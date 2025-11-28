'K-민주주의 토크콘서트' 12월 5일 경기대서 개최…광복 80년, '빛의 혁명' 재조명

큰사진보기 ▲2025 경기도민주화운동기념사업의 일환으로 'K-민주주의 토크콘서트'가 오는 12월 5일 금요일 저녁 7시에 경기대학교 텔레컨벤션센터(수원시 영통구)에서 개최된다. ⓒ 성남민주화운동사업회 관련사진보기

2025 경기도민주화운동기념사업의 일환으로 'K-민주주의 토크콘서트'가 오는 12월 5일 금요일 저녁 7시에 경기대학교 텔레컨벤션센터(수원시 영통구)에서 개최된다.이번 행사는 (사)성남민주화운동사업회가 주최·주관하고 경기도가 후원한다.이번 토크콘서트는 '광장의 빛으로 희망의 내일을 노래한다'는 주제 아래, 광복의 빛으로부터 '12.3 계엄'이라는 국가적 위기를 극복한 대한민국의 '빛의 혁명'을 재조명하는 데 의미를 둔다.약 500여 명 규모로 진행될 예정이며, 우리 사회가 걸어온 독립, 민주, 평화, 통일의 역사적 과정과 미래에 대한 담론의 장을 마련한다.주요 프로그램은 다음과 같다. 1부 행사로 오프닝 공연에 풍물패 '일과놀이'가 12.3 계엄 1년이 지나도록 종식되지 않은 현 상황에서 계엄과 내란의 액을 쫓는 대기 놀이와 비나리 공연으로 서막을 연다. 이어 이성원 배우가 사회로 시민플래시몹<빛의 광장>과 민주주의 수호 시민영웅상 수여식 등이 진행한다.토크콘서트 '계엄, 그리고 1년'이 2부 순서로 진행되며, 김후주 작가('남태령대첩 청년농업인')가 사회를 맡는다.패널에는 추미애 국회의원, 조정래 영화감독(<귀향>), 정보라 작가(<저주토끼>), 그리고 계엄 당시 군용차를 맨몸으로 막았던 시민 박인희, 강백수 시인/싱어송라이터 등이 참여한다. 피날레 공연에 4인조 펑크락 밴드인 T.A-COPY(타카피)가 무대를 장식한다. 밴드 타카피는 JTBC '싱어게인4'에 출연한 바 있으며, <치고 달려라>, <슈퍼스타> 등의 노래로 알려져 있다.행사 당일 오후 1시부터는 이호 작가 초청 민주주의 순회 사진전 <빛의 광장>도 함께 열린다.성남민주화운동사업회는 시민 참여를 높이기 위한 이벤트로 '시민플래시몹 <빛의 광장>' 단원을 모집하며 , 사전 신청자 및 현장 참석자 대상 기념품 증정, 그리고 '나만의 응원봉' 인증샷 인기투표 이벤트를 진행해 상위 10인에게 '민주주의수호 시민영웅상'을 수여할 계획이다.행사 참여를 원하는 시민은 11월 24일부터 12월 4일까지 사전 접수가 가능하다.