인 이유는 미리 막을 수 있었기 때문에 경종을 울리는 계기가 돼야 한다"라며 "홍콩이 실패한 통치의 징후를 보이기 시작했다"라고 평가했다.영국에 거주하는 전 홍콩 구의원 마이클 모 역시 "주민들이 화재 위험에 대한 경고를 보냈지만, 당국은 '괜찮다'고 무시했다"라면서 "전형적이고 부주의한 관료주의"라고 비판했다.