울산 산업단지에 첫 복합문화시설 들어섰다... '복합문화센터' 28일 개관식

큰사진보기 ▲28일 문을 연 울주군 온산읍 울산산업단지 복합문화센터에 김두겸 울산시장과 이순걸 울주군수, 윤기수 한국산업단지공단 본부장,박종훈 한국방폭협회장,이종화 울산공장장협의회 부회장 등이 시설을 둘러보고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

1962년 울산이 특정공업지구로 지정되면서 대규모 국가산업단지들이 속속 들어섰다. 그중 울산온산국가산업단지는 울산을 국내 최대 석유화학도시로 만들었다. 하지만 그동안 이 곳에서 일하는 근로자들을 위한 시설이 부족하다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.28일, 울산 울주군 온산읍 울산산업단지에 '복합문화센터'가 문을 열어 산업단지 편의시설 갈증이 해소될 전망이다. 특히 이날 개관식을 가진 울산산업단지 복합문화센터가 울산에서 산업단지 내 근로자를 위해 마련된 첫 복합문화 시설이며 울산시가 앞으로 계속 확충할 뜻을 밝혀 청신호다.이날 문을 연 복합문화센터는 울주군 온산읍 화학3길 38에 부지면적 9707㎡, 연면적 1271㎡ 지상 4층 규모로 건립됐다. 근로자들의 여가·편의를 위해 휴게실, 세미나실, 문화교실, 운동시설 등을 구비해 퇴근 후 멀리 이동하지 않고도 여가 생활을 즐길 수 있도록 조성됐다.지난 2022년 산업통상자원부 공모사업에 선정됨에 따라 추진된 복합문화센터는 국비 26억 원을 포함해 총사업비 61억 원이 투입됐다. 지난 2023년 12월 공사에 들어가 2024년 12월 준공된 이후 이후 인테리어와 집기 구입 과정 등을 거쳐 이날 최종 개관하게 됐다.울산시는 이번 센터 개관을 통해 산업단지 근로자들의 복지 증진은 물론, 산업 현장의 활력을 되찾는 데 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.김두겸 울산시장은 "울산이 대한민국 대표 산업도시임에도 불구하고, 정작 근로자를 위한 편의시설은 불모지나 다름없었다"라며 "이번 복합문화센터 개소를 시작으로 근로자들을 위한 편의시설을 계속 확충해 나가겠다"라고 말했다.한편 이날 개관식에는 김두겸 울산시장, 이순걸 울주군수 등 150여 명이 참석해 경과보고, 기념사, 줄 자르기(테이프 커팅), 시설 관람 순으로 진행됐다.