울산 '온산중' 이주배경 학생들과 함께 한 노옥희재단 "차별 아닌 존중으로"

(사)함께 꾸는 꿈 노옥희재단(노옥희재단)이 28일 이주배경학생들의 정착을 돕기 위한 동행사업을 추진했다.
노옥희재단은 이날 인근에 석유화학공단이 자리하면서 이주배경학생의 비율이 높은 울주군 온산중학교를 찾아 중국과 러시아에서 온 이주배경학생들과 한국학생들이 함께 참여하는 역사 프로그램을 진행했다.
재단은 이들 학생들이 생활하는 온산마을의 역사를 들려주고 처용설화가 전해져 오는 '처용암'과 공단 건설로 토박이들이 거주지를 옮긴 후 애환을 담아 건립한 '온산이주민망향비'를 답사하면서 지역의 역사를 전했다.
이처럼 노옥희재단이 이주배경학생들과 함께 한 이유를 알려면 3년 전으로 거슬러 올라간다. 지난 2022년 2월 아프가니스탄 특별기여자 29가구, 157명이 울산 동구에 정착했다. 부모는 이 지역 현대중공업의 협력업체에 취업하고 학령인구 85명은 인근 초중고교에 각각 배정됐다.
당시 노옥희 울산교육감은 "아프간 학생들이 우리말과 우리 문화를 알게 하는 기회가 되게 하고, 한국학생들도 이슬람 문화에 대한 이해를 넓히는 기회가 되도록 할 것"이라며 각별한 관심을 보이며 지원했다(관련 기사 : 아프간 기여자 자녀 첫 등교 함께 한 울산교육감의 '당부'
).
하지만 그해 재선에 성공한 노옥희 교육감이 12월 8일 갑자기 별세했고 이후 지역에서는 그의 정신을 기리기 위한 (사)함께 꾸는 꿈 노옥희재단이 설립돼 활동하고 있다.
노옥희재단은 "지난 2022년 고 노옥희 교육감이 아프가니스탄 특별기여자 자녀들의 교육권을 제공하기 위해 들인 노력은 우리 사회의 다양성을 존중하고 혐오와 배제를 극복하는 큰 계기점이 되었다"며 "이에 그 정신을 이어가고자 동행사업을 추진한다"고 밝혔다.
이주배경학생들과 한국학생들이 함께 참여한 역사 프로그램
이날 동참한 울산대학교 인문과학연구소 정계향 연구교수와 역사문화학과 대학원생들은 수업지도로 이주배경학생들이 마을 역사보물지도를 그리는 프로그램을 진행하기도 했다.
정계향 교수는 처용설화를 들려주며 "처용을 만난 온산의 사람들이 자신과 외모와 언어가 다른 낯선 존재를 내치지 않고 처용에게 특별한 힘이 있다고 믿고 함께 잘 살아보자고 처용을 받아들였다"며 "지금처럼 다문화사회에서는 더욱더 처용을 대하던 사람들의 태도에서 배울 점이 많다"고 강조했다.
노옥희재단 관계자는 "처음 수업을 시작할 때 소극적이던 학생들이 답사를 다녀온 후 외항강, 망향비와 전망대에서 내려다본 온산 일대의 전경을 담은 지도를 그리면서 적극적인 태도로 다채롭게 지도를 꾸미는 모습을 보여주었다"며 "마지막 소감을 밝히는 시간에 이주배경학생들과 한국학생들의 다양한 소감이 나왔다"고 전했다.
이어 "이주배경학생들은 이곳 온산에 살면서 처용암과 망향비가 있는 화산공원에 한 번도 가본 적이 없었는데 가보고 놀랐다고 했다"며 "대한민국 역사가 담긴 장소를 살펴보는 게 재미있었고 새로운 언어도 배우고 따뜻하게 맞이해 준 친구들에게 고맙다고 썼다"고 소개했다.
또한 "한국학생들은 다문화 친구들에게 우리나라의 역사가 담긴 온산의 장소들을 보여줄 수 있어 좋았고, 비슷하기도 하고 다르기도 한 친구들의 이야기와 시선을 만날 수 있어서 너무 즐거웠다고 했다"며 "이주배경학생들과 협동할 때 기분이 감개무량하다고 밝힌 한국학생도 있었다"고 덧붙였다.
이날 답사에서 이주배경학생들과 한국학생들은 "서로 도와가며 지도를 그리기 위한 사진을 찍고, 여러 재료로 지도를 구성하면서 서로 더 친해졌고, 자신이 발 딛고 살아가는 지역에 대해 더 많이 알게 되었다"고 입을 모았다는 전언이다.
노옥희재단 조용식 이사장은 "이번 동행사업을 진행할 수 있도록 다문화수업으로 자리를 마련해준 온산중학교 측에 감사하다"며 "다문화사회로 접어드는 우리 사회가 차별과 배제, 혐오가 아닌 서로 소통하고 존중하는 공존의 사회로 나아가기 위한 노력을 아끼지 않는 것이 고 노옥희 선생님이 남긴 가치"라고 말했다.