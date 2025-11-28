메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

25.11.28 17:50최종 업데이트 25.11.28 17:50

손근호 울산시의원 '고령운전자 사고 예방' 조례 발의

고령운전자 교통사고 예방사업 등 내용 담아... "체계적인 정책 마련이 절실한 시점"

원고료로 응원하기
울산광역시의회 손근호 의원(산업건설위원회)이 11월 3일 시의회 3층 회의실에서 진보당과 시민연대와 공동으로 울산의 공공교통 전환 토론회를 개최하면서 발언하고 있다.
울산광역시의회 손근호 의원(산업건설위원회)이 11월 3일 시의회 3층 회의실에서 진보당과 시민연대와 공동으로 울산의 공공교통 전환 토론회를 개최하면서 발언하고 있다. ⓒ 울산시의회

지역에서도 고령 운전자 교통사고가 이어지면서 대책 마련이 요구되는 가운데 울산광역시의회 산업건설위원회 손근호 의원(더불어민주당)이 28일, 고령운전자의 교통사고 예방과 지원을 위한 조례안을 발의했다(관련기사: 울산서 택시 미끄러져 담벼락 충돌... 4명 사망, 1명 중태 https://omn.kr/2ch1w).

손 의원이 대표발의한 '울산광역시 고령운전자 교통사고 예방에 관한 조례안'에는 ▲고령운전자 교통사고 예방사업 추진 ▲고령운전자 대상 교통안전 교육 실시 ▲운전면허 자진 반납 시 교통비 등 지원 근거 마련 등을 위한 내용이 담겨 있다.

조례안은 오는 12월 15일 산업건설위원회 심사를 거쳐 17일 열리는 제260회 제2차 정례회 제4차 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

AD
손 의원은 이번 조례안 발의 배경으로 "고령운전자의 교통사고 예방을 위한 체계적인 정책 마련이 절실한 시점"이라는 점을 들었다.

그는 "조례 제정을 통해 고령운전자의 안전을 강화할 수 있는 실질적인 제도적 기반을 마련하고자 한다"며 "특히 고령운전자의 자발적 면허 반납을 유도하고 안전한 이동권을 지원할 수 있는 정책이 마련됨으로써 울산시의 교통안전 수준을 한 단계 더 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 한국도로교통공단 교통사고분석시스템에 따르면 울산 전체 교통사고는 2010년 이후 감소하는 추세이나 65세 이상 고령운전자의 교통사고는 2010년 199건에서 2024년 699건으로 약 3.5배 증가해 지난해 울산시 전체 교통사고의 20%를 차지했다. 고령화 속도와 함께 고령운전자의 사고 위험성 또한 빠르게 증가하고 있는 실정이다.

#고령운전자#교통사고#손근호

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

이 기자의 최신기사울산 산업단지에 첫 복합문화시설 들어섰다... '복합문화센터' 28일 개관식

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기