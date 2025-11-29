60세, 근육 연금으로 건강을 지키자

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

예순이 되니 몸은 작은 신호를 자주 보낸다. 무릎 관절염과 허리·목 디스크 진단은 노화가 시작되었다는 사실을 알려주는 일종의 알림이었다. 그런데 나를 더 두렵게 한 것은 통증 그 자체보다, '예전 같지 않다'는 느낌이었다. 나이가 들면서 근육도 서서히 사라진다. 그래서 요즘 사람들은 '근육은 연금'이라고 말한다. 노후의 건강한 삶을 지탱하는 기둥이 바로 근육이라는 뜻이다.나는 이 말을 늦게나마 진심으로 받아들였다. 자세를 바르게 하고 스트레칭과 기본 운동을 꾸준히 하자 통증은 눈에 띄게 줄었다. 노년의 자립성을 지키는 가장 확실한 대비책은 결국 운동이라는 사실을 몸으로 알게 된 것이다.예전에는 "건강해야 병원비가 덜 든다"며 건테크(건강+재테크)라는 말이 유행했다. 하지만 최근에는 더 현실적이고 직접적인 '근테크(근육+재테크)', 즉 근육이 곧 노후 자산이라는 개념이 주목받는다.근육이 부족하면 넘어지거나 다쳤을 때 회복이 더디다. 심한 경우 누워 지내는 와상 상태로 이어지고, 삶의 질은 급격히 낮아진다. 이동성이 사라지는 순간, 삶의 주도권 역시 함께 사라지기 때문이다.그래서 나는 예방이 최고의 투자라는 믿음으로, 동네 행정복지센터에서 운영하는 헬스센터에 다니기 시작했다. 시민을 위해 동에서 운영하므로 비용이 저렴해서 부담이 덜했다. 특히 65세 이상은 할인도 해준다. 시설은 협소하고 기구는 많지 않지만 기본 운동을 하기엔 충분했다. 중요한 건 시설이 아니라 시작하는 것, 그리고 꾸준히 하는 것이었다.사실 나는 운동과는 거리가 먼 사람이었다. 학창 시절 달리기를 하면 늘 뒷쪽에서 뛰었고, 고등학교 체력장 시험을 준비할 때도 남아서 보충 연습을 해야 했다. 나이가 들어서는 회식·약속·피곤함이 핑계가 되어 운동은 자꾸 미뤄졌다.그런 내가 운동을 꾸준히 하게 된 비결은 하나였다."일어나자마자 바로 헬스장으로 간다."운동을 하루의 첫 일정으로 두자, 집안일·날씨·기분 같은 방해 요소에 휘둘리지 않게 됐다. 아침 7시 50분, 나는 헬스장으로 향한다. 8시 문이 열기 전에도 이미 부지런한 회원들이 운동을 시작하고 있다. 나도 자연스럽게 몸을 움직인다.나의 기본 루틴은 어렵지 않다.• 러닝머신에서 10분 걷기(몸풀기)• 발끝부터 머리까지 15~20분 스트레칭• 아령으로 팔 운동, 간단한 복근 운동(근력운동)• 무릎과 허벅지를 위한 레그익스텐션, 어깨 근육을 위한 로우 시티드 등 서너 가지의 기구운동 /2~3세트씩 하기(근력운동)• 마지막으로 빠르게 걷기나 짧은 달리기(유산소 운동 30분)이 정도면 충분하다. 운동을 잘하려면 많은 기구나 화려한 기술이 필요한 게 아니었다. 나에게 맞는 강도, 내가 무리 없이 지속할 수 있는 방식이 가장 중요했다. 숙제이던 운동은 어느새 습관이 되었고, 습관은 다시 내 몸을 움직이는 힘이 되었다.운동을 마치고 샤워를 하면 몸이 가볍고 마음도 시원하다. 내 몸이 조금씩 더 단단해지며 다시 나를 지탱해주는 느낌이 든다.근육 연금은 어느 날 갑자기 만들어지지 않는다. 오늘 걷고, 오늘 스트레칭하고, 오늘 아령을 드는 그 작고 단순한 시간들이 모여 미래의 삶을 지킨다.나이 듦은 피할 수 없지만, 어떻게 나이 들지는 우리가 선택할 수 있다. 운동이 바로 그 선택의 시작이다. 오늘 10분이라도, 몸을 움직이는 일이 나(당신)의 내일을 지켜줄 것이다.