대구 간 장동혁 "민주당 폭거가 계엄 불러"...'사과하면 국민의짐' 피켓 등장

큰사진보기 ▲28일 오후 대구 동성로에서 열린 국민의힘 민생회복 법치수호 국민대회에서 장동혁 대표가 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲28일 대구 동성로에서 열린 국민의힘 '민생회복 법치수호 국민대회'에 참가한 일부 참가자들이 '사과하면 국민의짐' 등의 피켓을 들고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 12·3 비상계엄 사태를 두고 "책임을 무겁게 통감한다"면서도 계엄의 원인을 더불어민주당과 이재명 대통령에게 돌렸다.장 대표는 28일 오후 대구 동성로에서 열린 '민생회복 법치수호 국민대회'에서 "우리가 흩어지고 분열한 결과 이재명 정권이 탄생했음을 기억해야 한다"며 "작년 계엄을 통해 민주당의 무도함이 드러났다"고 주장했다.그는 "민주당의 의회 폭거와 국정 방해가 결국 계엄을 불러왔다"며 "그렇지만 결과적으로 많은 국민께 혼란과 고통을 드렸다"고 말했다. 이어 "충성스러운 군인들이 재판장에서 시련을 겪고 있고, 민주당의 무모한 적폐몰이로 공무원들까지 사찰 위협에 시달리고 있다"고 덧붙였다.장 대표는 "민주당의 폭거로 민생이 파탄 나고 국가 시스템이 무너졌는데도 우리는 막아내지 못했다"며 "뿔뿔이 흩어져 계엄도, 탄핵도 막지 못했다. 내란몰이와 민생 파탄으로 1년이 흘렀지만 여전히 이재명 독재를 막지 못하고 있다"고 주장했다.체포동의안 국회 통과와 영장실질심사를 앞두고 있는 추경호 전 원내대표에 대해 "대구시민이 만들어준 3선 국회의원, 국민과 나라를 위해 헌신해온 지도자에게 터무니없는 내란의 덫을 씌웠다"며 "재판을 받아야 할 사람은 추경호인가, 이재명인가"라고 반문했다.그는 "이재명은 대장동 비리의 공범임에도 검찰을 압박해 수사를 무력화하고, 공갈·협박으로 정적을 탄압하고 있다"며 "감옥에 가지 않으려 대통령이 된 사람 아니냐. 헌법이 부여한 권한을 국민 사찰과 정적 탄압의 흉기로 쓰고 있다"고 비판했다.이어 "추경호 전 원내대표의 영장은 반드시 기각돼야 한다"며 "하나 된 힘으로 정치특검의 야당 탄압, 국민 탄압을 분쇄하고 내년 지방선거에서 압승해 자유민주주의를 회복하자"고 외쳤다.장 대표는 또한 "이재명 정권은 서민의 내 집 마련 꿈을 빼앗고, 굴욕적인 통상 협상으로 500조 원을 미국에 바쳤다"며 "이제 국민이 '이재명 아웃'을 외쳐야 할 때"라고 주장했다. 그는 "퇴장해야 할 사람은 이재명이고 해산해야 할 정당은 민주당"이라며 "국민의 레드카드를 들어야 한다"고 강조했다.이날 집회에는 장 대표를 비롯해 주호영·김상훈·권영진·윤재옥·유영하·김승수·강대식 의원 등 대구지역 의원들이 대거 참석했다. 김민수·김재원 최고위원 등과 1000여 명의 당원들도 피켓을 들고 자리를 함께했다.참석자들 가운데 일부는 '사과하면 국민의짐, 싸우면 국민의힘'이라는 문구의 대형 피켓을 들었고, 또 다른 참가자는 장동혁·김민수 사진 사이에는 '국민의힘', 김재섭·한동훈 사진 사이에는 '국민의짐'이라고 쓴 피켓을 흔들었다.자유와연대 등 일부 극우단체 참가자들은 국민의힘 의원들이 발언하는 동안 "윤 어게인", "사과하면 죽는다" 등을 외쳤다. 우재준 의원이 무대에 오르자 "가짜보수", "배신자" 등을 외치며 '가짜보수' 노래를 틀었고, 주호영 의원이 발언하자 "사과하면 죽음뿐이다", "윤석열 대통령" 등을 연호했다. 윤재옥 의원이 오를 때도 "계엄 사과 반대" 구호가 나왔다.주호영 의원은 "이 집회가 잘 되도록 도와줘야 한다"고 말하며 연설을 시작했지만, 고성이 이어지자 "아이고, 뭐 하는 사람이야 도대체..."라고 목소리를 높였다. 결국 "이 사람들 하도 시끄럽게 떠들어서 더 이야기 못하겠다"며 발언을 마치고 단상을 내려왔다.