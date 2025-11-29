세월호참사·이태원참사 '진상규명', '책임자 처벌' 위한 송년문화제 개최

큰사진보기 ▲세월호참사와 이태원참사의 온전한 진실과 완전한 책임을 향한 연대를 다짐하며 유가족과 시민들이 송년문화제 마지막에 단체 사진을 촬영했다. ⓒ 서창 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원시민신문에도 실립니다.

4.16세월호참사와 10.29이태원참사의 '진상규명'과 '책임자 처벌'을 염원하며 유가족과 시민사회가 모여 "2025 수원 4.16연대 송년문화제-그대를 위한 노래"를 개최했다.행사는 11월 27일 저녁 수원 팔달문화센터 예당마루홀에서 열렸으며, 수원4.16연대가 주최하고 수원지역 활동가 노래패 너나드리가 주관했다.수원4.16연대 정종훈 대표는 "올해 송년회는 기존과 달리 발언을 최소화하고 공연 중심으로 준비했다"며 "유가족과 시민이 함께하는 의미 있는 자리가 되길 바란다"고 말했다. 이어 "세월호와 이태원 참사 진상규명과 책임자 처벌을 위해 지치지 말고 끝까지 연대하자"고 강조했다.세월호 참사 유가족 김아무개씨는 "11년의 시간이 흘렀지만 여전히 진실을 향해 한 걸음씩 함께 걷고 있다"며 "시민들의 따뜻한 연대가 큰 힘이 됐다"고 말했다. 이어 "참사의 아픔은 반드시 변화와 행동으로 이어져야 한다"고 강조했다.공연은 연대의 메시지를 무대 위에서 풀어냈다. 너나드리는 '한 걸음씩', '이 길의 전부'로 행사의 시작을 알렸고, 10.29수원노래모임은 '뭉게구름', '바로 그 한 사람이'로 이태원 참사를 기억하는 마음을 전했다. 이어 너나드리는 '그대를 위한 노래', '내 눈물 고인 하루'를 불렀다.세월호참사와 이태원참사를 기억하는 수원 매탄동 촛불 노래모임은 '촛불 같은 사람'을 열창했고, (사)4.16세월호참사가족협의회 난타팀은 난타 공연으로 깊은 울림을 남겼다. 마지막으로 너나드리는 '주문', '이 얼음 같은 세상을 깨고', '노래여 날아가라'를 부르며 진실과 책임을 향한 다짐을 다시 확인했다.이번 송년문화제는 기억을 멈추지 않고, 유가족과 시민이 함께 걷는 길이 여전히 이어지고 있음을 보여준 자리였다. 진실을 향한 발걸음과 책임을 요구하는 목소리는 앞으로도 계속될 것이다.